Regresa Landon Donovan al futbol después de su retiro

A sus 35 años de edad, y retirado hace más de un año del futbol profesional de los Estados Unidos, el jugador nacido en California, Landon Donovan, confirma su regreso al deporte que lo hizo grande, y que le da una oportunidad más, de ejercer lo que a él más le gusta; y ahora con un nuevo reto, en otro país y con una nueva divisa, la del Club León de la Liga Mexicana.

El “Capitán América”, como se le conoce cariñosamente a Donovan, no dudo en vestirse una vez más con los cortos, y tomar una decisión que aun que no es muy complicada, si es un poco riesgosa, y además envía un mensaje de carácter político para su presidente Donald Trump. Digo riesgosa porque llega a una liga que es muy exigente, y además se une a una institución como el León, que es un equipo histórico y ganador, donde se debe estar en un excelente momento físico, atlético y futbolístico. Lo que contrasta con la realidad del estadounidense en la actualidad.

No se puede negar que estamos hablando del mejor jugador de futbol de todos los tiempos de los Estados Unidos, pero su regreso a las canchas causa simpatía, admiración y dudas. Conocemos su futbol, su talento y su magia. Donovan, quien jugo tres Copas del Mundo (Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010), con la camiseta de su país, y que gano cuatro veces la Copa de Oro, tiene además otro récord a su favor, y es que es el máximo anotador de toda la historia de la Selección Norteamericana (57), y el segundo jugador con más presencias con la camiseta de las “barras y las estrellas” (157).

Todo este historial, es digno de admirar y de respetar, porque pocas veces nace un jugador con tanto talento, magia y goles.

Sabemos lo competitivo que esta la Liga MX, en este momento; también sabemos que, en este torneo, que por ende va a ser muy corto, porque se aproxima en pocos meses la Copa Mundial de Futbol FIFA Rusia 2018, los equipos no pueden dar ventajas y todos los jugadores deberán estar en un alto nivel de competición. No se puede traer a un jugador que no ha estado en el ámbito profesional por más de año y medio, y darle una responsabilidad tan grande. Si, conocemos a Donovan, conocemos su futbol, pero si estará en condiciones de salir a la cancha, y estar a la altura de sus compañeros?. Bueno el tiempo lo dirá, y a sus 35 años, me queda un poco de duda.

El Club León suma siete títulos en la Liga en México, y será el sexto equipo en la carrera del “Capitán América”. Su última institución fue el LA Galaxy, y además milito para el Bayer Leverkusen, Bayer Múnich, San José Earthquakes y el Everton de Inglaterra. Su anuncio al regreso de las canchas del futbol, alegró a muchos de sus fanáticos y principalmente a los del elenco mexicano León, que conocen al experimentado jugador norteamericano, por su rivalidad entre los seleccionados.

En su cuenta de las páginas personales en el internet publicó estas palabras: “presidente…No creo en los muros, quiero ir a México, vestirme de verde y ganar trofeos con León”, aquí está como dije al principio de la nota, un pequeño mensaje político para su controvertido presidente de los EEUU.

La meta del “Capitán América”, es llegar y seguir sumando títulos con el equipo, como lo afirmo en los medios de comunicación. Una de las razones por las que decidió aceptar esta oferta, es porque le gustan los retos, le gusta México, le gusta la ciudad y siempre desde su infancia, recuerda que jugaba futbol en la escuela y en el colegio, con jugadores mexicanos. No le asusta el idioma, lo maneja a la perfección, y sabe que ni el, ni su familia, se sentirán como extranjeros en México.

El pasado 15 de enero, fue presentado oficialmente y recibido con una ovación sin precedentes. Vistiendo la camiseta de su nuevo club y portando el numero #20, en su dorsal; alzo las manos, y saludo a su nuevo público, a su nueva afición, así nuevo reto y su nuevo equipo. El León.

Tiene toda la confianza del presidente del Club León, Jesús Martinez Munguia, y de su cuerpo técnico, comandado por Gustavo “Chavo” Diaz; esta noticia fue un bombazo, y tendrá que jugar contra las estrellas del futbol mexicano como Andre Pierre Gignac, Jeremy Menez, Nicolás Castillo y Walter Montoya entre otros.

El numero #20, de la “Fiera”, tendrá como acompañante en su club a Mauro Boselli, y al delantero jamaiquino Giles Barnes, quien militó para el Orlando City FC, en la MLS.

Suerte en su regreso al futbol profesional mexicano.