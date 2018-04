Reportan brote de E. Coli en 16 estados; incluyen a Connecticut

NEW HAVEN.-El número de personas hospitalizadas debido a un brote multiestatal de E. coli vinculado a la lechuga romana picada continúa creciendo, dijeron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

Se informó que alrededor de 53 personas enfermaron en 16 estados desde el 13 de marzo, dijo el CDC. Treinta y uno de esos enfermos han sido hospitalizados. Cinco de ellos desarrollaron un tipo de insuficiencia renal asociada con una enfermedad de E. coli llamada síndrome urémico hemolítico, que puede ser potencialmente mortal.

No se informaron muertes, dijo el CDC.

El mayor número de casos de E. coli ha sido en Pensilvania, Idaho, Nueva Jersey y Montana.

El brote también ha llegado a consumidores en Alaska, Arizona, California, Connecticut, Illinois, Luisiana, Michigan, Missouri, Nueva York, Ohio, Virginia y Washington.

Los síntomas de E. coli generalmente comienzan de dos a ocho días después de consumir la bacteria, aunque la mayoría de los pacientes se enferman tres o cuatro días después del consumo. Los síntomas incluyen calambres estomacales severos, diarrea y vómitos. La mayoría de las personas se recupera en cinco a siete días. Los que están en mayor riesgo de contraer la enfermedad de E. coli son los muy jóvenes, los muy ancianos y las personas con sistemas inmunes comprometidos.

Los funcionarios de salud emitieron una advertencia para los residentes y restaurantes sobre la lechuga romana picada que se cultiva en el área de Yuma, Arizona, la semana pasada.

“La mayoría de la gente informó haber comido una ensalada en un restaurante, y la lechuga romana fue el único ingrediente común identificado entre las ensaladas que se comieron”, dijo el CDC en un comunicado.

“Los restaurantes informaron que usaron lechugas romanas envasadas y en bolsas para hacer ensaladas. En este momento, las personas enfermas no informan cabezas o corazones romanos enteros”, agregó el centro.

La agencia recomienda que las personas en todo Estados Unidos se mantengan alejadas de la lechuga romana picada.

“Los consumidores de cualquier parte de los Estados Unidos que tengan lechuga romana picada en su casa comprada en la tienda, incluidas ensaladas y mezclas de ensaladas, no deben comerla y deben tirarla, aunque se haya comido algo y nadie se haya enfermado. no sé si la lechuga es romana, no la comas y la tires “, dijo el CDC.

