Representante estatal Ángel Arce envió carta de renuncia a la legislatura

La Noticia y su Comentario

HARTFORD.- En una carta fechada ayer jueves 29 de marzo, el representante estatal Ángel Arce del cuarto distrito de Hartford, envió la carta oficial de renuncia a su puesto en la legislatura.

La misiva fue enviada a la Secretaria de Estado Denise W. Merrill y en ella, Arce informa que su renuncia se hará efectiva el lunes 9 de abril debido a que debe finalizar algunos trabajos relacionados con su labor de legislador que desempeñó por cinco años.

Arce fue elegido en las elecciones del 2012 y fue reelegido para un tercer periodo. Tuvo una labor destacada como presidente del comité “Task Force of Victims Privacy and the Public Right,” y apoyando consistentemente a jóvenes inmigrantes amenazados por el gobierno de Donald Trump con la deportación.

En la carta, Ángel agradece el apoyo de su familia, amistades, colegas y partidarios que solidarizaron con la confusa situación originada a través de la distribución clandestina en el capitolio estatal de un pasquín sin autoría en el que se le acusaba de no ser un buen representante estatal, pero agregando segmentos de mensajes de texto que compartió con una menor de 16 años, hija de una madre que le conoce.

Arce lamenta que sus enemigos políticos hayan utilizado los segmentos de textos fuera de contexto, explicando que conoció a la madre de la menor y reconociendo que la adolescente le impresionó por su inteligencia, modestia y belleza.

Hasta ahora se desconoce quién o quienes prepararon y distribuyeron el pasquín y partidarios de Arce están emplazando a quienes lo hicieron para que den la cara y actúen de un modo más responsable ya que “prácticamente con un infame libelo, destruyen la reputación de una persona que se crio en Hartford y sirvió a su comunidad.”

Antes de ser elegido representante estatal por el partido Demócrata, Arce que fue criado en Hartford y hablaba inglés y español, fue una persona que apoyo actividades sanas para los jóvenes en sus respectivos vecindarios, convencido de que la educación era el mejor canal de movilidad social que ayudaría a toda una generación a tener acceso a mejores oportunidades.

Durante el gobierno del ex alcalde Eddie Pérez, Arce se involucró de lleno como integrante de La Comisión de Vivienda de la Ciudad y trabajó codo codo con la Autoridad de Vivienda de Hartford para el desarrollo del Proyecto habitacional Dutch Point en el que estuvo siempre supervisando y dialogando con los contratistas para asegurarse de que se llevara a cabo un buen trabajo.

Del mismo modo apoyó un programa innovador para la Adquisición de la Primera Vivienda que favoreció a 165 familias en el proyecto New Stowe Village en el Norte de la ciudad.

Sin embargo, aparejado a este interés por inversión gubernamental en proyectos de vivienda que mejoraran las condiciones de vida de latinos y afroamericanos, Arce siempre ánimo a los jóvenes a mantenerse en las escuelas e involucrarse en actividades sanas de deporte.

En la posición como Comisionado de Vivienda durante el periodo del ex alcalde Eddie Pérez, éste le acusó a él y a otra comisionada, de supuestos problemas de ética administrativa cuestiones que fueron absolutamente descartadas por la justicia demostrando que esta fue una de las maniobras de Eddie Pérez en contra de personas que no se avenían con su forma autocrática de actuar y de gobernar.

Más tarde, la vida de Arce y de su familia fue dramáticamente afectada por la muerte de su padre quien fuera arrollado por un vehículo conducido en contra del tránsito por un sujeto irresponsable que perseguía a otro individuo.

El padre de Ángel sobrevivió pero debido a las graves heridas en su columna vertebral, quedo inmovilizado de por vida desde el cuello a los pies.

En ese periodo doloroso, Ángel fue el puntal de apoyo para su extensa familia y en Corte abogó con energía por una pena mayor para el culpable de la invalidez de su progenitor que se había mantenido pese a su edad, muy activo dentro de su vecindario.

Esta víctima de conductores irresponsables falleció afectando profundamente a Ángel, a su mamá, hermanas y numerosos familiares. Como hijo mayor, Arce fue el apoyo de la familia en duelo.

Ya como legislador y cumpliendo cinco años en su puesto, frente a las vagas acusaciones anónimas que se quejaban de la labor de Arce en el distrito que representaba y los textos enviados a la jovencita, la policía estatal consideró que los mensajes incluidos en el libelo NO constituían un delito que llevara al arresto de Arce o a solicitar la intervención del Departamento de Niños y Familias.

Por esto hay desorientación acerca de los fines del pasquín que se distribuyó exactamente al finalizar la campaña para la elección de miembros del Comité del Pueblo de Cuarto distrito donde vivía y del que formaba parte Ángel Arce.

Así y a pesar del escándalo amplificado por las primeras páginas del periódico Hartford Courant, algunos de representantes estatales, y mensajes en las redes sociales; la lista de Ángel Arce ganó por un gran margen de votos las elecciones en el cuarto distrito, lo que se interpreta como un voto de confianza hacia él de parte de la comunidad.

Decenas de jovencitas y jóvenes han declarado por su parte que están dispuestos o dispuestas a testificar en favor de Ángel quien a través de sus conferencias en colegios universitarios y escuelas, les animó siempre a continuar sus estudios y llegar hasta donde él había llegado.

“El representante Arce fue a hablarnos al Colegio Goodwill donde yo estudiaba inglés y me puso como ejemplo por mis avances académicos invitándome a visitar el Capitolio estatal. Allí me presentó a otros legisladores, observé como son las reuniones en la legislatura, la forma como funciona el gobierno estatal, y finalmente me ayudó a conseguir un internado con un abogado interesado en una persona que supiese español,” dijo la joven Pía Jalielli.

“Esta ha sido una irresponsable caza de brujas y son sospechosas las reuniones semi clandestinas en las que han participado el ex alcalde Eddie Pérez, convicto de acusaciones de corrupción, soborno y extorsión, y otros individuos que están tratando de poner en la posición que ocupaba Ángel a Luis Caván,” dijo Gonzalo Ruiz, vecino de Ángel cuya hija, estudiante de la escuela Berkeley conoce a Ángel Arce.

Ángel en otra carta que envió a la comunidad, niega todas las acusaciones y aclara sus contactos con la jovencita de 16 años cuya madre NO le ha denunciado por ningún supuesto delito o atentado en contra de su hija.

Los sucedido al representante estatal es un regreso a los tiempos siniestros en que los mismos hispanos enlodaban el nombre de otros utilizando maniobras repugnantes propias de irresponsables.