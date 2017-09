Respuesta a Felo Vizcarrondo, por Elviz Tejada

Fue una sorpresa para mis lectores, primero que yo, el artículo de la semana pasada en la sección Puntillazos. Que me critiquen me resbala porque a cualquiera le dan a beber agua de su propio pozo. Y como yo critico merezco muchas veces que lo hagan lo mismo conmigo, ¿por que no? No iba a responder el “Puntillazo” de Felo Vizcarrondo dirigido a mí. Pero él me incriminó y puso en entredicho mi seriedad y no me queda más remedio que defenderla. Primero quiero explicarle lo que significa la palabra lealtad:

“Lealtad”: Sentimiento de respeto y fidelidad a los principios morales, a los compromisos establecidos o hacia alguien. La lealtad es sinónimo de nobleza, rectitud, honradez, honestidad, entre otros valores morales y éticos que permite desarrollar una amistad entre los individuos y automáticamente se genera respeto entre las personas.

Se equivocó y no entiendo porque se atreve a involucrar mi persona en una foto con un encabezado que dice: Amigos, conocidos y cómplices como si alguna vez yo hubiera gozado de contratos o preferencias de parte del ex alcalde. Puso usted mis valores éticos y morales en duda, señor Felo, mas no le voy a contestar esa ofensa.

Se equivocó usted cuando dijo: “lo de lealtades depende de para que lado se mueva la balanza de los chavos, contratitos, las acomodaciones y favorcitos.” porque nunca dinero sucio, favorcitos, tampoco contraticos, ni acomodaciones disfruté en la administración del ex alcalde y lo de favorcitos depende del cristal con que se mire, pregúntele a Minnie Gonzalez, Ramon Arroyo, Edwin Vargas, Yolanda Castillo, Juan Morales, Pedro Segarra, Evelin Mantilla y hasta el mismo Eddie si alguna vez yo les he pedido un centavo, contratito o favorcito por mi lealtad hacia ellos.

En su artículo bien estructurado lleno de rencor y odio, refiriéndose al ex alcalde, usted dice: “La prensa, fue su enemiga porque no caímos en las trampitas de las rogativas y actos litúrgicos a favor del Inocente…” También dice: “Finalmente, y aclarando palabras, amistades como la de Eddie Pérez ponen a las personas en riesgo de transformarse en cómplices, es decir encubridores, secuaces, colaboradores o coautores de delitos menores y mayores.” También dice: Es mejor no escribir apologías baratas y ensalzamientos desmerecidos.

En cuanto a que si la prensa no cayó en las trampitas del Ex alcalde le diré: siéntase orgulloso y mentalmente tranquilo de su honradez, lo felicito pero por favor no ensucie mi honradez y valores morales como lo hizo al poner mi foto con un encabezado que decía: amigos, conocidos y cómplices. Me incrimino al hacerlo y su odio hacia Eddie lo cegó de tal manera que cometió ese gran error. En cuanto a que si fui cómplice, encubridor, colaborador o coautor le pediré que no sea tan ligero al escribir porque si me conoce sabe por dónde camino y si no me conoce no juzgue sin evidencias. Se equivocó nuevamente, Felo.

Usted dice que escribo apologías baratas, etc. Etc. Me extraña esa percepción suya hacia mí porque después de tantos años, más de diez, escribiendo para La Voz Hispana nunca había apreciado que usted tenía el concepto de que escribo apologías baratas. Otra vez se le fue la mano hacia mi persona y se le vio el refajo. Si le ofendí por mi apología barata le pido disculpas y en lo adelante tratare de no serle leal a mis principios, a mis amigos y en lo que creo. Tal vez eso le satisfaga y me coja aprecio por ser Judas El Iscariote.

No le agradezco que desde el anonimato, la oscuridad y el sensacionalismo que utiliza la prensa amarillista y a la cual usted acude cada semana para esconderse y arruinar la moral de mi persona, ligeramente y sin evidencias trate de relacionarme con actos de extorsión y tráfico de influencia. Yo pongo mi cara y asumo la responsabilidad de lo que escribo frente a los lectores y no es justo que juegue usted así con mi concepto de lo que es la lealtad y la responsabilidad.