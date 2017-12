Restaurante “JERRI’S LUNCHEONETTE” de West Haven, considerado el mejor sitio del área para desayunar

Si usted saborear un buen desayuno “cargadito y con todos los fierros”, visite las instalaciones de “JERRI’S LUNCHEONETTE”, situadas en el 564 Campbell Avenue, de West Haven, Connecticut, en donde su nuevo propietario, el señor John Márquez, y su equipo de empleados le servirán gustosamente como el público en general se lo merece.

Uno va por allí y oye que preguntan por unos huevos fritos, acompañados de papa frita, salchichas y un buen café caliente, y de inmediato se le abre a uno el apetito. O qué decir de una buena arepa colombiana con quesito, un Calentado de frijoles y arroz con carne frita, una Bandeja Paisa, un buen Mondongo, un apetecible “Hamburger with French Fries”, un “Sandwich” u otras especialidades más de la comida típica norteamericana.

Mientras esperábamos que nos trajeran nuestro plato favorito, nos sentamos a conversar con el nuevo propietario del “luncheadero”, quien se encuentra muy feliz por la acogida que ha tenido desde que cogió las riendas del restaurante, en donde se combinan los sabrosos y suculentos platillos de la comida americana y el de la colombiana.

“Yo tome las riendas del restaurante en Mayo de éste año, luego de trabajar dos años y medio al lado de su antiguo dueño, el señor Dairo Vanegas.”

Al principio John Márquez no estaba involucrado en el negocio de la comida. Fue un llamado de Vanegas el que lo hizo cambiar de pensamiento. “Dairo fue el que me vendió la idea de venirme para acá para poder ayudarlo,” contaba el actual propietario del lugar. “Cuando llegué, realmente aprendí a cocinar. Yo creí que era más fácil de lo que creía, pero con el tiempo me fui acostumbrando, y aquí estoy para seguir con el legado que dejó mi jefe…”

Es que luego de enseñarle a Márquez los secretos de su culinaria y la forma de correr el negocio, el antiguo dueño de “JERRI’S”, decide dar un paso al costado. Ya estaba cansado de trabajar los 7 días de la semana y por muchos años en el mismo lugar. Y al ver que su amigo en realidad había asimilado todas sus enseñanzas, procede entonces a vendérselo, para retirarse e irse a buscar más tranquilidad y placer en Colombia, su tierra natal.

John -quien antes de arribar a West Haven, se había desempeñado en diferentes posiciones y trabajos- dice que el conocimiento del inglés ha sido una de sus prioridades para sacar adelante esta su nueva empresa. “Cuando llegué estuve un poco en la escuela, luego estudié en Internet, y al trabajar con americanos me ha ayudado un poquito. Eso no quiere decir que yo sea el gran bilingüe, pero si me defiendo,” señalaba.

Como lo dijimos anteriormente, “JERRI’S LUNCHEONETTE”, ofrece un extenso menú de comida colombiana como de platos americanos, que ha hecho que el establecimiento reciba la visita de propios y extraños. Y su dueño actual nos sintetizó la forma como el restaurante “adoptó” su nueva cocina latina, en un lugar que siempre ha sido centro de clientes anglos y afro-americanos por muchos años. “Este establecimiento ha estado abierto de la década de los 50’s, como un luncheadero, o sea aquel tipo de restaurante americano donde se ofrece desayuno todo el día. Dairo lo compró hace trece años, y a los cinco de estar al frente, empezó a vender la Bandeja Paisa, luego el Calentado, luego el Mondongo, la Mojarra Frita, y otras joyas más de nuestra comida tradicional. Él, inmediatamente se dio cuenta de que a los norteamericanos les gustaba eso también.”

Para corroborar eso, Márquez dijo que estando allí, ha sido testigo de lo bien que son recibidas las preparaciones colombianas por los comensales estadounidenses. “Ellos se comen con mucho entusiasmo la Bandeja Paisa, e inclusive tratan el mismo Mondongo, algo que para ellos es algo nuevo y particular.”

Como ya West Haven muestra una diversidad demográfica marcada, eso también se nota en el número de personas que visitan a “JERRI’S LUNCHEONETTE”. “Yo pienso que de lunes a viernes tenemos un promedio de un 70% de comensales americanos que utilizan nuestros servicios, y el 30% restante son hispanos. Por el contrario, lo que es sábado y domingo, las cosas cambian: Un 70% hispano y un 30% americano,” explicaba John Márquez. “El fin de semana, como el hispano está descansando, él aprovecha para traer a su familia. Esos dos días hay que preparar bastante Bandeja Paisa, mucho Calentado, y claro, también el Mondongo y la Mojarra Frita.

Muchas personas no saben o ignoran lo que es un Calentado colombiano, por esa misma circunstancia, Márquez, aprovechó esas páginas para describir tan delicioso desayuno. “El Calentado se compone de arroz, frijoles, carne asada, una arepa grande con queso, y huevos pericos que es el huevo que trae la cebolla verde y el tomate picado bien revuelto.”

Siendo que el lugar ahora ofrece comida típica colombiana, su propietario nos dice que es curiosidad saber que los hispanos que más acuden a comer allí, son de otra nacionalidad. “La mayor parte de la clientela nuestra no es colombiana. Son los mexicanos y los centroamericanos los que vemos mucho por aquí, como también una pequeña porción de otros países latinos.”

John Márquez dice que ellos allá no solamente tienen los platos típicos de la comida colombiana. ¡No señor! También tienen un grandioso menú para todos los gustos. Eso fue lo que nos quiso aclarar en el epílogo de esta charla. “Nosotros tenemos un menú muy extenso. Bastante grande porque contamos con todo lo que hacemos del desayuno y la comida Americana. Desde la hamburguesa, las pastas, y las diversas especialidades de sándwiches que son del gusto del americano”

“Y si alguien quiere más de nuestra ricas preparaciones criollas, también tenemos para la mesa el Churrasco, el Lomo Saltado, y otra variedades más. Son más de cien platillos lo que tenemos para ofrecerle a la gente.”

Para terminar, el jovial chef de la comida colombiana y americana, nos dijo que ellos están abiertos de domingo a domingo, entre las 6:00 A.M. hasta las 3:00 P.M.

Para más información de lo que tiene para ofrecerle a usted “JERRI’S LUNCHEONETTE -American & Colombian Food”, favor llamar al (203) 931-1575