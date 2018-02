Rogelio com mucho, demasiado en la cama, por La Tia Julia

Querida Titi Julia, Le envío este e-milio exactamente a las 12:19 minutos del Día de San Valentín o de los Corazones, con mis sinceros deseos que se lo pasen bien a usted y su familia. Gracias al Señor y al doctor gerontólogo Jafferson Palacios, mi mamá y hermana están buenas y eso es lo importante.

Para comenzar a explicarle lo que me pasa, trataré de narrarle un incidente con detalles de manera que usted solidarice con mi dolor, frustración, desilusión, y desengaño.

Estoy casada desde hace algunos años con Rogelio, un hombre que de ser bueno es bueno, pero mire usted de lo que me he dado cuenta.

Llegué el día de San Valentín de mi trabajo en el Departamento de Reclamos de un DD donde soy la manager, y como el día había estado más espinudo que piojo en la nuca; tomé una ducha tibia usando el jabón “Kuidhado” que le limpia muy bien por todos lados.Me sequé el pelo que se me está cayendo debido a las tensiones con los reclamos de gente que dice que los bagels y English Muffin son reciclados lo que en ciertos casos es cierto. Me puse una bata de seda color rojo apasionado, el perfume Jázmine Sobaqué, y me acosté en el lecho a esperar a Rogelio, y no sabe usted lo que descubrí.

Yo tengo una almohada que me encanta y me permite dormir como una gata de burdel, es decir cómoda y tranquila. Repentinamente noté una mancha extraña en su superficie y usted no sabe lo que encontré.Titi, había un trozo de pizza Margarita con salsa de tomate y en la sábana que compré en la tienda “Mar Inmenso” donde las vendencon olor a incienso; había un trozo de cebolla escabechada.

Titi, en el pasado he encontrado migas de pan, pop corno del que venden a 8 dólares el paquete chico en el cine de la avenida New Park, e incluso, un trozo demondongo.Titi esto ya me colmó la paciencia porque ahora pienso que Rogelio tiene un título de puerco con licencia de esos que dan en la Casa Blanca, y siempre está comiendo.

No le dije nada cuando llegó por la tarde del taller.Al rato y después que se había duchado escuché ruidos en el dormitorio y al rato bajó enojado diciendo malas palabras y rebuscando en el refrigerador.“¿Se te perdió algo mi amol?” le pregunte haciéndome la inocente.Allí Rogelio me respondió de malas maneras, “se me perdió un pedazo de la $&%# pizza margarita que me gusta mucho.”

Titi en ese preciso instante perdí el control y le grite. “¿Qué no te das cuenta salmón que eres un puerco desaliñado que dejas tu %#@$ comida en nuestro lecho nupcial, manchas las #@&% sábanas y me tienes un lado hinchado con tu jodienda de comel en la cama?

Mi vecina pensó que Rogelio me estaba dando en la cara y quería llamar al 9-1-1 porque como muchos tipos quieren imitar ahora a los de la Casa Blanca; temió que yo fuese una víctima.Titi, la víctima fue Rogelio por qué por un momento vi todo rojo y tuvo que refugiarse en el dormitorio de mi hija Nubia que trancó la puerta. Le juro a usted por su abuelita que yo estaba a punto de partirle el rostro.

He comentado mi caso con otras colegas del DD y me dicen que los hombres son muy descuidados ya que algunos hasta esconden los calzoncillos debajo de la cama y se los orina el gato, mientras que otros guardan la caneca en los zapatos.

Dígame por favor que puedo hacer.

Allisson Machuca

Respuesta.

Querida Allisson Machuca.

No es que desee corregirte, pero la expresión correcta es “que lo pase bien” y no que “se lo pasen bien.”Para decir que tu mamá, abuela o madrina están en buen estado de salud y disposición anímica envidiable, se dice “están bien” y no “están buenas,” que tiene otro sentido.

La verdad es que esto de comer en la cama es un problema serio por las razones de higiene que describes muy bien en tu e-milio.Manchas de sopa en la almohada, espinas de pescado en las sabanas, migas de pan sobado, o partículas de crema chantillí, transforman el lecho conyugal en una mesa de restaurante de mala catadura como algunos donde hay moscas en residencia ya hasta las arañas sufren de nausea.

Sin embargo creo que tenemos parte del problema solucionado, aunque las raíces de la cuestión están en los malos hábitos de algunos varones y porque no decirlos de mujeres acostumbradas a comer pop corn en la cama mirando la telenovela “El Narco que era Narca,” o “Eres virgen y por eso te rezo la novena.”

En el pasado cercano, los esposos o las esposas acostumbraban a llevarle el desayuno a la cama a su pareja en unas bandejitas que evitaban que el café chorreara o la mermelada manchara el cubrecama.Ahora sin embargo las cosas cambian porque los plasmas han invadido el sagrado sitio del lecho y el matre y yacer ha pasado a un segundo plano de interés.

Saca el plasma del dormitorio y transforma la sala de tu hogar en un “dormicome” es decir cómprale a Rogelio un sillón tipo primera clase en JeffBlue donde el tipo se pueda atiborrar con arroz con gandules y chuletas, alcapurrias y otras delicias que venden en El Comerío.Cuando se haya jartado y este medio dormido, tiene la opción de ir al dormitorio.Para evitar el tráfico nocturno de alimentos desde el refrigerador al dormitorio, ponle un candado y te guardas la llave.

¿Cómo la ves?

Déjame saber y suerte.

Tía Julia