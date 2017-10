Rostros jóvenes y de mujeres en el Consulado Móvil del Ecuador

DANBURY. El 95 por ciento de los oficiales del Consulado del Ecuador en Connecticut son jóvenes mujeres que no pasan de los 30 años. Ellas, están enfrentando el reto de revertir en forma positiva el trabajo consular dentro de la comunidad. Hasta el mes de diciembre estarán trabajando en varios consulados móviles los fines de semana, y abrieron una línea “Hot”(475) 300 3144) las 24 horas del día, los siete días a la semana para atender casos de vulnerabilidad y emergencia.

La iglesia Jesús es el Camino fue el primer recinto del fin de semana para recibir a los ecuatorianos residentes en Danbury que tramitaron pasaportes, ID, poderes y hasta recibieron un taller sobre cómo defender sus derechos si es que se enfrentan a la policía o a los agentes de inmigración; sin embargo, la mayor parte de nacionales se sintieron sorprendidos de que la jornada no se haya realizado en el edificio de Centro Cívico Ecuatoriano causando confusión a la hora de acudir al uno y el otro lugar. A esta preocupación la Cónsul encargada respondió que el interés de ir a otros lugares es de realizar alianzas con otras instituciones para poder servir mejor y a más ecuatorianos.

Durante la jornada se atendieron a 220 connacionales. De ellos, 196 actuaciones (ID), 62 pasaportes, 13 declaraciones, 86 tarjetas consulares (ID) 34 poderes la revocatoria de poder, Además de trámite de ficha índice consular para tramitar pasaportes que se complementará en el Consulado Móvil de Bridgeport a realizarse este sábado, 28 de octubre, en el edificio de Make of Road Connecticut de 850 State Street.

Manuel Bravo, que reside en Danbury por más de 13 años, dijo no estar asombrado de la forma con la que trabajan en el Consulado Ecuatoriano en New Haven. “La atención es pésima, le tratan como que ni siquiera uno fuera ecuatoriano. Llegué a New Haven a las ocho de la mañana, estuve espera y espera hasta las tres de la tarde; y al final salió un señor mayor y me dijo que necesitaba una carta juramentada para hacer mi trámite. Me fui de ahí a tratar de hacer la carta y después de unas semanas una amiga me envió por Face Book un mensaje de que hoy habría el Consulado Móvil. Estoy desde las 10 de la mañana y ya es la una de la tarde. Ojalá hoy si pueda tramitar el pasaporte”, señaló.

Bravo, dijo estar sorprendido de que el Consulado Móvil no se haya realizado en el edificio del Centro Cívico Ecuatoriano cuestionándose asimismo: “ ¿Y para qué existe el edificio del Centro Cívico Ecuatoriano?,¿Se supone que es para apoyar a los ecuatorianos?, acepto que vengan a las iglesias o a donde sea si es que NO tuviéramos una casa ecuatoriana; ¡pero si la tenemos!.

Rosa Veliz, nativa de Manabí y residente de Danbury, fue el lunes pasado al Consulado de New Haven a tramitar su pasaporte. y logró el documento pero no la tarjeta de Identidad Consular (ID). Ese mismo día una “señorita” oficial le dijo que venga el fin de semana a Danbury por su identificación. “Solo tengo tres meses viviendo en el país así que no sé mucho sobre la existencia de ninguna organización comunitaria ni del Centro Cívico. A mí me gustó la forma como me atendió la “señorita” en New Haven. Pero coincido con él (Manuel Bravo) que debemos apoyar a las instituciones ecuatorianas, porque si nosotros no las apoyamos ¿Quién lo va a hacer?”.

María Córdova, esperaba pacientemente su turno para poder tramitar su pasaporte. Ella también dijo estar sorprendida de que el Consulado Móvil no se haya realizado en el Centro Cívico Ecuatoriano y hasta -a pesar que sabía que sería en la iglesia aparcó su automotor en el Centro Cívico, llegó a las oficinas de la institución y ahí recordó que NO era el lugar señalado para esa jornada consular.

Cristina Velásquez, la cónsul general encargada, a este malestar respondió que la política del Gobierno ecuatoriano es extenderse dentro de la comunidad para dar mejorar sus servicios y por eso fue la razón que -esta vez- apostaron por la iglesia y no fueron al Centro Cívico Ecuatoriano, aunque anunció que en breve estarán ofreciendo un taller sobre derechos de los trabajadores en el Centro Cívico con el apoyo de sus miembros y el Departamento de Trabajo.

“Les pido a la comunidad un poquito de apoyo y paciencia. Hemos rehabilitado la página web del Consulado y la red social de Face Book, con el fin de atenderlos lo mejor posible, asegurando que están planificando varios talleres sobre derechos migratorios, derechos laborales, consulados móviles durante lo que resta del año y la apertura de una línea telefónica de 24 horas, los siete días de la semana para tratar los casos de vulnerabilidad que son muy frecuentes, refiriéndose a encarcelamientos, accidentes, casos de violencia, etc.

A más de los trámites consulares, en forma paralela, se realizó una jornada informativa sobre los derechos constitucionales de los inmigrantes aun siendo indocumentados, dictado por Sergio Olmedo de JUNTA, Acción Progresiva para la comunidad y la abogada Dana Bucin.