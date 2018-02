Sacerdote mexicano es el nuevo decano de la iglesia

BRIDGEPORT. En una ceremonia especial oficiada el pasado sábado en una misa celebrada en la iglesia San Carlos Borromeo, por el obispo Frank J. Caggiano, el sacerdote nativo de Puebla, México, Frank Gómez, fue posesionado como el nuevo Decano de las iglesias de Bridgeport (Decanato A), convirtiéndose en el primer sacerdote hispano en obtener esta dignidad.

La posesión del nuevo Decano, que de hoy en adelante se hará cargo de las doce iglesias católicas de Bridgeport, se realizó en una Misa celebrada en cuatro idiomas (inglés, español, criollo y portugués), ante una iglesia completamente llena y con la asistencia del Grupo de Jóvenes de Saint Charles, particular importante puesto que el sacerdote mexicano ha sido pionero en la aglutinación de jóvenes dentro de su iglesia.

“Estoy lleno de gratitud por el apoyo y el amor que mostró la parroquia el sábado. Particularmente al Grupo de Jóvenes al que asistieron los 137 miembros y a las personas que me ayudaron a organizar la Liturgia y la recepción “, dijo el Padre. Gómez.

El padre Gómez, en tanto, se convierte, en el apoyo de los otros sacerdotes y de los laicos lo que hace que su rol sea una gran responsabilidad para emprender. “Me siento honrado de que me pidan servir como Decano para mis hermanos sacerdotes, dijo Gómez.

El nuevo modelo de Decanato, presentado por el Obispo Caggiano el pasado mes de abril, reemplazó la estructura del vicariato anterior relacionada con la organización territorial de la diócesis. El Decanato A incluye las 11 parroquias y el Santuario de Santa Margarita en Bridgeport.

Los decanatos están diseñados para ayudar al obispo y a los sacerdotes en la planificación regional y la toma de decisiones, y mejorar la colaboración entre las parroquias.

Al respecto de este nombramiento el Obispo dijo: “Que se convierta en otro signo de unidad y fraternidad en la Diócesis”, durante la misa oficiada mientras el nuevo Decano se ponía delante de él para el juramento de instalación.

Durante su homilía, el obispo Caggiano desafió a los fieles a ser profetas, que salgan y proclaman la verdad. “Si era capaz de hacerlo, las personas debían ser iluminadas por la luz, de Jesucristo, nuestro Señor “, dijo el Obispo.

El P. Frank Gómez nació y creció en Puebla, México, y fue ordenado sacerdote para la Diócesis de Bridgeport el 16 de mayo de 2009.

El Obispo Caggiano lo nombró párroco de la parroquia San Carlos Borromeo, la parroquia más grande en la ciudad, en abril de 2015. También sirve como Maestro de Ceremonias Episcopal y secretario del Obispo de Bridgeport.

El obispo indicó que la nueva estructura de decanato corresponde a mejor las áreas territoriales de la Diócesis y debe fomentar “una mayor colaboración entre las parroquias y una fraternidad renovada entre los clérigos”.

El 2 de febrero, Día de la Candelaria, el Obispo firmó un decreto que reemplazó los seis Vicariatos con nueve Decanatos, reconstituye la membresía del Consejo Presbiteral y reemplaza a la Junta de Cesión con el Consejo de Decanos.

La Parroquia de San Carlos fue fundada en 1902 por los irlandeses. Ahora es el hogar de una gran comunidad hispanohablante, brasileña y haitiana. La iglesia superior, dedicada en 1925, tiene capacidad para 1,400 fieles, lo que la convierte en una de las más grandes de la diócesis. Está ubicado en 1279 East Main Street en Bridgeport. Para más información, visite: www.stcharlesbridgeport.org

“Be sure that you preach first by the way you live.” (St. Charles Borromeo)

La parroquia de San Carlos (Saint Charles Borromeo) cuenta en su seno con 2.830 familias registradas, de las cuales,1800 son de origen hispano. El Padre Frank Gómez, nativo de Puebla-México con 22 años residiendo en los Estados Unidos, es el pastor de la parroquia de San Carlos desde hace tres años y es el responsable, junto con tres sacerdotes, por la vida espiritual de miles de familias hispanas, anglos, haitianas y brasileñas; que residen no solo en la zona urbana de Bridgeport sino en Monroe, Ansonia, Shelton y Trumbull y barrios cercanos a estos poblados.

Como “Dean” o decano de las doce parroquias eclesiásticas de Bridgeport, se ve obligado a organizar los detalles de las ceremonias de alta jerarquía en la Diócesis y ser el maestro de ceremonias en homilías de suprema importancia como: ordenaciones sacerdotales, ceremonias de confirmación o inauguración de capillas y templos que están fuera de la iglesia de San Carlos, pero dentro del perímetro de la Diócesis de Bridgeport (Greenwich, Stamford, Norwalk, Fairfield, Danbury y poblados.