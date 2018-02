Salinas de Gortari interpela a los candidatos a si México continuará en el simplismo y localismo

El Ex presidente Carlos Salinas de Gortari, reflexiona en un artículo en el periódico El País, preguntas a los candidatos que amerita reproducirse.

1.- ¿Continuará en México “el debate electoral anclado, como desde hace 30 años en el falso dilema del neoliberalismo-populismo.

2.- Inquirió si ¿continuarán algunos de los aspirantes atados al localismo y al simplismo, o asumirán finalmente que a lo largo de su historia y por su ubicación geográfica, en México la política siempre ha sido y seguirá siendo geopolítica.

3.- Pidió a los candidatos a la presidencia a definir si: ¿Permitirán las campañas desarrollar capacidades de comprensión del reto internacional, así como de discusión de las estrategias para enfrentarlo a esta hora de la crisis de la globalización de la economía y la concentración del capital financiero mundial, con las nuevas distorsiones impuestas a estos procesos por la actual presidencia disruptiva de Estados Unidos?

4.- Asimismo, preguntó a los candidatos de que manera enfrentarán las problemáticas del futuro, “¿cómo proponen prepararse para las quiebras sistemáticas y la próxima crisis mundial que nos golpeará de forma inesperada?

5.- Precisó que es de suma importancia conocer la manera cómo reaccionará el gobierno, ante los cambios políticos y económicos que puedan anticiparse en Estados Unidos. ¿Cómo hacerlo con la división del Partido Republicano y el Partido Demócrata, cada uno en dos partes?

6.- Retó a los candidatos a plantearse, ¿Cómo enfrentar desde México el resurgimiento del racismo blanco?, ¿cómo actuar en los centros regionales estratégicos de poder?, ¿cómo proponen reestructurar un Estado Mexicano fuerte. ¿Qué importancia le dan a los migrantes mexicanos y sobre todo a los llamados dreamers.

7.- Afirmó que la democracia actualmente “se ha enredado”, es de baja calidad y costosa, por lo que manifestó que si realmente hay un compromiso para revertir este problema.

8.- Apuntó que si hay proyectos para convertir la ambición y el idealismo rebelde de los jóvenes en ciudadanos participativos y organizados.

9.- Sobre la democracia disminuida. La democracia mexicana se ha enredado y se habla de su baja calidad y de que es excesivamente costosa. ¿Existe un compromiso para revertir nuestros enredos democráticos?, ¿las propuestas atacan el origen del problema o son meros paliativos discursivos, para usar contra el rival?

10.- Finalmente cuestionó: ¿con cuál definición de democracia está comprometido cada aspirante? ¿Del pueblo, por el pueblo y para el Pueblo?, ¿De un solo dirigente?¿plebiscitaria, propiedad del líder populista? ¿O participativa tanto como representativa. Pues como bien se ha señalado, “la democracia no produce por si sola una forma justa de vivir. Son las formas justas de vivir las que producen democracia.

A esta excelente disertación de Salinas de Gortari faltaría agregar que la genuina democracia no basta que sea solo del pueblo, por el pueblo y para el Pueblo, porque corre el riesgo de ser demagógica si no es con el pueblo. El país que queremos como lo escribe Daniel Servitje, Director General de Grupo Bimbo, es una democracia donde todos tenemos cabida –incluidos los mexicanos en el exterior-. Porque las sociedades divididas, pueden sobrevivir pero no progresar. Y añadiría en relación con EU, que el destino de una nación está ligado al prestigio de su pueblo. Y México es una Nación Transnacional. El reto para los candidatos es conectar al México de afuera con el adentro.