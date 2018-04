Se inagura centro recreacional junto a la playa

El alcalde David Martin, Laurie Albano Superintendente de Recreaciones y el Padre Smolik, celebrando la gran apertura. (Foto: cortesía de Vanessa Odenbach)

STAMFORD – El alcalde de la ciudad, David R. Martin, junto con otros funcionarios municipales celebraron la inauguración del Stamford Recreation Star Center, un poco antes del evento anual para celebrar la Pascua, promovido por el Departamento de Recreaciones (Easter Bunny Ice Cream Party).

“Estamos muy contentos de tener este centro abierto, así mejorará el excelente trabajo del Departamento de Recreación y les permitirá crecer”, dijo el Alcalde Martin e indicó que tiene sentido que una ciudad del tamaño de Stamford tenga un centro exclusivo para actividades recreativas.

“Gracias a Laurie y su equipo por tener la visión y por hacer esto”, dijo el burgomaestre. Después de la ceremonia de inauguración, el alcalde Martin saludó a los asistentes al evento y felicitó a los funcionarios de la ciudad que trabajaron para facilitar el alquiler de la Ciudad con Our Lady Star of the Sea Corp.

El Star Center, que anteriormente fue la Escuela Primaria Our Lady Star of the Sea, está ubicado en 1170 Shippan Avenue. La ciudad actualmente está alquilando 8.500 pies de los 17.000 pies cuadrados de las instalaciones, incluyendo cuatro salones de clase, un gimnasio multiuso, oficina, salón para el personal y una cocina industrial completa.

Esta es la primera vez que la Ciudad de Stamford tiene una ubicación central para programación recreativa. Anteriormente, el Departamento alquilaba espacios para sus programas en las escuelas públicas y en empresas privadas. Ahora, con su propio espacio, el Departamento de Recreaciones puede crear su programación sin las restricciones que conlleva el alquiler de otros espacios como horarios y costos conflictivos.

Con opciones de programación más flexibles, el Departamento Recreacional puede ofrecer a los residentes más programas durante el día y los fines de semana. Tener una ubicación central para los programas, también le brinda al Departamento importantes beneficios de costos gracias a las tarifas de alquiler reducidas y los costos de mano de obra necesarios para instalar y desmontar equipos en toda la ciudad.

El contrato de Star Center también ha permitido que el Departamento brinde oportunidades de empleo juvenil adicionales. En general, el Departamento emplea a más de 150 personas, incluidos muchos adolescentes que trabajan como consejeros del campamento o socorristas durante los meses de verano.

Desde que comenzó el alquiler el 2 de enero, el Departamento de Recreación ha sido capaz de albergar 39 programas y eventos comunitarios, para aproximadamente 385 participantes. También han agregado un octavo campamento de verano en el centro, que ayudará a disminuir la lista de espera, que fue de hasta 200 niños el verano pasado.

El Departamento de Recreaciones espera continuar expandiendo sus servicios en el Star Center, incluyendo programas preescolares más avanzados para jóvenes después de la escuela, así como nuevos programas de música de verano para los residentes de Stamford, todo lo cual contribuirá a aumentar los ingresos de la Ciudad.