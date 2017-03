La Voz Hispana

Un par de gemelas id?nticas que comparten todo. La misma nariz, los mismos ojos, los mismos labios (gracias al bistur? bendito), el mismo tono, largo y brillo en su melena negra, las mismas tonificadas piernas, el mismo pene (hipot?ticamente)? oh s?, no leyeron mal. Gemelas que comparten un hombre.

La noticia sale de Australia y no sorprende para nada ya en estos tiempos donde el perfecto, redondo y duro trasero operado de una chica que da el clima en una cadena de televisi?n hispana es m?s importante que la cena que se enfr?a en la mesa familiar.

Vamos a hablar de las intr?pidas gemelitas.

Tienen 30 a?os, han gastado casi un cuarto de mill?n de d?lares en cirug?as para verse id?nticas y el hombre que comparten es perfecto para ellas porque ?l tambi?n es un ?gemelo?. Claro, el tipo no es tonto y no ha invitado (a?n) a su hermano a disfrutar los manjares del retorcido ?rbol de la vida moderna.

Bueno, hay que darles el beneficio de la duda a estas chicas que parecen haber encontrado la receta para la felicidad. Compartir hombre, cama, implantes del mismo tama?o, dieta, actitud, perspectiva, gustos y disgustos.

El 2016 se ha ganado ya el t?tulo de a?o m?s evolutivo en aceptaci?n de lo que en tiempos pasados se hubiese considerado atrocidades o locuras. Apenas vamos en marzo y ya tenemos un popular candidato abiertamente racista, sexista, troglodita que ha amasado un sinf?n de seguidores que comparten sus valores, aun cuan repugnantes.

Ya pasamos con un poquito m?s de rapidez por encima de las noticias de ni?as violadas, torturadas y asesinadas, porque la noticia que buscamos en las redes sociales tiene que ver con la foto desnuda de una estrellita de ?reality? a quien envidiamos pero no podemos dejar de encontrar ?admirable?.

Ya un narcotraficante se volvi? el protagonista de una novela entre una chica latinoamericana y un gringo que la traicion? y utiliz?, haci?ndolos a todos personajes ?queridos y seguidos? que nos cuentan una historia rosada mientras la droga y la muerte sigue sirviendo de t?trica m?sica de fondo.

Ahora, la entrevista hecha a estas gemelas id?nticas es bastante breve. Ellas hablan una sobre la otra, interrumpi?ndose casi, pero siempre mirando atentas, con grandes ojos extremadamente maquillados, hacia la c?mara que las va haciendo famosas cada fracci?n de segundo que pasa.

?Tenemos que estar juntas. Es parte de quienes somos. Si ella camina, yo no puedo caminar m?s que unos pasos tras de ella. Necesitamos estar juntas todo el d?a? cuenta una de ellas y la otra interviene de vez en cuando. Sonrientes. El novio debe estar m?s sonriente a?n.

Imag?nense caballeros y damitas, una cama extra King size, tres cuerpos dispuestos, imaginaci?n libre y sexo consentido. El? ?nico problema es tal vez? el nivel de incesto al que se quiera llegar. Es que un trio normal y conlleva la participaci?n de tres personas.

O sea, dos hombre y una mujer requiere una aceptaci?n de los hombres a que crucen miradas, a que besen piel reci?n besada, a que sus piernas se tropiecen o sus sexos se rocen. Claro, en cuanto a problemas a enfrentar, estos son los m?s leves, pero de todas maneras presenta un cierto desaf?o.

Ahora, para estas chicas modernas y libres, ?la conexi?n llevar? tambi?n a qu? necesiten ser sexuales juntas?

El compartir un hombre tiene que requerir cierto nivel de ?entrega total? y si es as?, ?la relaci?n puede en alg?n momento volverse inc?moda cuando la conexi?n entre ellas sea m?s fuerte que la conexi?n con ?l?

Qui?n sabe, pero lo que s? es seguro, es que ambas quieren embarazarse al mismo tiempo y dar a luz al mismo tiempo. Si se embarazan del mismo tipo, los hijos se criaran con dos madres y un padre que comparten una cama, ?d?ndoles tambi?n permiso a compartirla ellos? ?Existe l?mites?

Estas cosas ponen a pensar en mucho.

El sexo es lo m?s ch?vere del mundo, eso es una verdad absoluta. Es rico, es necesario, es relajante, es divertido, es la golosina que te vuelve adicto y te sana al mismo tiempo. Pero el sexo es peligroso cuando es utilizado como herramienta para nuestros excesos.

Saben, he visto cosas que la mayor?a de ustedes ni siquiera imagina, por eso esto no me sorprende. Dos chicas que quieren fama y venden su privacidad para obtenerla. Pero, ?se pondr?an a pensar de verdad en lo que dicen y hacen?

El incesto no es nuevo, mucho menos la poligamia, pero cuando se la trae a la luz p?blica como aceptable, eso trae consecuencias y preguntas que traen respuestas que s? afectan a otros.

Miren, las personas tienen derecho a hacer de su vida y ser felices como bien se les venga en gana. Lo que me pone a pensar es el hecho que en una sociedad demasiado ocupada buscando felicidad a cualquier costo, donde los padres se han vuelto amigos permisivos para no ?limitar? a sus hijos y que no los ?odien?, y donde los chicos tienen m?s poder que cualquier autoridad o persona mayor, divulgar este tipo de cosas con claros fines de promoci?n personal, obvia el hecho que por ah?, entre sombras de la noche, hay chiquillas y chiquillos que apenas si han dejado de lado sus legos para entrar a la escuela del internet. En esa academia, todo se vuelve ?normal? y ?aceptado?.

Y nada, tres compartir?n una cama esta noche, dos gemelas y su novio? esperemos que cuando procreen no unan a sus hijos tambi?n a este ?amor compartido?.