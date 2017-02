La Voz Hispana

Tia querida, Quichiera shaludarla y dechirle que la vida esch una chochobra conchtante. Nachí con un defechto y no puedo pronunchiar bien las “c,” las “ñ,” ni “las “s,” como tampoco las “r” al final de las palabras porque nachí en China y por eso la gente que me compra comida de mi paish se ríe de mí como antesch se rieron de Chinito, el amigo de cheñor Echteven Adamouchki que ahora guishar en New London porque el tenel muschos amiguitosh y amiguitash en el Board de Educachión de Connecticut, allí donde estuvo la honorable chechora Linda McMahon la de losch muchachos que luchaban, pero por la vida.Para que no che le haga difícil leel, le dischtaré eshta carta a mi sobrina Chan-Plin Lee que sabe eschpañol bueno porque esh novia de un honorable muchacho puertorriqueño.

Resulta Tía que con mi honorable esposa Tai-Chan-Chan tuvimos una hijita que era muy linda y parecía una muñequita de loza china con los ojitos semi cerraditos.A nuestros hijos los criamos muy bien y les enseñamos a trabajar ayudándonos en la cocina preparando arroz con palitos, sopa wanton y pollo dulce.

Así, mi hijita llegó a los 12 años y le dio por meterse con amistades malas y cuando recién estaba en séptimo grado, nos trajo a la casa un boy friend que por la mañana se levantaba tarde y que por la tarde dormía la siesta y al cual en la escuela le apodaban el “matre.”

Mi hijita comenzó a ir a fiestecitas, se tatuaba las nalguitas y se reía de nosotros cuando le decíamos, “mi amol no hachele casho a novio malo que cher mah flojo que una puerta de barra.”

Hace pocos días la directora de la escuela, una señora que se deja bigotes; llamó a mi honorable esposa para discutir un asunto urgente acerca de mi hijita.Resulta que les habían confiscado unos teléfonos celulares a unos nenes malos y allí, allí, estaba una foto que mi hijita le había enviado al novio donde estaba sin ropa de la cintura para arriba y mostraba sus pechuguitas.

En un comienzo pensamos que era alguna niña parecida, pero después ella mismo nos confesó que le había enviado la foto por Internet al deshonorable Jerome, el novio; y que éste para vengarse porque la había visto con otro novio en la calle High, puso la foto en FaceBook.

El problema honorable tía es que la cosa no termina allí y de solo acordarme se me caen las lágrimas de mis ojitos porque estoy cortando cebollas.La tía de mi esposa la honorable Chan Ku Chao que tiene una cadena de negocios d comida china en Miami, le envió un e-mail con una foto donde en la camiseta de alguien está la foto de mi hijita con el número de teléfono de nuestro honorable hogar y la deshonorable frase “I am very hot.”

Mi hijita está muy arrepentida por lo que pasa y nos ha prometido cambiar porque ahora hemos tenido que cambiar el teléfono ya que la llaman unos tipos raros y dos veces la han seguido unos automóviles con los vidrios oscuros.¿Usted me entiende?

Con mi distinguida esposa hemos pensado enviar a mi hijita a Shanghái donde vive su hermana, pero con esto de las visas y las suspensiones de las Green cards que están causando escante y problemas; tememos que mi hija pueda salir y que de repente el honorable presidente Trump, decida caducarle la visa a los chinitos y chinitas.Yo voté por el presidente, pero ahora me siento perjudicado y más decepcionado que el primer hombre que llegó a la luna y no encontró un Dunkin Donuts.

Por favor oriéntenos que mi honorable esposa se lo pasa llorando con cebolla o sin cebolla, y yo no puedo dormir por esta vergüenza para nuestra honorable familia.¿Deberíamos hablar con el gobernador o con la alcaldesa de New Britain para bregar con este zapato chino?

Por favor oriéntenos.

Chan Lee

Respuesta,

Querido y honorable Chan,

Esto de las fotos de nenas ernúas por el Internet tiene vuelto loco a los administradores de las escuelas, al igual que las canciones con groserías y vulgares obscenidades trasmitidas por celulares.

Un señor sabido y estudiado expresó en radio Bemba 134.9 FM, que esto es una verdadera epidemia de denuestos, agravios, infamia, improperios y ultrajes al modus vivendi, degradando a nuestra civilización.

Estos temas eran discutidos anteriormente en las escuelas en asambleas o en las clases de educación moral y de salud, pero como ahora hay gente que piensa que el conocimiento de las matemáticas y escritura lo es todo, no hay orientación personal, de valores ni principios.

“Las redes sociales,” como un pescador bautizó al Internet, el FaceBook, el twiter, y otras madres; tienen aspectos muy positivos ya que de acuerdo a los entendidos, los jóvenes y jovencitas no se sienten solos, pero la basura que se transmite muchas veces ilegalmente no ayudan a mejorar el autoestima de los jóvenes.

El otro día una directora de escuela que no se deja bigotes, me hizo escuchar unas canciones “rap” en español en la que los humanos, hombres y mujeres son rebajados al nivel de animales.A las partes privadas se les denomina con grosería y bajezas propias de prostíbulos o burdeles de mala muerte.Los órganos reproductivos son descritos con indecencias, y el acto de procrear es trazado con palabras eróticas rodeadas de vulgaridad.

¿Cómo se puede detener esta plaga y azote de groserías y brutalidad?

Para agravar el punto, es interesante notar que el actual presidente es un sujeto vulgar que habla y trata a las mujeres con terribles descripciones gráficas propias de presidios o del ambiente criminal de Nueva York.

Las escuelas, líderes de la comunidad e iglesias de cualquier denominación debieran iniciar una campaña para concientizar a padres y vecinos de estas lacras sociales y del peligro de que jovencitas envíen fotografías sin ropa a sus novios ya que los criminales están al acecho y las imágenes pueden ser utilizadas por depredadores sexuales.

Chan Lee las cosas están malas. La verdadera adicción a las redes sociales, la “música” pornográfica, la degradación de los órganos reproductivos, el desconocimiento de la diferencia entre el amor y “hacer” el amor; invaden nuestro entorno vital y agradezco tu carta que me ha permitido explayarme acerca de estas materias tan escabrosas y obscenas.

Hago un llamado a los padres y madres para que velen las redes sociales de sus hijos e hijas, compartan con ellos, y nos les dejen solos o solas expuestos a la indecencia ni a la corrupción virtual.

Finalmente te dejo con un pensamiento de Zaratustra que escribió, “mientras más avanzan los siglos, la tenue línea divisoria entre la civilización y la barbarie se hará más tenue cuando los máximos líderes de naciones se conviertan en seres corruptos, inmorales e ignorantes de la ética.”

Esperando que no les afecten las ordenes ejecutivas del rey, te saluda la tía y te deseo desde ya un feliz día de San Valentín donde se debiera celebrar el verdadero concepto de “amor.”

Tía Julia