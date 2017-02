La Voz Hispana

Tía Julia, Hacía tiempo que tenía la idea de escribirle, pero con esto del nuevo presidente y los embrollos del gobierno, estaba preocupada ya que tengo familia en Irán por parte de mi esposo y ahora tememos que si Tariq va a ver a su mamá no lo dejen entrar al JFK.Sin embargo querida tía no es ésta la razón por la cual la molesto con mis problemas sino porque temo que el pasado me persigue y puede afectar mi vida presente y la futura.

La verdad tía es que desde que tenia trece años comencé a tener novios full-contact y menos mal que no soy de las que me hago tatuajes en las nalgas con el nombre de los novios ya que es de mal gusto y una amiga mía que tiene un historial semejante al mío, tiene tantos nombres en el área de los glúteos que se parece a las paginas amarillas.¡Que mucho nombres tía!

Yo me pude casar, porque aparte de un tatuaje que tengo en el sector donde está el bigote del jibaro que muestra un corazón, mi piel está aún limpia y lozana.Le he dicho a Tania mi amiga que trate de hacerse una operación para borrar las pruebas de la culpa, pero ella no tiene chavos y ahora nadie la toma en serio.

Anyway, la cuestión es que mi pasado me persigue.Yo vengo de un pueblo bien chiquito donde sus habitantes saben la historia de los vecinos y los bochinches circulan como las metidas de pata de Trump cuando pelea con el twiter con medio mundo.Fue así como tuve la buena idea de mudarme a Boston donde conocí a Tariq en una pollada donde había llegado con una enamorada que dejó de lado apenas me vio porque según dicen, tengo una mirada seductora y un rostro críptico como el de la Melania.

Yo había tenido algunos tórridos romances con unos jevos de Queen de los que Tariq nunca ha sabido y para evitar problemas nos mudamos a este aburrido pueblo de Newington donde en invierno la gente se acuesta a las siete de la noche.Sin embargo me hice el propósito de cambiar mi vida ya que quiero a Tariq aunque es de esa religión que no le agrada al presidente quien entre sus cosas raras está que le teme tanto a los gérmenes y bacterias que no se quiere acostar más con Melania.Dicen por allí que ella se quiere divorciar, pero que él no la deja llevarse al niño Omen.

Resulta tía que el otro día salí a caminar antes de irme a mi trabajo en la sección de reclamos de HomeDepot; cuando vi de lejos a una muchacha con lacual viví una situación más extraña que el cañón de Colorado y a la que conocí en una fiesta media rara donde, sin yo saberlo; repartieron cigarros de marihuana con alucinantes.

Allí pasó de todo como usted se puede imaginar y dos estudiantes resultaron intoxicadas y después me enteré que tuvieron que llevarlas al hospital.

Recuerdo que yo estaba bailando con esta muchacha que se parecía a Lady Gaga, pero se llamaba Marcy y que me decía “tócame, tócame,” y yo la tocaba.Desperté en un departamento que no conocía y yo totalmente ernúa y con esta tipa a mi lado.

Entre otras razones, esa fue por la que decidí dejar Queen y ponerme seria con Tariq con el cual tenemos dos nenes bien bonitos.

La cuestión es tía que una mañana cuando caminaba para ejercitarme y mantener mi figura esbelta después del último parto; veo a esta tipa que se me vino encima abrazándome y dándome besos en la faz.Si tía, era ella, Marcy.En el medio de la calle se puso a llorar echándome en cara que la hubiera dejado con los preparativos de la boda listos y la luna de miel a Paris.Tía, yo no se de lo que estaba hablando. y puede que allá sido durante el black-out de la fiestecita.

Empezamos a caminar y le confesé que ya estaba casada, tenía nenes y la tipa como que se anduvo trastornando porque tiene unos tics nerviosos y de repente cacarea como gallina haciendo un ruido parecido a un ¡clock!

Tía, desde ese día que para más mala suerte fue el 20 de enero, la he visto en distintos lugares y temo que me esté siguiendo.Fíjese que se me apareció en la demostración de las mujeres en el Capitolio estatal efectuada el 21 de enero donde usábamos el pussy cat hot ese de las orejitas; también la encuentro cada vez en el CVS que está hediondo a humedad en la Newington Road y la New Britain Avenue; el Mall de West Hartford, entre otros lugares y en los DD.Como lamentablemente yo estoy en el Facebook, también me pasa fastidiando con fotos y lo último que me dijo que tenía unas fotos de nosotras que deseaba publicar.Lo dijo como en código: “Prepárate para ver imágenes del pretérito imperfecto que demuestran nuestro amor jurado.”

Tía Julia, se me han pasado cosas malas por el cerebro ya que me siento agobiada por un pasado del que intento escapar.¿Debería hablar estas cosas con Tariq o demandar a la tipa ésta?Sus consejos serán mas que apreciados ya que estoy másturbada que nunca.

Feliz Día de San Valentín y no vaya a fiestas sospechosas.

Helen

Respuesta

Querida Helen, Me imagino que tu nombre será Elena, pero una amiga que se llama Helen, pero sus amigos que son de un país sudamericano donde les agradan los nombres anglosajones la llaman Jelen.Yo casi no voy a fiestas de las que tú hablas que toman lugar usualmente en colegios y universidades donde las muchachas salen expertas en beber y en esto de las posiciones.

Como decía el filósofo existencialista Thomas Being Nothing, el mundo es cada vez más pequeño y ya no es un pañuelo como decía el hijo de Trump, sino que un escapulario.El otro día pensaba y perdona que yo también me desahogue contigo; en esto de volar y llegar en diez horas a otros continentes.Cambios así no son saludables ya que la transición es tan drástica como cambiar superintendentes de escuelas.

Según los místicos y teólogos, el alma no viaja con tanta rapidez.De acuerdo a los estudios teológicos de Thomas Moras Frías, pensador venezolano descendiente de Andrés Bello que según me dicen no era tan bello, el viaje en vapor o barco que toma semanas, permite que la dualidad interna del espíritu y el soma humano se adapten mejor al cambio.Pero en fin, cada loco con su tema.

Volviendo a lo tuyo, me alegra que jamás te hayas tatuado los nombres de tus aventuras en áreas privadas de tu cuerpo ya que ves las consecuencias.¿Cómo explicarle a un enamorado serio el porque de tantos nombres estampados con la estilográfica del artista en tatuajes?Debido a que no hiciste eso (pero si hiciste otras cosas), te has evitado un gran problema ya que por allí por Bridgeport hay unos tipos que se dicen expertos en tatuajes, que no tiene licencia y reciclan agujitas que a una muchacha le produjeron una infección de madre y le quedó una nalga más grande que la otra y no puede usar Jeans.

En este caso y ya que tienes una relación permanente y seria con tu conyugue, debes confesar tu pecadillo que yo diría sucedió cuando estabas bajo los efectos de no sé que porquería que reparten en las fiestas los traficantes especializados en embaucar muchachas.

Pero esto debes decirlo de un modo gradual para ir tanteando el terreno ya que si el muchacho es de la región que odia el presidente, ellos son muy delicados en este respecto.

Tienes que usar el proverbio italiano “piano piano va lontano,” que se traduciría como le dijo Jesús a San Pedro, “despacito por las piedras,” o “ándate con cuidadito por la sombrita que la están pelando.”

Sin embargo antes de hablar con él, confronta a tu enamorada, dile que lo que sucedió fue lo equivalente a un asalto sexual porque estabas con una nota y que está cayendo en lo que podría denominarse actos de acoso sexual cercanos a la extorsión.“Si no dejas de fastidiarme te veré en la tremenda Corte so fresca.”

Te dejo con esa idea y por el momento prepárale una sorpresa a Tariq y buena suerte con las pólizas del maniaco Donald Primero.Feliz Día de San Valentín.

La Tía Julia