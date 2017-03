La Voz Hispana

T?a Julia, Vengo de otro pa?s en el que nos agrada mucho leer, informarnos e intercambiar ideas expresadas de un modo claro y coherente.Nos agrada la pol?mica de alturas (y esto no tiene nada que ver con los aviones ni los sat?lites coreanos), en una ret?rica y di?logo elegante y persuasivo en la que no nos faltamos el respeto sino que establecemos un dialogo constructivo y sino amistoso, cordial y civilizado.

Sin embargo no me refiero solamente a las palabras, base de la comunicaci?n humana; sino que a los gestos y movimientos.Soy un estudioso de la comunicaci?n corporal y analizo los comportamientos f?sicos de los seres humanos, y de este modo interpretar las actitudes, prejuicios, obsesiones, monoman?as, terquedades, aprensiones y obcecaciones de la gente metida en la ?cosa p?blica gen?rica? que no es lo mismo que ?publica la cosa, degenerada.?

As?, y usando el m?todo de An?lisis Corporal Beta 4 inventado por la NASA para el caso de un encuentro de primera clase con extraterrestres que no hablen; cuando observo shows de la televisi?n y debates pol?ticos; apag? el sonido y estudio solamente los movimientos de los participantes, la expresi?n agriada de sus rostros, las miradas turbias de envidia, el rictus amargo o sarc?stico de los labios, y los movimientos compulsivos de las cejas.

Con esos elementos, he analizado por ejemplo los shows de televisi?n de este pa?s donde usted sabe que abunda el griter?o, las interrupciones entre los animadores de los programas, y la ausencia de ilaci?n en los enunciados verbales de estos personajes y porque no decirlo, la actitud cafre que les caracteriza.

As?, observ? uno de los debates donde participaronlos candidatos Donald Trump, Rubio y Cruz, los grab?, analic? y les coloquelos subt?tulos en espa?ol no de acuerdo a lo que dec?an a trav?s de los fonemas, sino que al modo del cual actuaban.?Me entiende?

Mis colegas me dijeron que el 98% de los debates son m?s bien meras afirmaciones, pero no hay razonamientos por lo cual estas pol?micas son m?s flojas que la puerta del refrigerador.En otras palabras y a modo de ejemplo, un candidato dice ?Construir? una muralla,? pero no explica las razones espec?ficas ni las etapas de construcci?n o el objetivo de este proyecto.?Me explico?

He aqu? lo que les envi? a mis colegas pertenecientes a la AIEM (Asociaci?n Internacional de Estudiosos del Movimiento con sede en Brasil y he aqu? un texto motor con interpretaci?n corporal que me pareci? demostrativo de uno de los debates.

Trump: D?jenme decirles que yo tengo chavos y porque tengo chavos soy bonito, tengo una familia linda y no quiero un presidente que sea canadiense. (Postura f?sica: jaquet?n).

Cruz: Par?melo all?, par?melo all? y t?mbame lo de canadiense arrogante desarticulado.Yo soy ciudadano USA aunque no te guste a ti ni tampoco al tipo que tienes al lado que de Rubio no tiene n? ya que de lejos se le nota la cara de aguacate. (Postura: Sarc?stica y agresiva)

Rubio: Echa p? all? Cruzificao.En mi gobierno se har?n cosas grandes dif?ciles de describir en estos fr?giles cinco minutos.Tu y el chasquilluo son unos afrentaos que no saben n? de n?. (Postura: rictus de desprecio infinito, cachendoso).

Trump: Mira inmigrante del cuarto mundo, ?c?mo te atreves a hacer alusi?n a mi peinado??No te das cuenta que tengo millones para gastar en campanas electorales y que por eso, y porque mi familia es bella ser? el futuro presidente y nominar? al Supremo reemplazando al que se fue mas callado que un martillo de goma??Por qu? no te vas de regreso a Cuba a trabajar en la f?brica que instalar? all? el inmigrante e indocumentado Obama con el hermano de Fidel Castro?T? no eres Rubio n? y t? y Cruz son unos pol?ticos baratos, retra?dos y pelados.Pero miren, ?no ven mi apariencia de gentleman y mi corbata roja de seda de mariposa virgen? (Postura: jaquet?n, cachendoso, sarc?stico y ech?n, fantasioso, narcisista, arrogante, fantoche y bravuc?n)

Rubio: Hay algo en lo que estoy de acuerdo contigo buey, y es en eso de las murallas que se construir?n en la frontera con los mejicas, pero yo propongo otra en la frontera con Canad? para que nunca mas n? crucen para este lado tipos nacidos en Canad? que ahora quieren ser presidentes?(Postura: agresiva y burlesca, guasona y picante).

Cruz: ?Te est?s refiriendo a mi condenao que te crees bonito porque te lo dijo tu mai?Tu rostro me produce nauseas y la peluca del Trump c?licos renales?

(Se escuchan ruidos, gru?idos, bufidos, trompetillas, rezongos y chillidos, mientras la moderadora intenta poner orden mientras una audiencia compuesta por mentales emite alaridos y berridos descontrolados)

La reacci?n de mis colegas con respecto al debate y usando el m?todo ACB (An?lisis Corporal Beta) se puede resumir en las siguientes palabras: incoherentes, confusos, inconexos, ininteligibles, vergonzosos, agresivos, violentos, ofensivos, pendencieros y pusil?nimes.

T?a, y sin querer entrometerme en asuntos que no me competen dada mi calidad de visitante y por esto de la Migra, pienso que estos eventos no son educativos y no se debieran transmitir por la televisi?n ya que fomentan el odio entre mortales, asustan a los ni?os y fomentan la divisi?n.?Qu? piensa usted??Estoy siendo injusto o exagerado en mis apreciaciones basadas en a?os de estudios acerca del desarrollo de la civilizaci?n occidental?

Gracias,

Radam?z Cardonel

Respuesta

Estimado Radam?z, Realmente no me qued? muy claro el m?todo de an?lisis de esos candidatos que ya parecen ser los finalistas en este circo de los debates republicanos, pero estoy de acuerdo en que no hay discusiones o controversias en las que se emitan datos estad?sticos o comparaciones.Como bien lo dices, lo que los candidatos manifiestan son meras afirmaciones sin un trasfondo pol?tico o hist?rico.

Trump dice constantemente ?ser? presidente,? ?mi familia es bella y por eso saldr? elegido,? ?no m?s visas para los musulmanes,? ?har? que construyan una muralla;? pero estos mensajes son como titulares de pasqu?n que es lo ?nico que leen, adem?s de los hor?scopos y la pagina de los comics,los analfabetos en desusos que votar?n por ?l.

Seg?n los entendidos en cuestiones de an?lisis pol?tico, en cuatro a?os se ha notado un desmejoramiento y decadencia en lo que aparentemente debaten los republicanos.Los temas de discusi?n son escasos y los moderadores y moderadoras hacen preguntas triviales e insulsas.

Este retroceso en la expresi?n y articulaci?n de ideas es peligroso ya que podr?a estar reflejando el grado de marchitamiento mental de la poblaci?n norteamericana.Sin ir m?s lejos y usando como criterio la cantidad de graduados de colegios universitarios, la cantidad de personas que asisten a las bibliotecas o la adquisici?n de libros; Connecticut es lamentablemente uno de los estados m?s atrasados intelectualmente.

Suerte en tus estudios y espero me env?es un an?lisis corporal del programa de la Dra. Polo y de Al Rojo Vivo.

Finalmente te dejo con el pensamiento del fil?sofo Guido Gramante que manifest?, ?una sociedad que comienza a comunicarse a gritos animaliza el futuro de la civilizaci?n y regresa a la barbarie.?

Se te quiere mucho,

Julia