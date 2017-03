La Voz Hispana

Querida T?a, Con mi novio Hip?lito estamos sobrecogidos por esto de las maldades del racista Trump, la debilidad de la directiva republicana que al final le r?en las gracias por unos d?lares m?s, lo de las pruebas con misiles de Ir?n, y esto de la enfermedad Zika que no es zika, sino que bien Grande.

Escuchando a un tipo cara p?lida que no quiere a los hispanos, ?ste se quej? por la radio donde trasmite el Ralph Davis que apoya a Trump mucho demasiado; del caso de esta muchacha Sara Mujica de 17 primaveras que descubri? que estaba pre?ada cuando visitaba a su enamorado, un muchacho de Honduras.Llegando a Connecticut dio positivo con la enfermedad Zika.Ahora la muchacha dijo que es Cat?lica y que aunque est? consciente de que el baby puede nacer con deformidades en el cr?neo, lo quiere tener y que espera que su prometido hondure?o venga a los Estados Unidos para estar con ella.

El caso t?a es que la situaci?n es m?s compleja que los cortes Bronin ya que el nene o nena que nazca con una deformidad tan seria y con solo la mitad del cerebro; deber? recibir servicios especiales desde el momento del nacimiento.Seg?n el cara p?lida que habl? por la radio, el novio hondure?o hizo el baby pero no ser? el gobierno de Honduras quien pague por los gastos de manutenci?n de la vida que engendr?.El tipo tambi?n dijo que hab?a ahora m?s de 470 personas en los Estados Unidos infectados por el Zika y que lo que est? pasando es que muchas parejas porfiadas y cabezonas se van a pasar la luna de miel al Caribe, les pican los dos mosquitos, y USA debe cargar con la cuenta.El engendro de la radio dijo que el Zika quiz?s es un arma biol?gica de los infieles.

Adem?s mi novio que es muy inteligente piensa que ni en espa?ol ni en ingl?s hay un vocabulario suficiente para referirse a la enfermedad y quiere aportar a este debate con palabras que seg?n ?l, son apropiadas para describir el nuevo rollo.Sometemos a su gentil consideraci?n este vocabulario que superar? al de Nebrija, seg?n dice mi novio que es bien estudiado y refiri?ndose a la primera gram?tica espa?ola.

Zikatero: Persona que conserva mucho virus del Zika y es avaro.

Cazika: mujer que tiene muchos virus de la enfermedad y es una l?der.

ZiKateador: Var?n que teniendo el Zika, contagia a las parejas.

ZiKante: tipo con el virus Zika que pica dos veces, ?h?jole!

AZicalado: Hombre que teniendo el Zika se peina y perfuma con colonia JanPierreVomit?

ZiKario: Asesino bajos las ?rdenes del Chepo que contagiado por el Zika, su patr?n lo manda a pegarle la dolencia a sus enemigos a trav?s del contacto sexual con sus viejas.

Zik?tico: Persona contagiada por el Zika que debido a la fiebre, ve monitos en el techo y les habla como Trump.

Zik?logo: Estudioso y experto en el Zika.

ZiKoterapeuta: Persona que cura la enfermedad Zika de una manera bot?niKa.

ZiKod?lico: Enfermo del Zika que toma anfetaminas.

Nos gustar?a saber su opini?n acerca de este aporte ling??stico de mi novio y que nos deje saber si el tipo que habl? por la radio es o no partidario de Trumpetilla a quien no le caen bien las personas con discapacidades.

Cu?dese de las alergias que con la edad los efectos se acent?an pa? r?pido y la puede afectar un romadizo de madre.

Millie, la Katedr?tiKa

Respuesta,

Mira Millie,

Las alergias pueden afectar tanto a los adultos mayores como a ni?os e incluso a los cachorros.En mi caso y aunque no llego a?n a la respetable Edad de Oro, sufro de alergia a los pelos del tigre, pero como no hay muchos en Connecticut, no me enfermo, aunque mi m?dico me aconsej? que no fuera a la India ni a la Rusia de Putin, pa?ses que no est?n en mi bit?cora de viaje ya que con los l?os que hay debido a los problemas del clima en el Hemisferio Norte, prefiero viajar hacia los pa?ses del hemisferio sur, espec?ficamente Bolivia y su grandioso lago TitiKK.

Con respecto al caso de esta ni?ita y digo ni?a porque 17 a?os, una edad temprana para embarazarse e intentar traer al novio hondure?o por esto de la paternidad; pienso que en cualquier caso se debe aplicar una idea que engendr? la mente sapient?sima de Pit?goras el matem?tico y fil?sofo griego que le dec?a a sus disc?pulos ?Fijarse antes de proceder.?

En otras palabras mi amor, si es que las autoridades le est?n diciendo a la gente que no se embaracen en pa?ses tropicales donde el Zika hace estragos, ?porque la juventud no hace caso? ?Oh Dios!C?mo ella es Cat?lica y el Vaticano predica que no se puede llorar sobre la leche derramada y ?a lo hecho pecho,? la joven Mujica y su familia tienen un gran problema ya que las posibilidades que la creatura nazca con una cerebro deforme es muy grande.

Ahora bien.No es que yo le de la raz?n a Trump y a sus legiones, pero esto les da argumentos en contra de los inmigrantes, aunque lo de ellos es atajar el crecimiento de la poblaci?n latina.Si hay parejas que van a pasar la breve o extendida luna de miel al Caribe tomen precauciones.El mejor lugar para engendrar por ahora los nenes es Connecticut, con la excepci?n de Danbury donde el racista inunda las pocilgas de la estulticia humana.

Con respecto al vocabulario que invent? en sus momentos de ocio tu novio, la verdad es que no me hizo mucha gracia.Es que hay gente mi amor, que sufre con esta dolencia y no est?n con ?nimo de que les tomen el pelo o les corran la m?quinaria.?Porqu? tu novio no le dedica un vocabulario a Trumpetilla y le estar? haciendo un tremendo favor a la humanidad?

Te dejo finalmente con un pensamiento del sabio coreano Ku-Chup?n que escribi? refiri?ndose a la gente cabezona lo siguiente.?Si tienes la cabeza grande advi?rtele a tu esposa que sufrir? fuertes dolores de parto y le recomiendas una Ces?rea.?

Cu?date mucho de las ideas de tu novio y de mi parte dile que se lo pasen bien.

Julia que no les guarda rencor.