Seis razones por las que Donald Trump despidió a James Comey

Pocas horas después de que el FBI enviara una carta el martes al Comité Judicial del Senado, aclarando su testimonio en relación con el escándalo de correo electrónico de Hillary Clinton, el director del FBI, James Comey, fue despedido.

“Hoy, el presidente Donald J. Trump informó al director del FBI, James Comey, que fue despedido y destituido de su cargo”, dijo el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, en un comunicado. “El presidente Trump actuó sobre la base de las claras recomendaciones de los fiscales generales Rod Rosenstein y Jeff Sessions”.

“Aunque aprecio mucho que me informen, en tres ocasiones distintas, que no estoy bajo investigación, estoy de acuerdo con el fallo del Departamento de Justicia de que usted no puede dirigir eficazmente la oficina”, escribió Trump. “Es esencial que encontremos un nuevo liderazgo para el FBI que restablezca la confianza pública en su misión vital de cumplimiento de la ley”.

Hay seis razones por las se habría tomado esta decisión sobre el destino de Comey, según un análisis de la revista Newsweek.

Hizo daño a la reputación del FBI

Un memorándum preparado por el Subprocurador Rod Rosenstein recomendando la terminación de Comey arranca con el hecho de que “durante el año pasado … la reputación y credibilidad del FBI han sufrido daños sustanciales, y lo que ha afectado a todo el Departamento de Justicia“.

Rosenstein escribió que Comey no debería haber dado una conferencia de prensa en julio pasado recomendando que Clinton, quien usó un servidor de correo electrónico privado mientras ocupaba el cargo de secretaria de Estado, no enfrente cargos criminales.

Agregó que Comey debería haber entregado sus conclusiones a los fiscales federales. También señaló la decisión de Comey de enviar una carta pocos días antes de la elección de noviembre revelando los recién descubiertos mensajes de correo electrónico de Clinton. “Cuando los agentes y fiscales federales abren discretamente una investigación criminal, no estamos ocultando nada, simplemente estamos siguiendo la política de larga data de que nos abstenemos de publicar información no pública“, indicó en la carta.

Rompió con la tradición

Rosenstein cita a varios fiscales generales y otras autoridades que denunciaron las acciones de Comey como “una separación de las tradiciones no respetadas y respetadas del departamento”. Rosenstein escribió que “debemos rechazar el quiebre de las tradiciones y volver a conservarlas”.

A Trump no le cae bien

Simplemente a juzgar por sus tweets, el presidente y Comey han tenido una relación rocosa. Así como lo estableció Axios, Trump primero criticó al director en la red en julio pasado, después de la conferencia de prensa mencionada. El presidente usó el hashtag #RiggedSystem (sistema manipulado) para dar sus comentarios. En octubre, cuando Comey llamó la atención sobre un nuevo archivo de correos electrónicos de Clinton, Trump lo amaba, pero en noviembre, cuando el ahora exdirector del FBI dijo que no había encontrado material que justificara las acusaciones, el péndulo volvió a balancearse.

“No puedes revisar 650.000 nuevos correos electrónicos en ocho días, no puedes hacerlo”, dijo Trump en una manifestación. “Hillary Clinton es culpable, ella lo sabe, el FBI lo sabe, la gente lo sabe”.

Trump está avergonzado por él

El presidente recientemente acusó a su predecesor, Barack Obama, de escuchar sus teléfonos durante la campaña. Comey ha cerrado esta acusación, explicando que Obama no podía ordenar que alguien interceptara el teléfono de alguien sin control.

“No tengo información que respalde esos tweets, y hemos mirado cuidadosamente dentro del FBI”, dijo Comey en marzo. “El Departamento de Justicia me ha pedido que comparta con ustedes que la respuesta es la misma para el Departamento de Justicia y todos sus componentes, el departamento no tiene información que respalde esos tweets”.

Él sabe algo sobre Rusia

El gran tema aquí es la investigación en curso sobre si las personas asociadas con la campaña de Trump tuvieron contacto o no con Rusia durante las elecciones. Y Comey confirmó que la investigación estaba en curso en marzo.

“Abordamos este trabajo de una manera abierta e independiente, y nuestros expertos investigadores concluirán que el trabajo se realice de la forma más rápida posible, aunque ellos deben hacerlo bien, no importa cuánto tiempo les demande”, dijo. “Puedo prometerles, seguiremos los hechos adonde quiera que conduzcan”.

El candidato a la presidencia de Clinton, Tim Kaine, se dio cuenta de esto después de las noticias de la despedida de Comey el martes, tuiteando: “Que Trump despida a Comey muestra lo asustado que está la Administración sobre la investigación de Rusia”.