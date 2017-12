Senador de Connecticut Chris Murphy, niega apoyo a indocumentados

DANBURY. Los jóvenes Soñadores de Connecticut que tiene su trinchera de lucha en el Centro Cívico Ecuatoriano de Danbury, visitaron la oficina del senador Chirs Murphy por segundo día consecutivo para pedirle: “Sn voto al proyecto de ley de financiamiento para el Dream Act, que de no hacerlo, en cambio, su voto se iría al lado de los jóvenes soñadores que serán deportados. “

A última hora de la tarde del miércoles, más de 40 jóvenes indocumentados y aliados de Connecticut, visitaron la oficina del senador Chris Murphy en Washington DC., para exigir que apruebe un Clean Dream Act este año y suspenda su voto sobre la resolución continua a menos que se incluya el Dream Act.

Esta fue la segunda visita a la oficina en el mismo número de días. El martes, 4 jóvenes inmigrantes fueron arrestados después de que el senador Murphy negara el apoyo.

Ayer, los 40 jóvenes inmigrantes no se reunieron con Murphy, sino que dejaron una foto del grupo para recordarle al senador las caras reales que estarán en riesgo de deportación debido a su inacción.

En cambio, el martes por la tarde más de una docena de jóvenes indocumentados y sus simpatizantes de Connecticut, ocuparon la oficina del senador Murphy en Washington DC para exigirle que apruebe la Acta del Sueño en forma limpia (Dream Act Clean) este año y suspenda su voto sobre la resolución continua a menos que se incluya el Dream Act. Mientras tanto, temprano ese día, el senador Blumenthal anunció que retendrá su voto sobre el presupuesto a menos que incluya un Dream Act.

La sesión duró 3 horas, durante las cuales los jóvenes inmigrantes compartieron sus historias sobre su crecimiento como indocumentados y lo que un Dream Act significaría para ellos. El Senador Murphy finalmente se unió al grupo de Connecticut y se le preguntó si se comprometería a votar no en un proyecto de ley de gastos que no incluye un Dream Act. Él no se comprometió, y al final 4 jóvenes de United We Dream fueron arrestados en un acto de desobediencia civil.

Yeni Cortes, beneficiario de DACA, elegible para Dream Act y estudiante de ECSU, dijo: “Le cuestioné a Murphy una pregunta directa ¿si o no retirará su voto de un proyecto de ley de gastos que no incluye el Dream Act?, pero él se negó a responder. Continúa llamándose a sí mismo un campeón de nuestra causa, pero se ha negado a hacer todo lo que esté a su alcance para garantizar que estemos protegidos.

“¡Senador Murphy: ¡retrasos en la deportación! Estas son nuestras vidas. Estamos viendo lo que hacen los políticos esta semana. Cuando se escriban los libros de historia de esta época, ¿el Senador Murphy habrá hecho todo lo posible para proteger a los jóvenes inmigrantes o será su legado y el de otros demócratas que ayudaron a deportarnos? “

Eric Cruz López, un joven indocumentado que acaba de expirar su DACA y podría ser elegido para el Dream Act dijo: “Ayer, pusimos nuestros cuerpos en peligro, dispuestos a ser arrestados por un Dream Act que nos protege y no daña a nuestras familias y comunidades fronterizas. Y hacemos esto porque nuestras vidas ya están en juego. Algunos políticos creen que pueden esperar para proteger a los jóvenes inmigrantes, pero la realidad es que las personas están perdiendo su sustento en este momento, 122 personas al día se están volviendo vulnerables a la deportación.

“Mi propio DACA expiró hace 17 días. Ya no podemos esperar porque nuestra seguridad está en juego. Un voto sobre cualquier proyecto de ley de financiamiento que no incluya el Dream Act es un voto para deportar a miles de jóvenes inmigrantes. Ahora es el momento de que el senador Murphy se convierta en un héroe de los sueños al exigir públicamente que el Dream Act se adjunte al proyecto de ley de financiación de fin de año y, si no lo es, que se niegue a votar “.

¡Necesitamos exigir un CLEAN Dream ACT antes de fin de año!

LLAME A SU SENADOR PIDIENDO APOYO

¡El reloj está corriendo! El Congreso tiene hasta el final del año para aprobar una Ley de Sueño Limpio para proteger a los jóvenes inmigrantes.

Como resultado de la cruel decisión de la Administración de terminar con DACA, los jóvenes indocumentados están comenzando a perder su protección de la deportación. Con cada semana que pasa casi 1.000 inmigrantes que son estudiantes, trabajadores y padres pierden su estado de DACA y se convierten en objetivos de deportación.

Si nuestros legisladores demócratas realmente son Héroes de los Sueños, les pedimos que exijan que Dream Act se incluya como parte de los proyectos de ley de financiación de fin de año que deben votarse en el Congreso. El primero de una serie de proyectos de ley de financiamiento en diciembre es la Resolución Continua (CR) que debe promulgarse.

Los Demócratas hicieron una promesa en septiembre para hacer esto antes de fin de año. Ahora es el momento de que los demócratas den un paso adelante y sean Dream Heroes y pidan públicamente que el Dream Act se adjunte a los proyectos de ley de financiación de fin de año.

Para presionar a los senadores que firmen el Dream Act puede ir al portal:

https://actionnetwork.org/letters/tell-ct-senators-we-need-a-dream-act-by- y desde ahí hacer su pedido.