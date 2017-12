Senadores apoyan “Dream Act”, pero no prometen nada sobre presupuesto que incluya a jóvenes indocumentados

Con recelo ven los soñadores el silencio de los senadores federales de Connecticut, Richard Blumenthal y Chirs Murphy, quienes públicamente han apoyado el Dream Act, pero que ahora no se pronuncian porque los jóvenes indocumentados sean incluidos en el presupuesto nacional que deberá estar listo este 22 de diciembre.

DANBURY, Jóvenes indocumentados de Connecticut (CT4D) piden a los senadores estatales que rechacen cualquier proyecto de ley sobre presupuesto federal que no contenga protecciones para la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia o los beneficiarios del programa DACA, conocidos como los “Soñadores”; y las dudas que tienen sobre la posición de los senadores federales Blumenthal y Murphy, quienes no se pronuncian-tal como lo están haciendo otros congresistas en otras partes del país-de NO apoyar el presupuesto anual federal si es que NO incluyen en los números a los soñadores.

Desde que el presidente Trump terminó la práctica del ex presidente Barack Obama de utilizar la autoridad ejecutiva de la Casa Blanca para proteger a los inmigrantes que vinieron a este país ilegalmente con sus padres cuando eran bebés o niños, el Congreso debatió varias soluciones para ayudar a los jóvenes conocidos como “Soñadores”; aunque los senadores federales Richard Blumenthal y Chris Murphy apoyan el DREAM Act, pero no han prometido rechazar un proyecto de presupuesto que no incluye la legislación.

Los soñadores de Connecticut esperan que hagan ese voto y se conviertan en “héroes de los sueños”. Hasta ahora, solo la senadora Elizabeth Warren, D-Mass .; Bernie Sanders, I-Vt .; y Kamala Harris, demócrata de California; han prometido votar en contra de un proyecto de ley de presupuesto que no protege a los soñadores, pero evitaría un cierre del gobierno el 22 de diciembre, el día en que se acabe el presupuesto del gasto federal.

“Creemos que cualquier votación sobre un proyecto de ley de gastos que no incluya un DREAM Act es un voto para deportar a miles de jóvenes inmigrantes”, dijo Camila Bortolleto, beneficiaria de DACA y fundadora de CT Students for a Dream (CT4D).

En una conferencia de prensa con Bortolleto en Hartford el lunes, Blumenthal dijo que las negociaciones “en curso” sobre los niños de DACA le han dado “razones de esperanza” y que es optimista de que se puede llegar a un acuerdo bipartidista para el 22 de diciembre. Ese día también es la fecha límite para aprobar un nuevo presupuesto.

“El Congreso debe proporcionar protecciones para los soñadores antes de que se vaya de vacaciones”, dijo Blumenthal.

URGENCIA EN EL PEDIDO

Cuando Trump hizo su anuncio en septiembre, permitió a los beneficiarios de DACA cuyos permisos de residencia condicional renovable expirararán el 6 de marzo y las protecciones comenzarán a terminar para unos 700.000 beneficiarios de DACA, alrededor de 8.000 de ellos en Connecticut. En este momento, los jóvenes que no renovaron o no pudieron otorgar sus permisos DACA son vulnerables a la deportación.

Bortolleto pronostica que más de 120 serán deportables cada día, y esas cifras aumentarán drásticamente en marzo.

Blumenthal dijo que Trump ha lanzado “una bomba de tiempo” en el Congreso. “Y esa bomba de tiempo está funcionando”, dijo. Recientemente, Murphy tuiteó que “aproximadamente 11.061 DACA beneficiarios ya han perdido su protección. Es hora de que el Congreso apruebe el DreamAct y brinde una solución permanente para los soñadores “. Una portavoz de Murphy dijo que el senador no ha tomado una decisión sobre cómo va a votar en el proyecto de ley porque el proyecto de ley final no está disponible.

Para calificar para las protecciones bajo el DREAM Act, los solicitantes también deben haber sido admitidos en un colegio, universidad u otra institución de educación superior, haber obtenido un diploma de escuela secundaria o un certificado de desarrollo de educación general (GED), o estar actualmente matriculados en un programa de educación secundaria y buscando un diploma o certificado de GED. Los solicitantes también deben estar libres de condenas por ciertos delitos penales. Otros proyectos de ley en consideración son menos generosos y tienen requisitos más estrictos.

OTROS PROYECTOS DE LEY PRESENTADOS AL CONGRESO

La Ley Reconociendo a los Niños de América, patrocinada por el Representante Carlos Curbelo, D-Fla., Proporcionaría un camino a la ciudadanía después de 10 años.

La Ley RAC, y todas las demás leyes destinadas a ayudar a los soñadores, contienen todos los requisitos de la Ley DREAM, incluida una exhaustiva verificación de antecedentes. Pero la Ley RAC aplicaría una restricción adicional: los solicitantes deben haber llegado a los Estados Unidos a la edad de 16 años o menos y haber vivido aquí desde el 1 de enero de 2012.

Otro proyecto de ley patrocinado por GOP, llamado BRIDGE Act, no proporcionaría un camino hacia la ciudadanía. Es un programa de visa de tres años que debería ser renovado por el Congreso y, a diferencia del Dream Act o el RAC Act, no permitiría a los solicitantes viajar fuera de los Estados Unidos.

La Ley SUCCEED también cuenta con el respaldo de algunos republicanos del Congreso, pero es un poco más generosa. Permitiría solicitar la ciudadanía después de 10 años como residente permanente condicional y de cinco años como titular de la tarjeta verde. Los viajes internacionales estarían permitidos según el proyecto de ley, pero los solicitantes deben haber ingresado a los Estados Unidos antes de los 16 años y ser menores de 31 años el 15 de junio de 2012.

LOS SOÑADORES Y SUS PROPUESTAS

Jonathan González, de 21 años, estudiante senior y de honor de la Southern Connecticut State University, quien es beneficiario de DACA, rechaza la vinculación de las protecciones para los jóvenes indocumentados con el aumento de la aplicación de la ley de inmigración. “No quiero cambiar mi propia seguridad a riesgo de mis padres”, dijo.

González espera graduarse en mayo con títulos en economía y matemáticas, pero su título carecería de valor un año después si el Congreso no actúa porque perdería su capacidad de trabajar en los Estados Unidos y sería vulnerable a la deportación.

Carolina Bortolleto, hermana gemela de Camila, fundadores de CT4D, dijo: “Vamos a tomarnos D.C.”,Al igual que su hermana, Carolina cree que “la mejor oportunidad para el DREAM Act es incluirlo al presupuesto obligatorio”.

Mientras tanto, podría ser decisión de los Demócratas del Senado, como Blumenthal y Murphy, decidir si otorgarán protección a los beneficiarios de DACA como condición para respaldar el proyecto de ley de gasto o resolver el problema el próximo año. Hay dudas sobre si los Demócratas insistirán en que DACA se incluya en la lista de prioridades de gastos de fin de año porque hay otros problemas que deben abordarse, incluida la autorización de fondos para centros de salud comunitarios y el Programa de Seguro de Salud Infantil y fondos adicionales para el alivio de desastres.