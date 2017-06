Simulación de cabeza de Trump decapitada causa revuelo

EFE/WASHINGTON. La humorista estadounidense Kathy Griffin ha causado indignación por una fotografía en la que aparece sujetando una cabeza falsa del presidente Donald Trump, simulando una decapitación, y el propio mandatario denunció hoy que la también actriz debería “estar avergonzada” de haber hecho algo así.

“Kathy Griffin debería estar avergonzada de sí misma. Mis hijos, especialmente mi hijo de 11 años, Barron, lo está pasando mal con esto. ¡Enferma!”, tuiteó Trump.

Mientras, la primera dama de EE.UU., Melania Trump, emitió un comunicado a través de su oficina en el que afirma que, “como madre, esposa y ser humano”, la foto de Griffin le ha resultado “muy perturbadora”.

“Cuando se tienen en cuenta algunas de las atrocidades que ocurren hoy en el mundo”, una fotografía de este tipo “es simplemente errónea y lleva a preguntarse por la salud mental de la persona que lo hizo”, subraya la primera dama.

En la polémica fotografía, la comediante y actriz, de 56 años, posa con semblante serio mientras sujeta por el pelo una cabeza falsa, con el rostro ensangrentado, que simula ser la de Trump.

Las críticas a Griffin en las redes sociales por esa fotografía han sido muchas y variadas, incluyendo al excandidato presidencial republicano Mitt Romney y a Chelsea Clinton, hija de la que fue rival de Trump en las elecciones a la Casa Blanca de 2016, Hillary Clinton.

Kathy Griffin should be ashamed of herself. My children, especially my 11 year old son, Barron, are having a hard time with this. Sick!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2017