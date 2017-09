“ ¡Sin miedo!, y ¡sin papeles!”, así es como los “soñadores” defienden DACA

Por varias veces motivados por Angie Idrovo, una joven Soñadora, nativa del Ecuador, el público gritaba: ¡Sin miedo y sin papeles!, mientras que los carteles con leyendas de apoyo a los “Dreamer” eran levantados una y otra vez. A la reunión convocada por los jóvenes asistieron los líderes y las organizaciones locales; más Make of the Road de Bridgeport, que está tomando fuerza en el liderazgo y desarrollo de la comunidad inmigrante.

STAMFORD. Decenas de activistas, políticos, ejecutivos de la Ciudad y colectivos ciudadanos se congregaron frente al edificio “Trump’s Parc” en señal de apoyo a los jóvenes indocumentados conocidos como “Dreamers”, tras conocerse de que la Acción Diferida Ejecutiva DACA, fue dada por terminada por la administración Trump y con esto el Presidente pedía al Congreso que un plazo de seis meses entregara una nueva propuesta de ley, para ser ejecutada a favor de los inmigrantes indocumentados.

DACA, una acción ejecutiva firmada por el presidente Obama, protegió a 800 mil jóvenes estudiantes indocumentados que llegaron de niños a los EEUU, benefició que dio alivio a las deportaciones, licencia de conducir y permisos de trabajo a todos sus beneficiarios; de los cuales se cree que 8 mil viven en Connecticut.

Y que de acuerdo a Carolina Bortolleto, líder de los Dreamers de Connecticut, no son solo ya estudiantes sino muchos se han convertido en padres de familia, 90 por ciento están en la fuerza laboral trabajando y ejerciendo las carreras que estudiaron; el 17 han comprado viviendas, y según un sondeo a la opinión pública el 75 por ciento de la población estadounidense tiene simpatía y cree que los “Dreamers” por su educación, por vivir en sus vecindarios y por su inter-relación en la cultura son tan americanos como ellos.

Luego de que Angel Mendoza, un niño de origen mexicano, tocara con su guitarra el tema Imagine y la Banba, como señal de unidad entre los pueblos, Angélica Idrovo, “Soñadora”, Reina del Centro Cívico Ecuatoriano de Danbury 2015 y actual estudiante de la Universidad de Connecticut en el Campus de Stamford, encargada, a nombre de los “Dreamers” de conducir el evento, que marcó el inicio de lo que serán las próximas luchas de los jóvenes indocumentados para defender su derecho a vivir con dignidad en los EEUU, país que lo acogieron como el suyo desde que eran infantes.

“Soy Angélica Idrovo y vine a este país cuando tenía doce años junto a mis hermanos y padres para mejorar nuestras vidas. No supe que no tenía “papeles” hasta cuando debí aplicar para ir a la universidad. No tengo miedo de decir que soy indocumentada y estoy cansada pero no rendida de seguir luchando porque somos y debemos ser tratados como seres humanos”, palabras que fueron respondidas con aplausos y con el inicio de un ambiente de apoyo público a los “soñadores”.

El alcalde de Stamford, David Martin, con preocupación calificó a la decisión de Trump como un nuevo ataque a la ciudadanía. “Primero fueron los transgéneros, luego las mujeres y ahora son nuestros “Dreamers”, sostuvo, pidiendo que el país debe unir a sus ciudadanos y no separarlos en grupos. CT Students for a Dream, un recurso sin fines de lucro para jóvenes indocumentados en Connecticut, Building One Community, que se enfoca en ayudar a los inmigrantes a tener éxito en su comunidad; y Connecticut Working Families, una organización política independiente.

“Es un privilegio y un honor trabajar junto a los “Soñadores” que son tan persistentes, tan determinantes en sus metas, (ellos) los Soñadores son norteamericanos por todos los lados, menos por un trozo de papel”, dijo Catalina Horak, directora ejecutiva de Building One Community, el Centro Comunitario que da oportunidades a los inmigrantes. En cifras dijo que el noventa por ciento de los beneficiarios de DACA están empleados, que vinieron a este país como niños y tienen historias increíbles de trabajo duro, determinación, disciplina y corazón. “Son seres humanos maravillosos que llaman a nuestra comunidad su hogar “.

Catalina Horak se encargó de presentar a Wendy Cárdenas, una beneficiaria de DACA, nativa del Perú y organizadora comunitaria del Centro Building One Community. Wendy llegó a los Estados Unidos a los 12 años porque su familia no podía encontrar trabajo para mantenerse. Se graduó de Stamford High School y está en la universidad estudiando para pronto obtener su licenciatura, considera a Stamford su ciudad en donde está su hogar. “Cuando mi solicitud DACA fue aprobada en el 2013, cambió mi vida. Comencé a soñar con un futuro mejor para mí y una mejor manera de alcanzar mis metas”.

Carolina Bortolleto, encargada de las comunicaciones públicas de CT Students for a Dream y beneficiaria de DACA, llegó a los Estados Unidos a los 9 años de edad. Lleva 20 años en el país, se graduó como Bióloga en la Universidad de Western CT en Danbury.

“Ser indocumentado es que puedes soñar por el futuro que deseas, pero no puedes planear el futuro que deseas. Muchos beneficiarios de DACA son los principales sustentos del pan de su familia, han sido capaces de ayudar a sus familias a salir de la pobreza, y vivir con un sentido de dignidad, pero sotretodo con sentido de pertenencia en este país.”