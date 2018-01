Soñadores se toman pacíficamente el Congreso para presionar por el “Acta de Sueño”

DANBURY. 50 jóvenes “Soñadores de Connecticut” viajan a Washington DC., para crear presión por el Acta del Sueño (Dream Act) y unirse a otros 1000 jóvenes para presentar dos propuestas bipartidistas.

Esta semana se presentaron varias propuestas legislativas bipartidistas para abordar a los jóvenes inmigrantes y DACA, bajo el paraguas del movimiento C4D (Momentum Builds for a Dream Act To Protect Immigrant Youth)

Un grupo de 20 republicanos y 20 miembros de la Cámara Democrática encabezados por el republicano de Texas Will Hurd y el demócrata de California Pete Aguilar presentaron el proyecto de ley bipartidista para proteger a millones de jóvenes inmigrantes de la deportación, pero también incluyeron disposiciones peligrosas e innecesarias que acelerarían las deportaciones y militarizaría aún más a las comunidades fronterizas.

Camila Bortolleto, directora de campaña de “Connecticut for a Dream C4D, dijo: “ la propuesta sin nombre de Durbin y Graham muestran la presión se están construyendo para una solución legislativa para la juventud inmigrante y el Dream Act. El Congreso debe hacer el trabajo antes de este viernes. Nuestras vidas están en juego”.

Todos los días 122 destinatarios de DACA pierden sus protecciones DACA, 11.000 ya han perdido su DACA desde que Trump lo terminó y, junto con ello, sus autorizaciones de trabajo, trabajos, seguridad, tranquilidad y capacidad de apoyo para apoyar a sus familias.

“El Dream Act debe ser aprobado como parte del proyecto de ley de gastos. Nos opondremos a cualquier esfuerzo por utilizar el Acta DREAM para dañar a nuestros padres o a la comunidad inmigrante con el aumento de las deportaciones y la militarización de la frontera. Nuestro mensaje a los Demócratas es que deben usar toda su influencia para que el Dream Act sea votado”, expresó Bortollleto

Y comentó que deben los legisladores demócratas deben comprometerse a votar NO en cualquier proyecto de ley que no incluya el Dream Act., y los republicanos deben dejar de obstruir una solución bipartidista. “Los republicanos controlan las tres ramas del gobierno y está en ellos si no podemos avanzar con una solución permanente que aborde la crisis que enfrentan dos millones de personas en este país”, repuso Bortolleto.

Connecticut Students for a Dream es una red estatal liderada por jóvenes que lucha por los derechos de los jóvenes indocumentados y sus familias. Si usted quiere apoyar a los Soñadores puede visitar la página: www.ct4adream.orgMomentum Builds for a Dream Act To Protect Immigrant Youth.