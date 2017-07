“Spider-Man: Homecoming”, cuarto estreno supera los 100 millones

Los Ángeles.- “Spider-Man: Homecoming” se convirtió en el cuarto estreno del año que supera la barrera de los 100 millones de dólares (“Beauty and the Beast”, “Guardians of the Galaxy Vol. 2” y “Wonder Woman”), en su caso alcanzando los 117 millones, informó hoy la web especializada Box Office Mojo.

Se trata de uno de los debuts más potentes en la historia del estudio Sony Pictures y el segundo más fuerte de cualquier película protagonizada por el superhéroe arácnido tras “Spider-Man 3”, que ingresó 151,1 millones en 2007.

Tom Holland es el nuevo Spider-Man en esta cinta dirigida por Jon Watts (“Cop Car”, 2015) y en cuyo reparto aparecen Michael Keaton, Gwyneth Paltrow, Donald Glover y Robert Downey Jr., de nuevo como Iron Man.

En el filme, el joven Peter Parker (Holland) trata de compaginar su vida de estudiante en el instituto con sus aventuras de superhéroe para las que cuenta con Iron Man (Downey Jr.) como mentor y consejero.

La segunda plaza fue para “Despicable Me 3”, con 34 millones de dólares.

Dirigida por Pierre Coffin y Kyle Balda, la cinta muestra cómo Gru (con la voz en la versión original de Steve Carell) conoce a su hermano perdido, Dru, y juntos combaten al supervillano Bratt, una antigua estrella infantil de la televisión caída en desgracia y que clama venganza contra Hollywood.

En el tercer lugar aparece la película de acción “Baby Driver”, con 12,8 millones de dólares.

Esta obra del británico Edgar Wright cuenta cómo un joven amante de la música y con gran talento para la conducción (Ansel Elgort) conoce a la chica de sus sueños (Lily James) mientras trabaja para unos criminales con los que debe cometer una serie de atracos antes de ser liberado de sus funciones.

El cuarto puesto fue para “Wonder Woman”, con 10,1 millones de dólares.

La cinta, protagonizada por Gal Gadot y Chris Pine, cuenta el origen de la superheroína desde que era conocida simplemente como Diana, princesa de las Amazonas, hasta que se cruza con un piloto que le descubre el conflicto bélico que se está produciendo en el mundo y decide luchar en el bando aliado de la I Guerra Mundial.

Por último, “Transformers: The Last Knight” se hizo con la quinta plaza gracias a sus 6,3 millones de dólares.

En esta entrega, tras la desaparición de Optimus Prime, una nueva guerra entre los Transformers y los humanos amenaza con destruir el mundo, algo que tratarán de impedir los personajes de Mark Wahlberg, Josh Duhamel, Anthony Hopkins e Isabela Moner. EFEUSA