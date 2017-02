La Voz Hispana

STAMFORD. Las tres mujeres de la Junta Directiva de Peruanos Unidos de Connecticut, a quienes les fue pedida su renuncia en la reunión del 6 de diciembre del 2016, decidieron contar desde sus perspectivas del porqué NO sintonizaron con sus compañeros y desmintieron algunos hechos suscitados en el seno de esta organización. Con este aclaratorio público las mujeres dijeron cerrar este capítulo para iniciar una re-estructura en la organización.

Edith Targonisk, que fue tesorera elegida en una Asamblea General y juramentada en su cargo en enero del 2016; aceptó que hubo roces entre los directivos, pero nada que podía predecir el recibir una carta de sus colegas pidiéndoles su renuncia.

“Nosotros estábamos preparándonos para la gran Fiesta de Gala por nuestro octavo aniversario de fundación. El martes 15 de noviembre estábamos haciendo los ajustes de los preparativos entre socios y voluntarios y el miércoles 16 de noviembre a las 7:19AM nos llega por equivocación a nuestro grupo de chat (solo de miembros del directorio) un texto del señor Carlos Mavila, miembro fundador y secretario de Cultura, dirigido a Atilio Arbitres en donde dice: “Buen día, Atilio. Te felicito por la reunión de anoche y por la gran venta de las tarjetas. Anoche, la selección peruana perdió. Pero PUC ganó. Esa gentuza vino con el copete bajo, avergonzadas de no haber vendido sus tarjetas y tuvo que reconocer que nos apuntamos otro gran éxito en la organización de nuestra Cena. Sus planes de boicotear el evento fallaron en toda la línea. Los hemos derrotado en todo. No caímos en las provocaciones de Rosa y de Edith y ya viste que el jefe de ellas tuvo que cambiar de táctica y las hizo asistir a la reunión a pesar de todo el rollo sobre la casa de Adelita. No pudieron con nosotros. Carlos.

En ese momento, la señora Sofía Meléndez, secretaria de Relaciones Públicas, añadió: “¿por qué los insultos?, ¡nunca! hasta el día de hoy recibimos una llamada de la Presidenta para manifestarse sobre esto”; y luego Edith Targonisk, dijo: “nadie se responsabilizó de este texto y esto es la raíz de los siguientes sucesos”, dijo.

El día 28 de noviembre, acorde con Targonisk, la Junta Directiva fue citada a través de la Secretaria Maritza Hurtado, para una reunión el día 6 de diciembre. La agenda era para tratar las cuentas de la Fiesta de Gala y aclarar los problemas y desavenencias que venían pasando. “Para esta fiesta no se me tomó en consideración en lo absoluto porque falté a una reunión y por esa falta habían decidido nombrar al Sr. Atilio Arbitres como coordinador de la Gala. Entre Atilio y yo empezamos a hablar sobre la fiesta los días siguientes. Nadie se quejó de mi trabajo hasta ese momento. El problema es cuando Atilio me llama y me pide unos cheques en blanco para hacer algunos pagos y yo le dijo que no; pero que venga a mi casa para que recoja cualquier cheque bajo mi responsabilidad”, dijo Targonisk.

Según Edith Targonisk, durante los meses que actuó como tesorera pidió a los señores Martín Cavero y Atilio Arbitres y Adela Mío, en forma reiterada que fueran al banco Peoples’s a hacer los cambios de firma para asentar en la cuenta bancaria su nombre y alegó que nunca pudieron coincidir en los tiempos porque cada quien estaba ocupado.

Al respecto, el periódico Westchester increpó esta respuesta refiriéndose que dentro de sus investigaciones este medio supo que jamás ella tuvo tiempo para ir al banco con los tres miembros del directorio, pero Edith negó categóricamente e indicó que ella es una madre de familia que pasa en su casa todo el tiempo y que solo sale de su hogar cada quince días los sábados a Pennsylvania; e indicó que en los meses previos a la Fiesta de Gala ha llevado las cuentas siempre al día y enunció eventos como el Día de la Madre y las fregoladas.

Luego del incidente de los cheques en blanco, acorde con Edith, ella ofreció prestar su tarjeta de crédito para hacer unos pagos y la Presidenta le dijo que le diera los números de la cuenta a Carlos Mavila, nuevamente ella se volvió a negar y argumentó que no tenía la confianza para dárselo por lo delicado que es dar a alguien que use información confidencial.

Llegó la reunión del 6 de diciembre, la Presidenta pidió que no haya cámaras ni celulares ni nada electrónico en nuestras manos. Según Edith Targonisk,, Sofía Meléndez y Rosa Cano; venían con muchas preguntas para ponerlas en el tapete de la discusión en el punto denominado: Asuntos Varios; incluyendo 180 dólares que tiene hasta la presente en su poder de patrocinadores, 40 dólares en efectivo y 60 dólares en cheque; pero luego de que fue leído el balance en donde se gastaron 8 mil dólares y hubo una ganancia de dos mil dólares (2.138$) nosotras dijimos: “eso no tiene sentido”.

En tanto, según Edith, Adela Mío Alva, la Presidente del PUC, ordenó a la Secretaria Maritza Hurtado que entregara unas cartas a las tres mujeres en donde les pedían que renuncien a sus cargos; mientras tanto, Atilio Arbitres, Carlos Mavila y Hurtado; se levantaron de sus asientos, mientras la Presidenta decía: “¡Eso es todo!, ¡Aquí se acaba la reunión!

Días después el Sr. Augusto Milla, Fiscal de PUC, hizo un llamado a través de este semanario y pidió a los directivos continuar con la reunión para poder dar trámite al punto “Asuntos Varios”, en dónde las tres mujeres agraviadas a través de una carta que entregaron al Fiscal la noche del 6 de diciembre iban a pedir la destitución de Carlos Mavila por el mensaje de texto que envió en donde presuntamente las tildó de “gentuza y boicoteadoras”. La destitución a pedirse era por conspiración, calumnia y difamación.

Acorde con Edith, los directivos proceden a formar un Comité de Emergencia con la presencia de Martín Cavero y Víctor Trejo; socios fundadores, por encima del Consejo de Ética que conforme a los estatutos es presidido por el Fiscal y los ex presidentes y ese es el siguiente paso a dar en caso de desavenencias como éstas

Otro de los interrogantes fue en torno a que NO podían reunirse porque la Sra. Adela Mio Alva tuvo una crisis de nervios que le produjo el estrés de estos problema y Edith respondió que a todos les ha afectado; pero que llegó a la conclusión que en Peruanos Unidos hay gente manipuladora.

Con respecto a la presunta llamada hecha a Inmigración, Edith dijo que hizo sus investigaciones y que la Sra. Sady Palma, quien preguntó en una reunión pública a los ex directivos, afirmó que quien le dio esa alerta fue la Sra. Flor Rodríguez, esposa de Martín Cavero.

Otra de las denuncias presentadas por las tres señoras tuvo que ver con el cierre y cambio de la cuenta bancaria que fue hecha el día 28 de noviembre donde aparece la dirección de Martin Cavero y luego de Adela Mío con un balance de cero dólares. “Usurparon mi posición de tesorera y procedieron a hacer esto”, repuso y expuso que creen que todo esto que han hecho los ex directivos es por proteger a Carlos Mavila.

SOFIA MELENDEZ ACLARA EL INCIDENTE CON LA POLICIA

De acuerdo con Sofía Meléndez, el lunes 21 de noviembre decidió salir a pasear a su perro en el barrio en donde reside la Sra. Adela Mío-Alva. ¡Para su sorpresa!, vio los autos parqueados en la calle de varios miembros de la Junta Directiva, entre ellos de: Atilio Arbitres, Augusto Milla, Maritza Hurtado y Carlos Mavila; más de los socios fundadores Martín Cavero y Víctor Trejo.

Intrigada por esto -por la confianza con Adela- golpeó la puerta y desde el umbral dijo a los directivos: “¡Traicioneros! El fiscal salió a su encuentro y no pasó a mayores. Pero la Sra. Adela junto con su esposo, pasadas las diez de la noche, fueron a la Estación de Policía a poner una orden de “Advertencia” en contra de Meléndez por traspaso de propiedad privada y gritar desde la puerta, según el reporte policial firmado por el oficial Brian Figueroa, en donde les pide a las dos partes involucradas no estar en contacto una de la otra.

Augusto Milla, el Fiscal, por su parte, exteriorizó su decepción absoluta por este asunto y la falta de proyección de los peruanos en el exterior. “Me da pena por Atilio que quiere firmar cheques a nombre de la tesorera. Por la Presidenta que dio la orden de finalizada la sesión. No se trataba de esto, sino de trabajar para que el Consulado venga más seguido a Stamford y Norwalk, para que realcemos nuestra cultura. De que sembremos una semilla en la mente de nuestros jóvenes de hacer cosas positivas y no que nos vean peleando”, apuntó.

Y nuevamente Edith Targonisk, retomó el tema sobre las membresías de los socios fraternos no peruanos y la aprobación de su existencia dado en una asamblea realizada el 19 de junio, pero hizo un interrogante: ¿Cómo vamos a abarcar con socios de otras partes si primero debemos arreglar lo que tenemos en casa?”, dijo, afirmando que también es una contradicción de los estatutos que enuncian que la existencia del PUC es para el reforzamiento de las raíces peruanas.

Por consejo de un abogado Fiscal de los tribunales peruanos, que estuvo presente en la rueda de prensa preparada por las tres señoras agraviadas, éste recomendó que el primer paso que deben dar es anunciar al público la formación de un Tribunal Electoral y éste a su vez deberá dar las directrices para convocar a las elecciones de un directorio interino y después el directorio definitivo. Alberto Suárez, socio co-fundador del PUC, pidió que se dé una re-fundación de Peruanos Unidos.