La Voz Hispana

…dice Felipe Berns, abogado experto en Inmigraci?n

STAMFORD. El 26 de abril el Departamento de Inmigraci?n a trav?s de su p?gina de Internet anunci?: Alivios Migratorios para Aquellos Afectados por Terremotos Severos, que se convierten en medidas de alivio migratorio para aquellas personas afectadas por desastres naturales, tales como los terremotos severos ocurridos en d?as recientes en Ecuador, Jap?n y Birmania. Pero para entender en qu? consiste este ?alivio? el abogado Felipe Berns explica que no se trata del TPS sino de una extensi?n y alivio en tiempo y dinero para algunos ecuatorianos que tienen casos pendientes dentro de la Agencia Federal.

?Inmigraci?n dio la oportunidad de pedir una extensi?n de visa a extranjeros que se encuentran indocumentados dentro de los Estados Unidos, pero que su permiso de instancia se expir? solamente d?as antes del terremoto ocurrido el pasado 16 de abril en Ecuador?, dice abogado Felipe Berns, experto en temas migratorios y aconsej? a la poblaci?n que organice talleres informativos para conocer en forma oportuna cu?les ser?an las regulaciones que deber?n ser ejecutadas para tramitar el programa denominado: ?Alivios migratorios para aquellos afectados por terremotos Severos?.

Y aunque Berns aclar? que la Agencia Federal de Inmigraci?n a?n no se pronuncia sobre ninguna regulaci?n, es evidente que NO se trata del TPS (Permiso Temporal Migratorio a causa de desastres naturales); simplemente se refiere a una pieza de ocho puntos en donde se busca ?agilitar el derecho de mover los papeles si es que un ecuatoriano, japon?s o birmand?s, tiene casos pendientes dentro de la Agencia de Inmigraci?n. Y con un ejemplo aclar? que NO todas las personas que aparentemente tienen casos abiertos en Inmigraci?n ?tienen pendientes con esta agencia?.

Por ejemplo, dijo: ?Yo soy ciudadana estadounidense, ped? hace ocho a?os a mi hermana que vive en forma indocumentada en EEUU y hace 7 a?os Inmigraci?n me respondi? que SI recibi? mi petici?n con los formularios y por tanto solamente estar?a esperando el tiempo que corresponde para procesar su tarjeta verde. Este caso por tanto no calificar?a como un ?pendiente? porque ya fue dado el tr?mite pertinente?, asegur?.

Si un ecuatoriano no puede pagar los honorarios por concepto de formularios a Inmigraci?n, dentro de este ?Alivio Migratorio? podr?a ser exonerado de su pago; para este tema Berns aconsej? que es preferible NO hacer este pedido porque el tiempo que Inmigraci?n tarde en responder si acepta o no la exoneraci?n del pago es de alrededor de seis meses, tiempo en que pudiera estar ya solucionado el caso sin necesidad de acogerse a esta gracia.

Si tiene una aplicaci?n o petici?n pendiente e Inmigraci?n le ha enviado una notificaci?n pidi?ndole m?s documentos para sustentar el caso, pero que por causa del terremoto NO puede presentar, esta agencia va a extenderle un tiempo prudente sin ninguna penalidad o en su defecto podr?a adjuntar otros documentos que avalen el pedido. Por ejemplo, si debe adjuntar la partida de nacimiento, pero como naci? en Manab? y la oficina del Registro Civil desapareci? a causa del terremoto, lo que podr?a incluir serian dos cartas debidamente legalizadas y juramentadas por testigos de que naci? en Manab?.

Con respecto a los permisos de viaje que se conocen como ?Parole? ?stos podr?an ser de gran utilidad para ecuatorianos que est?n dentro del programa DACA que por alguna raz?n extraordinaria necesitan viajar a su pa?s. Podr?an acogerse al ?Parole avanzado? y tramitar su permiso de viaje. Pero tambi?n si alg?n ecuatoriano est? cruzando la frontera y no tiene visa y pide ingresar al pa?s por una raz?n humanitaria (terremoto) podr?a ampararse en la ley del ?Parole? y si alg?n ciudadano que dej? expirar su ?Parole? y se encuentra indocumentado bajo esta nueva disposici?n podr?a renovar este documento sin ninguna penalidad.

Tambi?n se va a agilitar el estatus de los estudiantes que tienen visa estudiantil que prueben que necesitan trabajar porque tienen sufrimiento econ?mico. Si un extranjero tiene una aplicaci?n o un permiso de trabajo pendiente; basada en una aplicaci?n bajo el alivio temporal de DACA, Visa U sobre violencia dom?stica, ?stos califican para un permiso de trabajo bajo esta disposici?n.

Si alguien tiene una visa de paseo, de turismo, de estudiante, de negocio, o cualquier otra visa para estar temporalmente y quiere hacer una extensi?n o cambiar el tipo de visa, con este Alivio Migratorio Inmigraci?n agilitar? el tr?mite. Si una persona a causa del terremoto no pudo presentarse a la entrevista con Inmigraci?n esta agencia volver? a agilitar una nueva cita.

Finalmente, Felipe Berns asever? que el Gobierno de los Estados Unidos lo que busca con este ?Alivio temporal? es tomar algunas medidas humanitarias limitadas, pero que es notorio que no considera que el Ecuador es un pa?s severamente destruido a causa del terremoto y por tanto decidi? NO ampararlos con el TPS, que de darse, significar?a que no habr?an deportaciones al Ecuador por considerar que es un pa?s devastado, se expedir?a permisos de trabajo y se otorgar?a permiso legal temporal para vivir dentro de los Estados Unidos.