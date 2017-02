La Voz Hispana

Líderes comunitarios se unen y ayudan para garantizar transparencia en el proceso electoral

NEW HAVEN. Por más de quince horas permanecieron en forma estoica los 70 voluntarios miembros de las Juntas Receptoras del Voto, más los veedores y observadores del proceso electoral en donde los ecuatorianos residentes de Connecticut y la región de New England, le dijeron: “SI” a la consulta popular, SI a Lenín Moreno, candidato a la Presidencia en representación del gobierno actual, NO a Guillermo Lasso, candidato de la derecha ecuatoriana, NO a Carlos Córdova, el único candidato del Estado para representar a la Asamblea Nacional por los inmigrantes de los Estados Unidos y Canadá y SI a los dos candidatos del Gobierno (Alianza País) a la Asamblea Nacional, Ximena Peña y Cristóbal Lamar.

Un tanto cansado y muy ocupado se notó durante la jornada electoral del pasado domingo 19 de febrero, al Cónsul General del Ecuador, Raúl Erazo, que en sus manos recayó la coordinación general de las elecciones presidenciales de su país para la región de Nueva Inglaterra. Sus primeras palabras fueron de agradecimiento a sus connacionales que se acercaron a votar, a los 70 miembros de las mesas receptoras del voto, a los voluntarios que se colocaron a la entrada del recinto electoral ayudando a los electores a donde acudir a votar, a los políticos que fueron veedores y que posteriormente se encargaron de publicar en las redes sociales su conformidad y entusiasmo por haber participado en el proceso electoral.

Que, a decir del Cónsul, Connecticut es el tercer estado más importante a nivel nacional, por contar con 10.185 empadronados con apenas ocho años de apertura esta casa consular, superando a ciudades con tradición de migrantes ecuatorianos como Chicago, Miami y Minneapolis.

Erazo, manifestó que los voluntarios tuvieron un entrenamiento de más de cinco sesiones de capacitación y que ni la nieve les impidió tomar el curso; para luego ser acreditados formalmente por el Consejo Nacional Electoral (CNE), afincado en Quito con Mayra Ximena Bravo a la cabeza, como delegada del CNE ante el Consulado del Ecuador en Connecticut.

El cónsul fue enfático en corroborar que siguieron las directrices marcadas por el CNE que se encuentran publicadas en el Registro Oficial como parte de la ley de elecciones y que a su juicio del total de empadronados se acercaron a votar un buen número de sus conciudadanos. Criterio establecido por el pánico colectivo que en estos momentos se está gestando en la nación ante la amenaza de redadas masivas por parte de la administración Trump.

Versión que fue apoyada por los líderes comunitarios que estaban trabajando en la jornada, que a su juicio hubo una buena participación de electores, con apenas un incidente aislado perpetrado por Eduardo Andrade, un disidente de Alianza País, el partido de gobierno, quien reconoció que SI se comportó imprudentemente, pero que al ser retirado por las autoridades del recinto electoral reaccionó positivamente y decidió abandonar el Gateway Community College, lugar elegido como centro de las elecciones ecuatorianas.

En contraste a este incidente, Sonia Morán Dávila, residente por 20 años de Springfield-Massachusetts, viajó dos horas para llegar a New Haven y a igual que cientos de sus compatriotas, estaba feliz del trato cordial pero disciplinado de sus compatriotas. Afirmó que es la primera vez que votaba en el exterior y dijo sentirse feliz de cumplir con su anhelo de ser parte de las elecciones y lamentó no haber podido ser parte de los voluntarios que trabajaron en las mesas electorales. “Me encanta sentirme parte del Ecuador y aunque sea con mi humilde voto quiero contribuir con la democracia de mi Patria”, repuso.

SEGURIDAD DE LAS URNAS ANTES, DURANTE Y DESPUES DEL PROCESO ELECTORAL

Erazo aseveró que las urnas electorales fueron manejadas con todos los protocolos de seguridad que determina el proceso electoral. A las 21 mesas electorales se les fue entregado en horas de la mañana tres cartones que los mismos voluntarios ayudaron a transportar desde el Consulado General hacia el Gateway Community College, espacio escolar que se convirtió en el Recinto Electoral de New England, tal como lo corroboró Juan Pablo Paredes, un voluntario convertido en miembros de mesa que viajó en horas de la madrugada desde Stamford hacia New New Haven y regresó a su hogar pasada la medianoche.

“Se ha manejado con mucha seguridad los cartones del material electoral que vinieron en valija diplomática el 2 de febrero”, dijo el Cónsul. Los cartones que a más de servir de paquetería también fueron las urnas electorales y sirvieron como pizarras en donde se apuntaron la cantidad de votos recibidos.

Aunque todos los voluntarios delegados llegaron a las 5:00 de la madrugada y ayudaron a transportar el material, el recinto electoral se abrió formalmente pasada las siete de la mañana. Durante las siguientes horas todos estuvieron ocupados en tareas específicas y el ambiente, para evitar una sospecha tan siquiera de fraude, fue tomado muy seriamente como le constató a este semanario a la hora de votar en donde los miembros de la mesa número tres no pudieron cruzar palabras con la periodista para evitar suspicacias.

También llegaron con intenciones de votar ciudadanos que NO se empadronaron con antelación, a ellos se les indicó que en cuanto termine la elección se acerquen al Consulado General a empadronarse, aunque se les informó que -en caso de una segunda vuelta electoral el 2 de abril, no podrán acogerse a este derecho debido a que el padrón a usarse será el de estas elecciones.

Dentro del grupo de voluntarios que estaban en la parte de afuera ayudando en la logística de la jornada electoral, estuvieron catedráticos de Yale apoyando en el Centro de Cómputo, estudiantes y maestros del programa de Educación Continua para Adultas de las escuelas públicas de New Haven y de la Souther Connnecticut University. Porque conforme a la ley solamente los ciudadanos ecuatorianos pueden ser parte de la Junta Receptora del Voto, no así los ayudantes ubicados fuera del recinto.

Después de que se contaron los votos los directivos de las mesas firmaron las actas, éstas fueron enviadas a través de “scanner” vía Internet y el día martes a primera hora fueron despachadas las cajas debidamente selladas por la empresa DHL al Ecuador, tal como obliga la ley de elecciones vigente. El miércoles otra copia “scanneada” de las actas fue colgada en los muros del Consulado.

Mayra Ximena Bravo, funcionaria del CNE, residente de Stratford, agradeció a sus connacionales por su presencia en las elecciones, pero en forma particular agradeció a los líderes comunitarios que le ayudaron como parte de las juntas receptoras del voto y en la logística del evento. “Entender que la comunidad se unió sin importar de qué partido o de que bando son me dejó una gran satisfacción”, dijo Bravo.

ASAMBLEISTAS POR LOS ESTADOS UNIDOS Y CANADA

Partido político: Alianza País

Ximena Peña 458 votos. Cristóbal Lamar 404 votos

Partido Político: Creo/Suma

Byron Zuquilanda Valdivieso 223 votos

Karina Garcés 192 votos

Unidad Popular

Don Carlos Córdova (residente de Danbury) 140 votos