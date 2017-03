La Voz Hispana

?No hace falta que el mundo me recuerde solo me interesa que me recuerde Dios?

MANAGUA. En el Centro de Escritores nicarag?enses, ubicado en el coraz?n de Managua, a las 11 en punto de la ma?ana, ataviado de una guayabera blanca y unos pantalones azules, con su inseparable boina de color negro, ingresa por la puerta grande, Ernesto Cardenal.

90 a?os de edad, totalmente vividos en plenitud se notan en su rostro. Se ve un religioso y de hecho lo llaman: ?padre?, evocando su ?poca de sacerdocio durante varios per?odos del Siglo XX.

??Me dijeron que venga? ?Bueno, aqu? estoy??, dijo en forma sencilla e inmediatamente se sent? en un inmenso sill?n cardenillo. Seguidamente, la directora del Departamento de Asuntos P?blicos de la Embajada de los Estados Unidos en Managua, Lisa Swenarski De Herrera le dijo: ?Gracias por recibirnos. Tenemos en este momento a varios artistas de diferentes pa?ses de Am?rica Latina y artistas estadounidenses que est?n en Nicaragua y no quer?an irse sin saludarlo?.

Y con un gesto de sencillez sonri? y enseguida el maestro Paco Godoy, quien musicaliz? el poema ?Mi ?ltimo vals?, conocido como: Al perderte yo a ti, tu y yo hemos perdido, yo porque t? eras lo que m?s amaba yo y tu porque t? eras lo que m?s amabas tu; pero de nosotros dos tu pierdes m?s que yo, porque a ti no te amar?n tanto como te amaba a ti, pero yo si podr? amar a otra, tanto como te amaba a ti.

Y luego de recibir la canci?n en forma de serenata interpretado por el Intake Ensamble en la voz de Kristen Graves, la Trovadora de Connecticut 2016, aplaudi? y tom? en sus manos la partitura original de la obra. Y enseguida cont? que el poema lo hizo en pocos minutos dedicado a una novia de juventud llamada Claudia. ?No demor? mucho tiempo. Tuve una idea y lo convert? en poema despu?s lo pul?, pero fue cosa de minutos?, dijo.

Luego, en una breve conversaci?n narr? c?mo fueron sus a?os en New York como estudiante de ingl?s y literatura en la Universidad de Columbia y luego como un religioso en Kentucky.

?No fue mucha mi experiencia en Columbia, apenas estuve dos a?os en New York. El primer a?o estuve aprendiendo ingl?s, el segundo a?o, en cambio, estuve estudiando literatura, pero como no exig?an asistencia y yo no comprend?a perfectamente el ingl?s, prefer?a ir a la biblioteca de Columbia a leer libros.

Su paso por Kentucky fue muchos a?os despu?s de su experiencia en New York. Tras su regreso de New York a Nicaragua se fue a Europa, nuevamente volvi? a su patria. Decidi? ingresar al convento para convertirse en sacerdote y luego de varios a?os trabajando como religioso se fue a Kentucky.

?Con todo ese legado que nos deja, c?mo quisiera que lo recuerde el mundo?, le preguntaron, a lo que en forma sencilla respondi?: ?No hace falta que el mundo me recuerde, solo me interesa que me recuerde Dios?.

Seguido a este di?logo, cada uno de los miembros del Intake Ensamble, artistas de Connecticut que estaban de gira, le pidieron que firmara a manera de aut?grafos sus libros y que se retratara con cada uno de ellos.