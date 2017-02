La Voz Hispana

NORWALK. Los vecinos de Newtown Avenue amanecieron a inicios de semana con panfletos en sus puertas que decía: “Por una América blanca nuevamente”, a lo que el alcalde Harry Rilling respondió con severidad a través de una carta a sus constituyentes, anunciando que dio la orden inmediata al Jefe de la Policía que se inicien las investigaciones.

En los cien panfletos tirados en los corredores y veredas de las casas de los vecinos de Granbury se descifra un sitio web dirigido por un hombre llamado Mike Enoc, como parte del Southern Poverty Law Center caracteriza como un” extremista alt-derecha “. Alt-derecha es un término reciente que describe un movimiento nacionalista blanco.

“Como muchos de ustedes saben fueron distribuidos folletos con mensajes de supremacía blanca que se colocaron en las veredas de los residentes”, dijo en su carta el burgoamestre y condenó esta acción en términos fuertes. “Es divisiva y aborrecible. No es lo que representa Norwalk. Nuestra ciudad es diversa en la composición racial, étnica y social y esa a la vez es una fuerza y una parte de nuestro rico patrimonio cultural como estadounidenses”, sostuvo.

“Hemos sido bendecidos con una hermosa, la ciudad costera histórica. Estamos avanzando juntos en Norwalk, trabajando juntos para hacerla grande. Norwalk es un lugar acogedor y seguro para vivir, crecer negocios y criar a nuestros hijos. No hay lugar para el racismo aquí”, emitió en uno de sus párrafos de su misiva dirigida como una Carta Abierta a la comunidad.

Después del incidente se realizó un servicio interreligioso en la Primera Iglesia Congregacional, en donde se evidenció un santuario lleno de Norwalkers de todas las razas, religiones, etnias y edades apoyar la paz y la inclusión – y entre sí. “Ese es el espíritu de Norwalk”, repuso el burgomaestre.

Y finalmente el alcalde dijo que ha dado al jefe de la policía todas las instrucciones de investigar este asunto en la mayor medida posible con el propósito de localizar a la persona o personas responsables de este incidente.

Vecinos de Granbury, barrio ubicado en el sector de Newtown Avenue, New Canaan, Route 7 y Old Danbury Road, no quisieron hacer comentarios públicos y decidieron omitir sus nombres, pero dijeron sentirse contrariados de que en su ciudad haya racismo y no se vea el rostro de estos hombres que buscan dividir a la comunidad. “Es el Siglo 21 no podemos pensar que solo habitamos blancos. NO esta nación es multi-etnica y no blanca solamente”, dijo un hombre que no quiso ser identificado.