La Voz Hispana

STAMFORD. Con el apoyo de la Asociación de Abogados de Inmigración de Connecticut ( CT-AILA), los abogados: Douglas Penn, Aleksandr Troyb, Ana Siscar, la hermana Mary Ellen y Claudia Morgan; hablaron sobre lo que la ley estadounidense permite a Inmigración y la importancia de estar informados correctamente, tener un plan de contingencia familiar, no abrir la puerta a los alguaciles; y porque en Connecticut es ley en caso de si le paran las autoridades dar solamente el nombre y apellido y decir en forma respetuosa: “me acojo al silencio”.

Miedo e incertidumbre es el sentimiento que está rondando profundamente en la comunidad inmigrante indocumentada ante las medidas tomadas del Presidente Trump en referencia a NO dejar ingresar al país a ciudadanos de siete países en su mayoría musulmanes, la insistencia de construir el muro en la frontera con México y la “aparente” vigencia de la ley federal Comunidades Seguridades; razones para que la organización Building One Community de 75 Selleck Street organizara un conversatorio entre la ciudadanía y abogados especializados en Inmigración para despejar las inquietudes, los miedos y la desinformación.

Luego de que fue expliclado el “Plan de Contingencia” en forma clara por los abogados Claudia Morgan, y Alex Troyb; doña Gloria López, nativa de Puebla-México, dijo sentir “aún más miedo todavía”, debido a que en caso de que fuera arrestada por la Inmigración y no regresara a su casa, ella tiene niños menores y no ningún familiar que vive en los Estados Unidos, por ende, no pude dejar a nadie a cargo su hogar ni tampoco de sus cuentas familiares ni quién le represente legalmente en la escuela de sus hijos.

Inmediatamente, Catalina Sámper,-Horak, directora ejecutiva del Centro Comunitario especializado en temas específicamente de inmigrantes (B1C) , mirándola a los ojos en forma tierna le dijo: “ ¡NO! no debe preocuparse por eso. El plan de contingencia hay que prepararlo no solo por Inmigración, hay que hacerlo por si le da un ataque al corazón, si le atropella un carro. ¡Tranquila!, venga con confianza acá y nosotros le vamos a ayudar a preparar todos los documentos necesarios para que-en caso de que pasara algo con usted- sus niños estén a salvo y protegidos”, remarcó Sámper-Horak.

Respuesta como parte del propio plan de contingencia que tiene el Building One Community para sus clientes, donde a partir del próximo mes el Centro contará con un Departamento especializado en Inmigración para atender todas estas inquietudes, llenar los formularios legales para poder amparar a los menores y a los adultos mayores que se pudieran quedar solos y desprotegidos en caso de que la “Migra” venga por los jefes de hogar.

El abogado Douglas Penn, por su parte, explicó cómo opera la ley para que sea ejecutada por el Presidente, creada por el Congreso y vigilada por la rama judicial. Conforme con Penn el Presidente ha firmado tres órdenes ejecutivas. La primera por la frontera con México en torno a crear un muro, la segunda limitar las entradas a los Estados Unidos (siete países musulmanes) y la tercera que afecta a las personas que están dentro del país sobre el refuerzo de las leyes migratorias. “A un nivel que no hemos visto en los últimos años y ese es el mundo que parece vamos estar viviendo ahora”, dijo.

¿Qué podemos hacer? ¿Vivir con ese miedo, pero controladamente?, hizo el primer interrogante el abogado y enseguida repuso: “Si tiene TPS, DACA parece que vamos a tener respuesta en unos días, pero para eso hay que estar bien informados”, apuntó Penn y precisó que en este momento es bien importante que todos entiendan sobre sus derechos, particularmente el de no incriminarse y recomendó que tengan a la mano la “Tarjeta Roja” en donde en un lado se encuentran instrucciones para los inmigrantes y en el anverso respuestas para los oficiales de Inmigración.

RECOMENDACIONES LEGALES

Cuando el ICE (Inmigración) golpea su puerta es importante que sepa si es que tienen una orden de arresto y si no tiene una orden de arresto:! NO abra la puerta!. Los niños también pueden decir: No puedo abrir la puerta.

Tenga en su bolsa su documento de identidad (ID de Connecticut o licencia de conducir), es un riesgo portar más documentos porque delatarían su país de origen (pasaporte).

Si llegan a buscar a otra persona que no sea usted NO tiene porque hablar de la otra persona.

Si inmigración los coge en la calle NO salga corriendo. Si le preguntan puede decir: tengo el derecho a permanecer en silencio. En el sistema judicial de los EEUU tiene derecho a contar con un abogado si está en medio de un acto criminal, pero en el sistema de Inmigración NO tiene derecho a contar con un abogado, pero si tiene el derecho a decir: quiero hablar con un abogado.

La hermana Mary Ellen Burns, corroboró lo que dijo el abogado Penn, pero aplicando a su sitio de trabajo y recomendó NO salirse por la puerta de atrás ni correr porque a menudo los oficiales de inmigración rodean los sitios.

En Connecticut por ley hay que dar el nombre y apellido, pero NO de más información. Y enseguida hizo una clase didáctica como si ella fuese el agente de ICE y preguntó: ¿Dónde nació usted?, a lo que añadió: No es buena idea que digan en los Estados Unidos porque estarían mintiendo y eso SI es un crimen. Tampoco debería responder a: ¿Cuánto tiempo llevan aquí? ¿Cómo llegó a los EEUU? ¿votó por Trump? Y aconsejó que aun cuando los oficiales aparenten ser amigables y lo más seguro es que sí son en su vida diaria, en ese momento están buscando la manera de persuadirlos para que se incriminen. Están haciendo su trabajo y ser amistosos es parte de eso. Y recomendó que NO manejen bajo la influencia del alcohol porque en este momento podría ser causa de deportación y finalmente dijo: NO firmen nada.

La Abogada Ana Siscar e concentró en a quién pedir información para obtener respuestas correctas y los abogados Morgan y Aleksandr Troyb enfatizaron que NO busquen información ni la ayuda legal antue un notario público puesto que ellos NO tienen el entrenamiento sobre leyes ni son abogados, explicación que remarcaron debido a que en América Latina los notarios públicos son abogados de profesión.

Ana Siscar recomendó que la mejor forma de informarse es acudiendo a los centros comunitarios y legales que están dedicados a servir a los inmigrantes y mencionó al International Institute, a la Asociación de Abogados de Connecticut, a Caridades Católicas y al Building One Communiity ex Neighbors Link.

LEYES VIGENTES

Si es un hijo mayor de 21 años y es ciudadano americano puede pedir a sus papás.

Si tiene un esposo (a) ciudadano mayor de 18 años puede pedir a su cónyuge y a los hijos.

Si la persona tiene Residencia (Green Card) puede pedir a un pariente (hijo u esposo o padre) pero hay una lista de espera.

En Connecticut sigue vigente la ley de Estatus Juvenil, califican los menores de 18 años que uno de sus dos papás los han abandonado y se encuentran solos. Para el estado de New York aplica en los jóvenes de hasta 21 años.

Ley VAWA en plena vigencia para víctimas de crímenes violentos, violencia doméstica casada (o) con un ciudadano estadounidense.

VISA U

Si usted es víctima de crímenes violentos o violencia doméstica y no está casado (a) con un ciudadano estadounidense califica para esta visa.

RECOMENDACIONES Y PLAN DE CONTIGENCIA

Claudia Morgan y Alexksander Troy, apostaron por el Plan de Contingencia. Pidieron que los padres tengan sus documentos personales y de su hogar organizados y vigentes de tal manera que todos en la familia sepan en donde se encuentran y quién los tiene.

Busque un abogado de confianza y memorice su número de teléfono para que lo pueda llamar en caso de emergencia. Hable con sus niños en forma honesta -acorde con la edad de ellos-sobre su estatus migratorio.

Asegúrese de que sus niños y los adultos mayores a su cuidado tengan con quién quedarse y con quién dejarles amparados legalmente (custodia) en caso de que Inmigración le impida regresar a casa. Si usan medicinas señale la hora y tipo de medicina que deben tomar.

Tenga su licencia de conducir de Connecticut o ID del Estado al día. No tenga consigo el pasaporte porque lo delatará cuál es su país de procedencia. Tenga el pasaporte al día, pero en un lugar seguro como parte del plan de contingencia.

Ponga atención a los noticieros, contraste las fuentes informativas, NO crea todo lo que los usuarios de Face Book colocan y vaya a lugares donde hay información va a hacer verídica.