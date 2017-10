“¿Supersticiones o es la pura veldá acerca del gato?”, por La Tia Julia

Tía Julia, Mi hermana Pinina me preguntó si lo publicado en la parte de arriba de su interesante página es una consulta o simplemente comentarios ya que desea opinar sobre el tema de las minifaldas y los pantis con hilito.

Como leía la otra noche en “La Voz” que consigo todos los sábados en los C-Towns; para muchas personas esto de Puerto Rico es un problema de mala suerte. Mi primo Lute nos decía el otro día en que hablábamos, de que estos de recibir tres huracanes seguidos es cosa del demonio y que desde el instante mismo en que llegaron los estadounidenses a Puerto Rico donde entraron por Guanica, la Isla ha tenido problemas mucho demasiado.

“Mija, por Guanica y Fajardo entran las tormentas tropicales, rayos y centellas, los huracanes y ciclones, además de la droga que traen en mini submarinos y piraguas unos colombianos.

La llegada de los 3,500 soldados gringos fue el comienzo de los problemas porque los gobernadores caras pálidas que eran militares quisieron imponer a la cañona el inglés y la religión protestante,” dijo Lute que se compró un libro de historia que escribió el cantante, comediante, humorista, poeta, comentarista, periodista, animador, cuatrista, guitarrista, polemista, músico y novelista Silverio Pérez.El libro lleva el hermoso y poético nombre de “La vitrina rota o ¿qué carajo pasó aquí?” que le agradó mucho demasiado al profesor Limeres quien lo recomienda para quienes deseen conocer más de historia y sonrían en vez de llorar.

La cosa tía es que Lute cuyo nombre es Julio y no sé porque le llaman Lute en vez de Ulito o Lio; piensa que estudiando el futuro a través de los números, se podría haber anticipado lo que pasaría en la Isla.Dijo que sumando los números 1898, 1+8+9+8 da 26 y que sumando 6+2 dan ocho que multiplicado por doce (los meses del año) dan 96 que es un numero nefasto.Lute es muy inteligente y aunque no terminó el High School por esto de las muchachas y cortar clases, se ha especializado en sacar la suerte y adivinar el futuro.

Con lo del huracán “María,” dice que también la fecha del ocurrimiento era más nefasta que un mofongo de valeriana que es más hediondo que zapato de cartero.

“María nos cayó encima el 20 de septiembre, un día viernes que de por si es nefasto ya que es el día en que crucificaron a Cristo.Además de eso si sumamos 09+20+2017 nos da 2046 y si sumamos 2+0+4+ y + 6 nos da 12, y 2+1 es “3” que corresponde a la Santísima Trinidad que no es algo nefasto y puede contrarrestar al día viernes.¿Usted me entiende?

La verdad tía es que no le entendemos mucho de lo que habla, pero Lute nos cuenta las letras del nombre y nos dice del mal que vamos a moril y cuando nos ganaremos la lotería.También nos lee las líneas de las manos y predice la personalidad de una persona según como uno escriba.

Ahora con esto del posible fin del mundo del que están hablando los hermanos aleluya nos ha advertido que está de acuerdo y en desacuerdo con esta idea porque también ha visto señales en las nubes y en el color de la luna.Según dice; como está aumentando el agua en los mares y los glaciares de los polos se están derritiendo; al planeta tierra se le está moviendo el eje, se va de lado y por eso los otoños llegan atrasados, los veranos son fríos, los inviernos tibios y las primaveras durarán solamente dos días.

Nos recomendó que la noche de Halloween no saliéramos a la calle, no dejáramos salir a nuestro gato que es negro, y prendiéramos un cirio bendecido por un cura soltero ya que habría tres días más oscuros que el futuro de Hartford.También nos recomendó consiguiéramos la patita de un conejo (que esté fallecido) ya que trae buena suerte, no pasáramos por debajo de escaleras, y no se nos ocurriera viajar los días martes porque los aviones se vienen para abajo.

¿Tía, que opina usted de todas estas cosas? ¿Debiéramos seguir al pie de la letra lo que no dice Lute?¿Será que se está tostando como el presidente?

Cuídese mucho y no se olvide de comprar un cirio y rezar la novena de San Juan Desesperado.

Loida

Respuesta

Querida Loida.

Recientemente mis queridos lectores y lectoras me están tirando las consultas duras y tan potentes como los batazos que no han podido atajar los Yanquis que sí parecen tener mala suerte, pero por ahora.A mí no me gustan los Astros ni los Patriots por jaquetones.

Lo que se publica en la parte superior de la página donde estami columna única en su género en la Nueva Inglaterra; son comentarios acerca de asuntos ya publicados.

También en algunas oportunidades editamos los textos que nos envían para que sean más comprensibles.En otros casos no cambiamos regionalismos o el lenguaje hablado que incluye modificaciones en los infinitivos de verbos como cantar, estudiar, venir, o salir.En el lenguaje hablado coloquial nos llegan en las formas de cantal, estudial, venil y salil como lo hablan los andaluces en España que al parecer tenían también ganas de seguir el ejemplo de los catalanes y declararse independientes, pero los gorilas con uniformes del gobierno de Mariano Rajoy están pegándole tan duro a esa pobre gente como en los tiempos de fenecido Francisco Franco al que le agradaban mucho demasiado las habichuelas y rezar rosarios.

En esto de que los huracanes en serie de Puerto Rico es cosa de Satanás, es cuestión de interpretaciones.Así mismo se podría pensarde fenómenos históricos como la invasión yanqui a la Isla que culmina con su ocupación militar por parte de Estados Unidos.Más tarde en 1917, a través del Acta Jones se les otorga la ciudadanía estadounidense a los boricuas y para mucho allí comenzaron muy malas noticias.

Lo de “mala suerte o buena suerte” es una explicación mágica o como dicen los antropólogos culturales y los doctores en ciencias ocultas, el “pensamiento mágico” se define como “una forma de pensar y razonar basada en supuestos erróneos o no justificados y frecuentemente sobrenaturales que generan opiniones o ideas carente de una formulación científica.” ¿Cómo la ves?

En otras palabras, es cuando alguien dice “arcoíris en el sol, terremoto o temblor,” como afirman en los campos del Paraguay.Un científico preguntaría ¿cuántas veces ha temblado o ha habido terremotos al verse un arcoíris alrededor del sol?Si la respuesta es que si en 8 oportunidades de las 10 veces que se ha visto el fenómeno ha habido un terremoto o temblado; podría haber una base científica y así, llevará a los científicos a investigar más si es que consiguen chavos en la Universidad de Yale.

En este ejemplo como los que te ha dado Lute, estamos hablando de “superstición” como es el caso de la numerología que es algo que aún algunos denominan “ciencia” igual que la astrología, quiromancia, hipnotismo y cartomancia.En la numerología se otorga a los números del 1 al 9 una relación mística con seres vivos, fuerzas físicas o espirituales.Por ejemplo si naciste el 23 de diciembre de 1958 el calculador organizará los números de la siguiente manera: 2-3-1-2-1-9-5-8 y allí ellos pueden decir quién eres y que te sucederá.

Con respecto al significado de las nubes hay gente que se está especializando en la interpretación de las figuras que se forman cuando hay nubosidad en el cielo y predecir más cosas que la proximidad de lluvias, tornados o tormentas.Algunos o algunas han visto la faz de figuras religiosas y otras formas supuestamente apocalípticas.De nuevo, son interpretaciones de pensamiento mágico.

Esto de la variación en la inclinación del eje terrestre se ha estado escuchando y estudia en el mundo científico.

Eso de la pata del conejo y la buena suerte es cuestión de gustos.Si hay gente que lo cree, que lo siga creyendo porque sea un sí o un no; no importa.Por otra parte no es buena idea pasar por debajo de escaleras por la posibilidad de que te caiga algo en la cabeza por descuido del pintor de brocha gorda que esté con la resaca, o por un bloque que se le fue de las manos al albañil descuidado. Con respecto a no viajar los martes, fíjate que hasta ahora NUNCA me ha pasado nada.

Espero haberte ayudado y te deseo un feliz fin de semana y aprovecha el veranito extra.

Julia