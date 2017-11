Tarjetas de la biblioteca para alumnos de jardín de infantes

NORWALK. La Biblioteca Pública de Norwalk y el Departamento de Educación Infantil de las Escuelas Públicas de Norwalk, se unieron para ofrecer a los 844 niños de jardín de infantes de las 12 escuelas primarias, una tarjeta de la biblioteca.

La carnetización comenzó con una reunión a las 11:00 AM del viernes en la escuela primaria Tracey, ubicada 20 Camp Street. La directora de la escuela, Theresa Rangel y el personal de la oficina central de las Escuelas Públicas de Norwalk contaron historias sobre su primera tarjeta de biblioteca antes de entregar las solicitudes de tarjeta de la Biblioteca Pública de Norwalk, junto con el libro “Lola at the Library”, a los niños de jardín de infantes.

Acorde con la Biblioteca los padres pueden traer los formularios completos a la Biblioteca Pública de Norwalk de 1 Belden Avenue o la sucursal de South Norwalk en 10 Washington Street, o pueden entregarla al maestro de su hijo y un miembro del personal de la biblioteca las recogerá .

Tanto la Biblioteca Pública de Norwalk como el Distrito Escolar Público de Norwalk están entusiasmados con el programa para que todos los niños puedan tener su tarjeta bibliotecaria.

Para obtener información adicional sobre el programa de tarjetas puede ponerse en contacto con Sherelle Harris, asistente de la Directora de la Biblioteca, llamando al 203-899-2780, ext. 15123, o por correo electrónico, sharris@norwalkpubliclibrary.org.