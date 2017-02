La Voz Hispana

Un nuevo vodka sin gluten y de bajas calorías acaba de ser lanzado al mercado de las bebidas etílicas. “GOT ATTITUDE” es su nombre, y es un vodka creado aquí, en Connecticut, el cual fue ideado primordialmente para gusto de aquellas personas que poseen una gran actitud hacia la vida. Como lo dice su creador, el abogado Leonard Reizfeld: “GOT ATTITUDE es para las personas seguras de sí misma o que quieran serlo. Es para aquellos que no le tienen miedo a vivir la vida de la manera como quieren; es para los rebeldes; es para aquellos que saben de dónde vienen, quiénes son y para dónde van. GOT ATTITUDE es para ellos, para los triunfadores.”

Abordamos al creador de este nuevo vodka, el abogado, Leonard Reizfeld – un residente del área de New Haven, muy conocido por la comunidad latina de este condado-, quien nos explicó detalles interesantes acerca de su producto, que además de su buena calidad y de su despampanante presentación, cumple con un papel vital para la salud de quienes lo van a degustar, como es el caso de ser producido libre de gluten y con muy pocas calorías.

Mr. Reizfeld: ¿ Cómo define la marca de licor que usted acaba de lanzar al mercado ?

-“GOT ATTITUDE” no es simplemente una marca de licor. GOT ATTITUDE es una declaración de estilo de vida. Quiere decir que yo me tengo confianza. Que creo en mí mismo. En otras palabras, sé quien soy y me siento bien como soy. Todo un hombre seguro.

¿Por qué ese nombre?

-“GOT ATTITUDE” refleja una imagen positiva de uno mismo. Inafortunadamente, los que manejan el mercado usualmente están resaltando qué es lo malo de usted( su estilo, su cabello, qué come usted, que hace usted con su trabajo o para su entretenimiento). “GOT ATTITUDE” le dice al mundo que grandioso es ser usted.

Dónde procesa esta nueva marca de licor?

– El vodka “GOT ATTITUDE” es hecho en Idaho de papas naturales. No contiene ingredientes artificiales, sabores o aditivos.

¿Cuál es la razón principal por la cual usted usa papas y no maiz para producir esta bebida?

-Mientras el maíz es más barato que las papas, 88 % de todo el maíz en los Estados Unidos es genéticamente modificado. Nosotros no queremos promover “frankenvodka”. Adicionalmente a esto, nuestro vodka hecho a base de papa tiene una suavidad que no puede ser duplicada usando maíz.

Con este nuevo vodka ¿qué clase de público usted pretende conquistar?

– Vodka no es para todo el mundo. Si usted es la clase de persona que quiere mezclarse con el público, sea parte del paquete; de otra forma, continúe con esa mentalidad de manada, ya que “GOT ATTITUDE” no es para usted. Nosotros estamos para la gente con confidencia, para personas seguras de sí mismo que saben quienes son, que saben que es lo que quieren, y que no tienen miedo de vivir la vida de la manera como quieren.

Impresiona mucho el logo y lo clásico de la botella de “GOT ATTITUDE”. ¿Cuándo los diseñó, qué tenía usted en su mente para idear algo tan especial?

-La botella fue diseñada para reflejar la individualidad de nuestros clientes. La cara en la botella es un rostro facial tatuado de una tribu. Los tatuajes son cosas muy personales. Éstos son la memoria de una persona, un lugar, un amor, un evento, y marcan la jornada de una persona. Un tatuaje dice: mi cuerpo es un lienzo y ésta es mi única jornada a través de ésta maravillosa experiencia llamada vida. El corcho o una tapa atornillada no pueden representar la actitud en nuestro vodka, por eso fue que tuvimos que usar un tapado a presión.

En sus propias palabras abogado Reizfeld: ¿Qué es lo que marca la diferencia entre “GOT ATTITUDE” y otras clases de vodka que ya se encuentran en el mercado?

-Primero que todo, la calidad sobresalta a primera vista. “GOT ATTITUDE” es un producto libre de GLUTEN y de bajas calorías. Son 80 calorías por 1 & 1/2 onza servida.

Usted nos dice que el primer trago de “GOT ATTITUDE” que uno se toma define la calidad y el poder de atracción de esta nueva clase de bebida etílica. ¿A qué se refiere usted con esto?

-El vodka “GOT ATTITUDE” fue desarrollado para ser un vodka de sorbos. Significa esto que ha sido designado para que sea suave en la lengua y para que pase por la garganta de los bebedores gentilmente, inclusive si usted se lo toma puro y sin hielo, y a la temperatura del lugar donde se encuentre.

Finalmente, Mr. Reizfeld: podría usted decirnos a dónde pueden en estos momentos adquirir su producto la gente de actitud y los amantes al vodka en general?

-Nosotros estamos siendo distribuídos en estos momentos en Connecticut a través de la compañía “DiChellos Distributors” . Si su licorera o “package store” local o restaurant favorito no tiene “GOT ATTITUDE” vodka, pídales que por favor lo obtengan para la próxima ocasión.