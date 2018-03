Tengo problemaas que me averguenza, por La Tia Julia

Tía Julia, Me enteré que usted es del hermoso pueblo de Comerío lo que me anima a escribirle este e-milio ya que me siento al comunicarme con su persona, como dialogando con mi abuelita a la que yo quería mucho hasta que se mudó pa’l cielo.

Mi caso no se trata de mí, sino que de mi esposo que tiene un problema intestinal muy serio.Para que usted comparta mi pena y vergüenza le diré que a Tony le han negado la entrada en dos Súper Stop &Shop, un CVS, y olvídese de los restaurantes donde no lo quieren ver ni en pintura.No es porque tenga malos modales y se limpie la boca con el mantel y los zapatos con la servilleta, no.

Para que usted comience a imaginar de lo que se trata le diré que los muchachos del Stop & Shop de la avenida New Park le bautizaron con el mote de “el terror de los inodoros, y en el CVS de la calle Washington le llaman el “King Kong.”

Lo que pasa y para ir al grano como decía una langosta bíblica, Tony ha sufrido desde chiquito un estreñimiento de madre debido al tamaño de sus deposiciones.¿Usted me entiende?Como le pasa a todos los hombres, Tony es más porfiado que el señor Malloy y no sigue los consejos que yo he conseguido en la Guía Familiar del Dr. Venereal-Gourmeg.

Además del dolor que acompaña a este pobre hombre cuando puja para expulsar las heces, usualmente el inodoro de nuestro sagrado hogar pasa constantemente tapado y por eso a Tony le encanta ir a los supermercados del barrio donde tiene privacidad y si hay accidentes con el derrame, nadie se daba cuenta ni tiene que limpiar. Pero los empleados ya se han dado cuenta que es él y le prohíben usar los inodoros lo que un amigo mío que está estudiando leyes vía on-line dice que es inconstitucional.

El otro Tony día me dijo que le acompañara al Hospital de Yale ya que tenía una cita con el oculista.Por supuesto que fui, pero me percaté de que este tipo llevaba un bulto cubierto con un paño color fucsia muy llamativo que puso en el baúl.¿“Que llevas allí”? le pregunte pero en vez de responderme de un modo moderado, me dijo “Dios sabe más y pregunta menos, coño.”¿Se da cuenta usted con lo que estoy lidiando?

Llegamos al hospital y me pidió que me sentara y esperara ya que necesita informaciones acerca de la oficina del oftalmólogo, Dr. KRetino.Se acercó a la mesa de informaciones y repentinamente escuché un gritito de la voluntaria que exclamo “huyyy.”Pensé que era un caso de acoso sexual, pero lo que sucedía era que se había caído el trozo de tela de lo que era un enorme frasco de los que usan para poner el la mamajuana y dentro del cual venía (¡Oh Dios!) ¡una deposición de tamaño monstruoso!

Puse oído y la dama sonrojada que hablaba un poco de español le dijo, “siñor yo crier que ustech equivocashe.Tiene que go a la office del gastroenterolougo en medicina interna, no al ocuListo.”

“Yo sé dónde voy y dígame en que piso está la suite 304 del oculista,” dijo Tony en un tono molesto.

Finalmente y con el frasco bien cubierto llegamos a la oficina de la sala de espera del Dr. KRetino y para mala suerte nuestra, se le volvió a caer el pañito dejando ante la vista de otros pacientes “eso.”

Algunas de las personas pusieron cara de mosca con nauseas mientras que otros tipos se reían.Finalmente llegó donde la enfermera que al ver la obra le dijo, “Señor Tony, la sección de patología está en el subterráneo” a lo que mi esposo respondió, “¿es que no entiendes que quiero ver al Dr. Pupila, el oculista?

La señorita sonrojada insistió, “pero es que “eso” no tiene nada que ver con la visión.”

Allí Tony enojado respondió, “es que cada vez que hago uno de estos se me llenan los ojos de lágrimas.”

Tía, yo sé que usted al igual que mi abuelita es una mujer llena de compasión y amor por la humanidad por eso deseo su respuesta pa’rapido ya que deseo ir a restaurantes y no pasar más vergüenzas.

Quedo a la espera de su respuesta atenta y cordial y me agradaría verla en la Parada de San Patricio del sábado 11 de marzo en Hartford donde los irlandeses se fajan marchando y soplando los fotutos.

Licha

Respuesta

Licha, hermana mía.Yo no soy ni tu abuela ni tu mamá y sin ofender, no estoy todavía sentada en la sala de espera del purgatorio.

Fíjate que he recibido otras consultas referentes al estreñimiento que afecta a algunas personas por razones diversas que tienen que ver con la dieta y en algunos casos con el poco consumo de agua o la falta de ejercicio físico.

Este tema ha sido, al igual que la discusión acerca de las insoportables hemorroides, una cuestión tabú obviada en muchas culturas donde hablar del cuerpo es un pecado de los grandes.

Gracias por traer estas preocupaciones a la luz del día como lo hacen las muchachas que presentan en este periódico sin pelos en la lengua ni los labios, situaciones como el orgasmo que un señor ignorante definía como un tiritón interno con asma).

Definitivamente si este problema de tu esposo con lo del tapón doloroso le ha afectado desde infante, me extraña que la madre no le haya llevado al médico o quizás lo llevó pero no continuó con el tratamiento ya que a nosotras las mujeres nos esclavizan con tanta jodienda en la casa y los de las comidas para el marido.

Lo muy aconsejable y debido a la edad de Tony es que TIENE que beber doce vasos de agua (en realidad aconsejan 13 pero es que hay gente supersticiosa) como mínimo al día, dejar el café, el alcoholy el té color agua sucia que venden a tres dólares en los DD.

También en las Botánicas de New Britain recomienda el hermano Guacao Tatú que tome mucho jugo de manzana y pera que son materias laxantes naturales que se cuenta comía Noé el del arca.

Tony tieneque comer más fibras tales como las deliciosas habichuelas rojas, espinacas y zanahorias.Para los postres que Tony consuma pasas y ciruelas que suavizan el bolo.Que ingiera también quesos y productos lácteos solamente un vez al mes y le recomiendo el queso suizo porque dado que tiene tantos hoyos, cuenta con una mejor ventilación.

Dile también a Tony que camine más y que no se quede (como dijo grosera e injustamente el general Kelly, secuaz de Trump a los jóvenes Dreamers), “sentado en las nalgas”, se pare, camine, salte y trote. Ahora que se acerca la primavera que dicen será más caliente que el guatero del diablo, salga al parque o vaya contigo a caminar y no a COMPRAR a los malls. Mija, ojala que te escuche y cuando vaya al médico que no lleve pruebas que espantan a la gente y a las enfermeras.

Te quiere mucho,

Julia