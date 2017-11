Tiffany Ortiz se convierte en la primera policía hispana de la ciudad

NORWALK – Gracias a los esfuerzos constantes del sub jefe de policía de Norwalk, Ashley Gonzalez, encargado de contratar y reclutar candidatos a la fuerza policial, este año logró traer a Tiffany Ortiz, la primera mujer hispana para el Departamento y con esto, acaba de romper la mala racha de no contar con una fémina latina por más de treinta años.

Con la contratación de Ortiz, que se unió a esta jefatura hace aproximadamente un mes, la joven se convierte en la primera mujer oficial latina contratada por el Departamento de Policía de Norwalk después de 30 años.

“Ella aporta mucho al trabajo. Fue muy bien vista en el Departamento de Policía de New Haven, en donde prestaba sus servicios antes de decidirse por Norwalk”, destacó González.

González se acercó a Ortiz a fines del año pasado después de leer sobre cómo ella desactivó una situación potencialmente trágica en el 2015. Como una oficial relativamente nueva en el momento, Ortiz fue capaz de convencer entregarle un bebé a un hombre angustiado, que estaba sosteniendo al menor sentado al filo de un techo.

“Leí un artículo sobre este incidente que involucró a la oficial Ortiz en el que había un hombre en el tejado con un bebé y ella fue capaz de convencerlo de darle al niño. “Ella supo cómo involucrar al hombre y analizar la situación. Me quedé muy impresionado”, sostuvo el Subjefe.

“Nos encontramos, como otros departamentos de policía, teniendo dificultades para atraer a los candidatos de minorías, especialmente las mujeres. Nos estamos enfocando en atraer a los oficiales de las minorías que representan a la comunidad a la que servimos”, dijo González.

Actualmente, el Departamento de Policía de Norwalk tiene 179 oficiales. De las 17 mujeres oficiales en la fuerza, dos son afro-americanas y 14 son blancas y una latina. En general, hay 22 oficiales negros, 27 oficiales hispanos y seis oficiales enlistados como otras minorías que trabajan en el departamento de policía.

“Las mujeres están representadas en todos los rangos, desde oficiales hasta subjefes”, indicó González. “No hay muchas mujeres tomando el examen por eso la Policía está buscando estudiantes de secundaria y universitarios que consideren una carrera en la aplicación de la ley.

Ortiz, es una joven oficial experimentada que ha trabajado en las divisiones de patrulla y narcóticos en New Haven. Se encuentra actualmente en un proceso de entrenamiento de campo modificado antes de ser asignado a la división de patrulla.

“He estado aprendiendo las cuerdas aquí durante las últimas dos semanas. Norwalk es similar a New Haven, pero el Departamento es más pequeño y está más unido, así que estoy conociendo a todo el mundo”, explicó Ortiz.

Ortiz nació y creció en New Haven. Su padre, Carlos Ortiz, es un oficial veterano en el Departamento de Policía de New Haven. Se unió a la fuerza policial de New Haven después de graduarse de Albertus Magnus College con una licenciatura en justicia penal.

“Cuando le dije por primera vez a mi padre que iba a ser un oficial de policía, él no estaba muy feliz, pero ahora es mi mayor fan. El Departamento de Policía de Norwalk tiene una buena reputación y estuvo de acuerdo en que esta fue una gran oportunidad para mí”, indicó la joven.