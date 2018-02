Tiroteo Florida: Identificadas las víctimas mortales de la matanza de Nikolas Cruz

AGENCIAS: La Oficina del Alguacil del Condado Broward reveló hoy las identidades de las 17 víctimas mortales del tiroteo que el joven Nikolas Cruz perpetró este miércoles en una escuela secundaria del sur de Florida, a la que llegó en un taxi Uber y con un rifle semiautomático en una maleta.

En la lista de víctimas facilitada por el alguacil del condado Broward, Scott Israel, durante una rueda de prensa aparecen los nombres de tres empleados de la escuela: Aaron Feis, asistente de entrenador de fútbol americano, Chris Hixon, director de atletismo, y el profesor de geografía Scott Beigel.

Tres empleados del centro y catorce alumnos forman la lista de fallecidos

Aaron Feis “murió de la misma forma que vivió: se puso a él en el segundo lugar”, dijo Denise Lehtio, directora de comunicación del programa de fútbol universitario de la escuela. La portavoz hacía referencia al valiente gesto que hizo Feis cuando se interpuso entre el atacante y los alumnos para protegerlos de los disparos con su cuerpo. En concreto, empujó a una alumna para que se resguardara en un lugar seguro mientras él recibía varias balas. Fue traslado al hospital para operarle pero no sobrevivió.

Colton Haab, un joven de 17 años que tenía una relación cercana con Feis, le dijo a la cadena de televisión CNN que vio como el entrenador corría hacia el lugar de donde procedían los disparos. “Ese es el entrenador Feis. Quiere asegurarse de que todos estén seguros antes que él “, explicó Haab.

Según su biografía en el sitio web de atletismo de la escuela, Feis, se graduó de Marjory Stoneman Douglas High School en 1999, regresó a la escuela como entrenador en 2002 y se desempeñó como entrenador en jefe del equipo de JV durante ocho temporadas. También se desempeñó como coordinador de reclutamiento de la universidad de la escuela.

Chris Hixon, de 49 años casado y con dos hijos, también fue entrenador de lucha libre en Stoneman Douglas. Anteriormente fue director deportivo en South Broward High School y sirvió en Iraq como reservista naval de Estados Unidos.

Cuando la escuela necesitó a alguien para patrullar el campus y vigilar las amenazas como especialista en seguridad, Hixon se hizo cargo. Al parecer, fue en esa función de seguridad cuando fue alcanzado por las balas.

Scott Beigel abrió la puerta de su aula para que entrasen algunos jóvenes que huían de las balas, pero murió cuando trataba de cerrarla de nuevo. Kelsey Friend, una de las alumnas a las que protegió, explicaba el miércoles en un relato muy emotivo a la cadena estadounidense que fue abatido fuera del aula. “El señor Beigel fue mi héroe y siempre lo será. No olvidaré nunca las acciones que tomó por mi y por los compañeros de la classe. Estoy viva gracias a él”, dijo con lágrimas en los ojos.

Y, dirigiéndose a la familia y seres queridos del profesor, Friend añadió: “Gracias por traer y tener a esta persona increíble en la vida y darle el poder de ser más fuerte que lo que yo podría haber sido jamás”.

Joaquín Oliver, de 17 años, nació en Venezuela y a los 2 años de edad se mudó con su familia a Estados Unidos. En enero del año pasado se hizo ciudadano estadounidense, según informaron medios locales. Era conocido por el apodo de “Guac”, abreviatura de “guacamole”, porque muchos de sus compañeros no sabían pronunciar su nombre.

”Mi amigo, literalmente, nunca llegará a decir: ‘Me gradué de la escuela secundaria’”, afirma Tyra Hemans, una chica de 19 años que dijo que había sido amiga de Oliver desde que estaban en su primer año. Hemans dijo que vio por última vez a su amigo en la escuela el día del tiroteo.”Solo nos dijimos ‘Feliz San Valentín”, recuerda. “Estaba con su novia y yo estaba como, ‘Dios mío, sois tan monos’”. “Era un alma única”, asegura.

Alaina Petty, de 14 años, también murió en el tiroteo. ”Es importante resumir todo lo que Alaina era y significaba para su familia y amigos. Alaina era una joven vibrante y decidida, amada por todos los que la conocían. A Alaina le encantaba ayudar”, ha escrito su familia en una declaración en la que explicaban que la menor se unió a los voluntarios que “corrieron a las áreas más afectadas de Florida para limpiar y ayudar a reconstruir las vidas de los afectados por el huracán Irma. Su servicio desinteresado trajo paz y alegría a aquellos que habían perdido todo durante la tormenta”.

Meadow Pollack, de 18 años, era una estudiante de último año y tenía planeado asistir a la Universidad de Lynn, dijo su padre. ”Su vida fue arrebatada demasiado pronto y no tengo palabras para describir cómo me siento”, escribió su amigo Gii Lovito en Facebook. El amigo de la familia Adam Schachtel dijo en una publicación de Facebook que “nos quitaron un ángel en esa horrible tragedia … no se pueden decir palabras, solo oraciones y tristeza”.

Alyssa Alhadeff, de 14 años, era jugadora de fútbol amateur en el Parkland Soccer Club. Era un “miembro querido y respetado de nuestro club y comunidad”. El club publicó una nota supuestamente de su familia que decía: “Para los Amigos de Alyssa, hónrala haciendo algo fabuloso en tu vida. No te rindas nunca y aspira a la grandeza. ¡Vive por Alyssa! Sé su voz y respira por ella ¡Alyssa los amó a todos para siempre!

La alumna de noveno grado, Jaime Guttenberg, de 14 años, adoraba bailar y esperaba convertirse en terapeuta ocupacional y madre, explica su tía Abbie Youkilis. “Siempre se preocupó por los desamparados y los intimidados y probablemente fue amable con el (ex) estudiante que le disparó”, dijo Youkilis en una declaración escrita enviada a The Associated Press.

Guttenberg deja a sus padres, Fred y Jennifer Guttenberg, y su hermano Jesse. Su padre dijo en una publicación de Facebook que está “tratando de descubrir cómo mi familia puede supera esto”. Youkilis pidió una legislación para el control de armas, diciendo que los padres de Jaime son “los más cariñosos y protectores del mundo, pero que no han podido proteger a Jaime de la enfermedad que se ha apoderado de nuestro país”.

Martin Duque, de 14 años, era uno de las mejores amigos de Isaac Briones. ”Era una de las personas más agradables que conocía”, explica Briones, de 15 años. “Era tan atento”. Briones dijo que vio por última vez a Martin el día del tiroteo durante el primer descanso. ”Simplemente estábamos jugando, hablando de bromas y cosas así”, explica Isaac, que se encontraba fuera de la escuela el jueves con otras personas sosteniendo un grupo de globos blancos para las víctimas.

Su hermano, Miguel Duque, escribió en instagram que las palabras no pueden describir el dolor de perderle. “Te quiero hermano Martin, se te extrañará amigo. Sé que estás en un lugar mejor. ¡Duques por siempre, hombre, te amo pequeño! RIP Martin Duque!”

Nicholas Dworet, de 17 años, había logrado una beca de natación en la Universidad de Indianápolis. La universidad anunció el jueves que el estudiante estaba entre los asesinados en el tiroteo. En una declaración, el entrenador de natación de la UIndy, Jason Hite, calificó a Dworet como “enérgico y muy vibrante” que vitoreó a su futura universidad durante un encuentro de natación el mes pasado.

”Hablé con su madre esta mañana, y ella reiteró el hecho de que realmente estaba esperando con ansias este siguiente paso en su vida”, dijo Hite. “Realmente se sentía como si tuviera una familia en el equipo, y estaba realmente entusiasmado con lo que estamos haciendo aquí”.

Peter Wang, un estudiante de 15 años fue visto por última vez manteniendo abierta una puerta para que otros pudieran escapar del pistolero. Los amigos y parientes primero pensaron que Wang solo estaba desaparecido y consultaron con los hospitales del área. Más tarde descubrieron que había sido asesinado.

Luke Hoyer, de 15 años, era una persona cariñosa y dulce que amaba el baloncesto y “sonreía todo el tiempo”, explica su tía Joan Cox. ”Era solo un buen chico … muy cariñoso y simplemente disfrutaba de la vida”.”Es simplemente algo terrible”, recuerda Cox, quien dijo que la familia, incluyendo a la hermana mayor de Luke, Abby y su hermano Jake, pasaron las Navidades con ella y otra familia en Carolina del Sur. “Simplemente no podemos superarlo”.

Carmen Schentrup era una chica inteligente con una dulce sonrisa. En septiembre, fue nombrada una de las 53 semifinalistas del Programa de Becas de Mérito Nacional en el condado y una compañera de clase tuiteó “todos elogiamos su inteligencia”.

Su primo Matt Brandow publicó en Facebook que la joven de 16 años visitó recientemente el estado de Washington y dijo que quería ir a la Universidad de Washington. Él le preguntó: ¿te gusta la lluvia? ”Ella respondió: Odio sudar en el húmedo clima de Florida”, escribió Brandow. “Fue entonces cuando supe que eras perfecta para Washington”.

Helena Ramsay era de voz suave, pero también inteligente y ambiciosa, dijo el jueves su prima Sefena Cooper. La joven de 17 años disfrutaba de salir con amigos y familiares. “Que esto ocurra es desgarrador”, lamenta Cooper.

”Aunque algo reservada, tenía una motivación implacable hacia sus estudios académicos y su actitud cálida y suave sacó lo mejor de todos los que la conocían”, escribió otro pariente, Curtis Page Jr. en Facebook. ”Ella era tan brillante e ingeniosa, todavía estoy luchando con la idea de que ella realmente se ha ido”, escribió. “Ella habría comenzado la universidad el próximo año”.

El trombonista y barítono Alex Schachter era un “chico encantador”, según una publicación en las redes sociales de su familia. En honor a su hijo de 14 años, un pariente del padre del joven, Max Schachter, escribió en una página de gofundme que estaba iniciando un fondo de becas “para ayudar a otros estudiantes a experimentar las alegrías de la música, así como a financiar una mayor seguridad en las escuelas “. El mensaje decía: “Por favor, ayuda a mantener vivo el espíritu de Alex”.

Cara Loughran, de 14 años, era una excelente estudiante a la que le encantaba la playa y estar con sus primos, según su familia. Su tía, Lindsay Fontana, escribió en Facebook: “Tuve que decirles a mis hijas de 8 años que su dulce prima Cara había muerto en el tiroteo en Stoneman Douglas High School ayer. Estamos absolutamente destruidas”.

”Aunque vuestras condolencias son apreciadas, os ruego que HAGÁIS ALGO”, escribió. “Esto no debería haberle sucedido a nuestra sobrina Cara y no le puede pasar a las familias de otras personas”.

Nikolas Cruz, que está desde esta mañana en prisión sin fianza y ha sido acusado de 17 cargos de asesinato premeditado, confesó a la policía haber sido el autor de la matanza. Según el relato hecho por Israel en la rueda de prensa, Cruz, de 19 años, llegó a las 2.19 de la tarde, hora local (19.19 GMT), en un Uber conducido por una mujer y se dirigió hacia la entrada este de la escuela secundaria con un rifle semiautomático AR 15 dentro de una maleta negra.

A partir de ahí, el joven, un ex estudiante de esta secundaria, disparó a diestro y siniestro en los pasillos y algunas aulas del colegio, en las tres plantas del edificio, y posteriormente dejó el rifle y salió a pie del centro educativo mezclado con los estudiantes que evacuaban el lugar.

El asesino confiesa que tenía “cargadores adicionales”

Después se dirigió a un local de la cadena Walmart, compró un refresco en un local de Subway y posteriormente se dirigió a un McDonald’s, donde permaneció un tiempo no especificado. Tal como informó el alguacil, Cruz fue detenido sin incidentes por agentes de la Policía de Coral Springs en las inmediaciones de ese local de la cadena de comida rápida.

Además de confesar su culpabilidad, Cruz dijo que tenía “cargadores adicionales” escondidos en una mochila, según señaló un reporte policial.

Israel señaló que la investigación, para la que hasta el momento han entrevistado hasta unas 2.000 personas, sigue en curso y ahora se hallan estudiando las conversaciones previas que mantuvo el sospechoso, así como las publicaciones que hizo en redes sociales.

Según señaló a los periodistas, el arma utilizada fue comprada “legalmente” hace un año en una tienda de Coral Springs, en el sur de Florida. Precisó que la conductora del Uber no tuvo nada que ver con el ataque y que no hay indicios de que Cruz contará con cómplices.

La investigación apunta a que el joven, expulsado de la escuela el año pasado tras una pelea con la nueva pareja de su exnovia, activó las alertas de incendio con granadas de humo y, cuando sus antiguos compañeros salieron de las aulas, comenzó a disparar con un arma semiautomática.

Tres heridos del tiroteo en la escuela de Florida permanecen en estado crítico en los hospitales Broward Health Medical Center y Broward Health North.

El tiroteo de Parkland, que además de los 17 muertos dejó 15 heridos, fue el décimo octavo incidente con armas en centros educativos estadounidenses ocurrido en lo que va de 2018.