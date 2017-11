TOMA VIDA MALL DE WEST HAVEN

Empezó demolición de propiedades donde construirán “The Haven”

WEST HAVEN.- Empezaron los trabajos de demolición de las propiedades alrededor del área en donde va a ser construido próximamente el mal al aire libre de West Haven, por los lados de West River Crossings, en la zona costera de la ciudad.

La propiedad situada en el 23 de Main Street fue la primera en ser reducida en la primera fase de esta demolición masiva y luego las máquinas continuarían su labor con las situadas en el 315-317 de First Avenue, 321 First Avenue y 325 First Avenue.

La demolición de las primeras propiedades fue precedida por una remediación del medio ambiente de las propiedades, que incluyó la remoción de asbestos.

El gigantesco centro comercial tendrá capacidad para 100 almacenes o tiendas de venta de mercancía, 6 restaurantes, un hotel y posiblemente un cantidad no enumerada de apartamentos para la renta. Además generará más de 1,500 empleos para la ciudad no solo en el campo de la construcción, sino también en el plano ejecutivo y a nivel general.

“Este es uno de los más importantes planes de desarrollo que ha tocado las puertas de West Haven en muchos años,” expresaba el Alcalde Edward O’Brien, en días pasados. “Ese sitio de West River Crossings, es un área que hemos estado tratando de habilitar por estos últimos 20 años”.

El lugar, se encuentra al frente del mar en un área que comprende 347,826 pies cuadrados de longitud, y se une por Elm Street a Kimberly Avenue de New Haven, contando con fácil acceso a la Autopista Interestatal 1-95, en ambas direcciones. Es decir, por el Sur y por el Norte

Entre otras amenidades, “The Haven”, estaría dotado de un carril recreacional a lo largo de su zona costera para que visitantes y residentes puedan ejercitarse y caminar junto al mar. Por si esto fuera poco, ofrecerá un pequeño muelle para el arribo de pequeños botes y embarcaciones con visitantes provenientes de Nueva York, Long Island, y Boston. Además ofrecerá una zona de estacionamiento para más de 2,000 vehículos

“Este proyecto cambiará el paisaje de la ciudad, y generará la creación de cientos y cientos de empleos para los residentes del área,” señalaba O’Brien.

“THE HAVEN” comprenderá predios de lo que hoy día es Water Street, calle ésta que desaparecerá. También abarca propiedades situadas Elm Street, Main Street y First Avenue, como lo citamos al principio.

“Los trabajos de construcción del mall al aire libre para West Haven, se iniciarán en la primavera del próximo año, y la firma constructora “The Haven Group LLC.”, explicó que su inauguración está proyectada para Otoño del 2019.