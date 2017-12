Trabajadores hispanos le dicen “Sí” a sindicalización en el hotel Hilton

STAMFORD. Ante la forma casi esclavizante de trabajar los empleados del hotel Hilton de Stamford votaron abrumadoramente por sindicalizarse, convirtiéndolo en uno de los pocos hoteles en el área para formar un sindicato que vele en forma colectiva por sus derechos laborales.

Los trabajadores se unieron al Local 217 de Unite Here, un sindicato que representa a unos 3.000 trabajadores de hoteles y servicios de alimentos en el Estado. Otros hoteles en Greenwich, New Haven y Hartford están sindicalizados, pero el Hilton es el primero en Stamford, dijeron los trabajadores.

Con 110 votos a favor por 5 en contra, 215 trabajadores entre ellos: amas de llaves, botones, cocineros, lavaplatos, servidores y otros trabajadores del Hilton First Stamford Place votaron para unirse al Local 217;

La victoria fue decisiva, sin embargo, algunas boletas fueron impugnadas, dijeron los organizadores.

“Hay mucha emoción, mucho alivio. La gente está muy, muy feliz. Para mí, este es un sueño hecho realidad. Nos sentimos más unidos que nunca, pero esto es solo el comienzo. Queremos un contrato justo, así que vamos a luchar muy duro por eso”, dijo Lupe Martínez, una servidora de banquetes de Stamford

Los trabajadores han dicho que querían organizarse debido a los bajos salarios, las horas irregulares, los altos costos del seguro de salud, la falta de respeto y las expectativas de trabajo poco razonables. Las trabajadoras de la limpieza del Hilton Hotel limpian 484 habitaciones, por ejemplo y cada una de ellas limpia un promedio de 35 habitaciones en un turno de ocho horas, a veces más.

Dominique Jean-Pierre, un botones del hotel durante 15 años, expresó que ha sido difícil mantener a su familia con 11.95 dólares la hora. Comenzó el trabajo en 2004 a 7.25 dólares por hora, dijo Jean-Pierre.

“Estoy muy feliz. Ha pasado tanto tiempo que hemos sido tratados como esclavos. Cada año recibo buenas críticas pero el dinero nunca sube. Las amas de llave han pasado muy difícil. Algunas de las mujeres limpian entre 39 o 40 habitaciones y las estigman diciendo:, ‘Oh, son haitianas; ellas pueden hacerlo. Gracias a Dios obtuvimos una victoria hoy”, repuso Jean-Pierre.

Los empleados del hotel manifestaron que la compañía del Hilton, Atrium Hospitality of Georgia, estuvo trayendo trabajadores contratados para reducir las horas del personal. Los empleados dijeron que hubo semanas en que sus horas fueron recortadas tan severamente que sus cheques de pago no pudieron cubrir el cargo de 230 dólares del seguro de salud familiar. Durante esas semanas, no solo no les pagaban, sino que tampoco tenían que pagarle a la empresa.

Durante una reunión con trabajadores hoteleros el viernes, la vicepresidenta de relaciones humanas de Atrium Hospitality, Jacinta Carter, sostuvo que su compañía ha administrado el Hilton Stamford durante dos años y en ese momento “hubo decisiones que no fueron en el mejor interés de los trabajadores pero no era necesario que un sindicato interviniera”.

Los trabajadores obviamente no estuvieron de acuerdo. También lo hicieron varios funcionarios electos de la ciudad y el Estado que han apoyado el esfuerzo sindical en las últimas semanas.

La concejal Anabel Figueroa, D-8, que trabaja en la industria de la salud y está sindicalizada asistió a varias reuniones con gerentes del hotel a nombre de los trabajadores porque varios de ellos son sus mandantes y piensa que sus vidas serán mejor sindicalizados en la Local 217.

“Lamentablemente, los sindicatos han estado desapareciendo. Es hora de que regresen. Las personas son tratadas sin respeto, sus beneficios son quitados. ¿Por qué estas compañías esperan hasta que las personas se organicen antes de cuidar de sus empleados? Si fuera un gerente, lo tomaría como una llamada de atención “, anticipó.

Los empleados del hotel sintieron que tenían que organizarse, dijo el concejal, Jeffrey Stella, D-9, que apoyó el esfuerzo de sindicalización en el Hilton.

“Las condiciones no debieron haber llegado al punto en que los empleados sintieran que no tenían otro recurso que acercarse a los funcionarios electos, dijo Stella, un ex detective de la ciudad de Nueva York que se mudó a Stamford hace ocho años.

Stella, que a menudo nota los letreros publicados en las fronteras de Stamford que publicitan su eslogan: “La Ciudad que trabaja” (The City That Works), consideró que el significado de esa frase implica que hay que hacer lo correcto por sus trabajadores.

“Estos empleados del hotel deben mantener a una familia con 12 dólares por hora y se espera que limpien 35 habitaciones por día. Es trabajo es esclavizante en el límite. Muchos de nosotros nos relacionamos con ellos, podrían ser nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Este es el siglo XXI, pero se siente como a principios del siglo XX “, añadió.

Otra representante de la ciudad recién elegida, Nina Sherwood del Distrito 8, indicó que estaba impresionada por las acciones de Atrium Hospitality, “la compañía ha ido muy lejos dando un trato de esclavitud a sus empleados”.

Obviamente, están tratando de recortar presupuestos, y los trabajadores son lo primero que intentan marginar. No están dispuestos a hacer nada por sus trabajadores si eso afecta su balance”, dijo Sherwood.

Inés Saftic, que acababa de comenzar su primer mandato en la Junta de Representantes del Distrito 2, se encontraba entre los funcionarios electos que se reunieron con los directores de hotel para hablar en nombre de los trabajadores. Ella cree que la unión “hará una gran diferencia para la gente”, dijo Saftic.

“Los salarios serán más justos, las personas se sentirán más seguras, tendrán a alguien con quien negociar, tendrán horarios que no cambian todo el tiempo. Las cosas han sido realmente difíciles para las personas”, repuso Saffic.

Los trabajadores del hotel decidieron a mediados de noviembre votar para unirse al Local 217 de Unite Here, pero el Hilton y Atrium Hospitality contrató a una compañía que “evita la sindicalización de California, Cruz & Associates, para persuadir a los trabajadores de no aprobarla.

Cruz & Associates es la misma compañía contratada por el presidente Donald Trump para bloquear la mano de obra organizada en sus hoteles, incluida la del año pasado en el que el Trump International Hotel en Las Vegas, los trabajadores votaron por un sindicato después de enterarse de que ganaban 3 dólares por hora menos que en otros hoteles de allá.

Unite Here, que está organizando empleados de la industria de los hoteles en los Estados Unidos y Canadá, se formó en el 2004 con la fusión de la Unión de Agentes Needle, Empleados Industriales y Textiles. Unite es el Sindicato de Empleados de Hoteles y Restaurantes. Representa a unos 300.000 trabajadores según su sitio web.