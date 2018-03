Trabajadores se reúnen para impedir que acaben los sindicatos

STAMFORD. Trabajadores y sindicalistas se reunieron en el templete del Governemt Center con el fin de que la libertad de los trabajadores de pertenecer a un sindicato sea un derecho amparado, ante la demanda hecha al Tribunal Supremo por parte de un hombre que demanda que nadie está obligado a pertenecer a ninguna agrupación ni sindicato.

Cantando “!Nuestra unión!, nuestra elección, ¡no dejen que se lleven nuestra voz!”; más de cincuenta trabajadores de todo el espectro laboral se reunieron a las afueras del Government Center de Stamford para alzar su voz en apoyo al derecho de pertenecer a un sindicato.

La reunión fue una de las cuatro realizadas en Connecticut, donde cerca de mil trabajadores y aliados se reunieron para oponerse al posible resultado de la Corte Supremo sobre el caso de Janus vs. AFSCME; quienes el lunes escucharon los argumentos dentro del Tribunal Supremo.

La demanda amenaza con eliminar la recaudación automática de las cuotas de los sindicatos del sector público, lo que paraliza la capacidad de los sindicatos a representar eficazmente a sus miembros.

“En lugar de dificultar la unión en sindicatos y usar nuestro poder en los números, nuestros líderes deberían facilitarlo”, dijo Alberto Bernardez, Supervisor Asistente de 32BJ SEIU Connecticut, quien también fue el maestro de ceremonias y motivadores para que los trabajadores se contagien sobre la lucha sindical.

“Pedimos a los políticos que luchen por buenos empleos y por los sindicatos porque nuestras comunidades necesitan. Y nos comprometemos con nuestros sindicatos a resistir el intento de los intereses corporativos ricos y poderosos de limitar la libertad y el poder de los trabajadores”, dijo Bernardez.

“De todas las inversiones que he hecho en mi vida, en el mercado bursátil, en cualquier lugar, lo mejor que he hecho es pagar regularmente mis cuotas sindicales”, dijo Robert Roqueta, representante en el Cocsejo Municipal de Stamford y miembro de 1199SEIU.

“Nuestros contratos nos ayudan a sobrevivir, ponen comida en nuestra mesa. No vamos a dejar que se vayan sin luchar”, dijo.

A lo largo de la manifestación, cada orador enfatizaba la importancia de los sindicatos y del asalto de extrema derecha al “derecho al trabajo” contra los sindicatos que representan el caso Janus.

“Van en contra de los sindicatos del sector público ahora, pero luego irán tras los sindicatos del sector privado. Necesitamos un sector público fuerte para defender los derechos de todos”, dijo Jim Lohr, un líder en el Concejo Regional de Carpinteros de New England.

“Como minoría y como inmigrante, entiendo todo lo que significaría si mi familia no formara parte de un sindicato. Debido a la membresía de mi madre en un sindicato, podemos contar con al menos una semana cada año para pasar juntos como familia. Debido a la membresía de mi madre en un sindicato, mi madre ha podido asegurar su trabajo y disfrutar de los servicios básicos como derechos a días de enfermedad, dijo Michael Hernández, hijo de un miembro de 32BJ en Stamford.

“Hemos recorrido un largo camino gracias a los sindicatos. Pero nunca nos han entregado nada. Hemos tenido que luchar por cada derecho. Y ahora estamos listos para luchar por nuestro derecho a seguir organizándonos”, dijo Nina Sherwood, miembro de la Junta de Representantes de Stamford

“Queremos hacer todo lo posible para apoyar a los trabajadores de Connecticut con oportunidades de trabajo, salarios sólidos, beneficios de atención médica y el derecho a negociar condiciones de trabajo más justos. Debemos defender a los maestros, los bomberos y los derechos de los trabajadores en todo Connecticut y el país”, dijo la representante estatal Caroline Simmons en un comunicado de prensa.

“Las protecciones para los trabajadores que se han luchado duramente ahora están en el fuego cruzado por parte de los poderosos”, dijo el senador estatal Carlo Leone (D-Stamford) en una declaración escrita.

La representación sindical ha protegido a millones de trabajadores de los ladrones y los gigantes corporativos durante décadas”. Muchas de las inquietudes en este caso ya se abordaron con el sencillo formulario de exclusión de una página que cualquier empleado sindical puede enviar. Dar un paso atrás solo envalentonará a estas entidades para lograr aún más abuso de poder en los años venideros y no deberíamos permitir que eso suceda “, repuso Leone.

“Tenemos derecho a pertenecer a una unión sólida y fuerte, como la que hemos disfrutado hasta ahora”, indicó Francisco Esquivel, miembro de la Sindical de Stamford.

“No podemos aceptar este paso atrás en nuestros derechos fundamentales de organizarnos juntos, solo por una mala decisión de un solo juez. Nos levantaremos y resistiremos”, argumentó.

La acción de este lunes fue una de más de 300 actos públicos simpilares en todo el país. Los patrocinadores en: Stamford, Storrs, Hartford y New Haven incluyeron: Connecticut AFL-CIO, AFSCME Council 4, AFT Connecticut, SEIU CT State Council, CT Education Association, 1199 SEIU, CT Employee Union Independent, CSU-AAUP, UConn-AAUP, 32BJ SEIU, Congress of Connecticut Community Colleges, UAW Region 9A, UNITE HERE, Western Connecticut Area Labor Federation, Eastern Connecticut Area Labor Federation, CSEA Local 2001, Working Families, United Food & Commercial Workers, Uniformed Professional Fire Fighters Association, Connecticut State Building y Construction Trades Council.

Con más de 163.000 miembros en 11 estados y Washington DC, incluyendo más de 4.500 en Connecticut, 32BJ es el sindicato de trabajadores de servicios de limpieza más grande del país.