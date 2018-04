Tributo a mujeres latinas extraordinarias

El Auditorio de la Biblioteca Pública recibió con casa llena a seis mujeres “Extraordinarias”, que fueron honradas por la organización Crisol: Arte y Cultura.

Durante la jornada de exaltación a las mujeres, Crisol se encargó que las féminas galardonadas fueran presentadas por personajes públicos que avalaron la trayectoria de sus carreras como mujeres “extraordinarias” en el campo del liderazgo comunitario, empresaría social, artes, salud, educación especial e impacto en el trabajo de inmigración de los Soñadores.

Para presentar el premio “Mujer Extraordinaria” en la categoría al servicio comunitario dentro de una organización sin fines de lucro, Kathleen Walsh, exaltó el trabajo de calidad de Catalina Sámper-Horak, directora del B1C (Building One Community), una entidad dedicada a encaminar a los inmigrantes recién llegados a la ciudad, facilitándole recursos de educación y asesoría.

“Hace diez años conocí a Catalina, desde que empezamos a crear la organización Building One Community. Muchas mujeres y hombres maravillosos también participaron en este esfuerzo, pero Catalina es un miembro especial de este grupo”, dijo Walsh a la hora de presentar el “Tributo” a la Directora Ejecutiva del B1C.

Catalina S. Horak, nativa de Colombia, directora del Building One Community – The Center for Immigrant Opportunity, encargada de reunir a personas apasionadas para ayudar a los inmigrantes y sus familias a tener éxito en la comunidad. Tiene una maestría en Administración por la Milano School of Management and Urban Policy, The New School, NYC) y ha servido en los Consejos de Administración del Neighbors Link Northern Westchester, Person to persona y Child Guidance Center de Southern CT.

A medida que transcurría el acto, los ánimos iban mejorando el tono y cada vez que una de las homenajeadas era llamada al podio, los aplausos y piropos se escuchaban con mayor frecuencia.

María Antonieta Khan-Larrea, conocida como Tony, fue exaltada por la directora ejecutiva del Centro del Adulto Mayor (Senior Center) de Stamford, y no solo habló de la calidad y profesionalismo de su trabajo como directora del Programa Hispano para el Adulto Mayor, sino de su fuerza en la fe y su liderazgo social.

Tony, es nativa del Ecuador, Abogada graduada en la Universidad Católica del Ecuador, es la Directora del Programa Hispano del Adulto Mayor del Stamford Senior Center / Catholic Charities. Desde entonces, aboga por las necesidades de los adultos mayores latinos de Stamford. Al mismo tiempo es una de los facilitadores del programa de liderazgo PEP (Parenting Education Program), cuya misión es capacitar a los padres y crear nuevos líderes comunitarios.

Marianne Buchelli, nació en Stamford, se desempeña como co-presidenta de la Fuerza de Tarea de Identificación y Referencia de VIH SIDA de Connecticut y participa en varios grupos de trabajo y comités de VIH y Prevención. Inició la creación del Comité Asesor de la Comunidad Hispana (HCAC) con sede en Stamford y se desempeñó como consultora del Proyecto CULTURAS, una iniciativa de SAMHSA centrada en la Prevención del VIH y el Abuso de Sustancias para la juventud latina de Stamford.

María Domínguez, reside en Nueva York, de ascendencia puertorriqueña. Sus diversas y variadas creaciones están influenciadas por experiencias personales, ambientales y comunitarias. Se graduó de la Escuela de Artes Visuales en 1985 con una licenciatura en Arte y continuó estableciendo su carrera como muralista al realizar una pasantía en CITYarts Org., una organización de arte pública. A lo largo de toda su carrera artística ha sido una educadora dedicada que comenzó su experiencia en Arte en la Educación con el Museo Guggenheim.

Gloria Silva, nativa de Colombia, se mudó a los Estados Unidos en 1989. Viene trabajando como maestra de Early Intervention (Intervención Temprana) y coordinadora de servicios en ABILIS, Birth to Three durante estos últimos 16 años. Abilis es una organización sin fines de lucro que brinda servicios y apoyo a más de 700 personas con necesidades especiales, desde el nacimiento de sus pacientes y durante toda su vida.

Camila Bortolleto, nació en Brasil e inmigró con sus padres y su hermana a Danbury a la edad de 9 años. Tiene una licenciatura en Biología y una especialización en Estudios Internacionales por la Western Connecticut State University. Es cofundadora y líder de CT Students for a Dream (C4D). C4D, una red estatal liderada por jóvenes que lucha por los derechos de los jóvenes indocumentados y sus familias. Actualmente se desempeña como Gerente de Campaña de CT Dreams para Dreams, donde coordina las campañas legislativas y de defensa de C4D y la membresía y la participación de la comunidad. Orgullosamente se describe a sí misma como una Dremer: “Sin miedo y sin Papeles”.