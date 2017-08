Trump asegura no está de vacaciones y que su “base” de votantes se amplía

“Trabajando duro desde Nueva Jersey, mientras la Casa Blanca atraviesa una necesitada renovación. Iré a Nueva York la semana próxima para más reuniones”, apuntó Trump, que ha sido criticado por haberse tomado más 17 días de “vacaciones de trabajo” en el campo de golf de Bedminster, propiedad de la Trump Organization.

Trump fue un vehemente crítico de Barack Obama cuando éste era presidente por tomarse demasiados días de vacaciones.

El mandatario republicano también hoy a los principales medios de comunicación estadounidenses, entre ellos The New York Times, que este fin de semana aseguró que Trump podría no presentarse a la reelección en 2020, algo para lo que el vicepresidente, Mike Pence, podría estar maniobrando.

“El fallido @nytimes, que se ha equivocado en todas las predicciones sobre mí, incluida mi victoria electoral (discúlpense), es totalmente inepto”, añadió Trump en una consecución de varios tuits.

“La base Trump es más grande y fuerte que nunca antes, pese a falsas noticias sobre encuestas”, afirmó, para subrayar como pruebas los mítines recientes que ha celebrado en estados como Pensilvania, Iowa, Ohio o Virginia Occidental.

Mínimos de popularidad

Trump se encuentra en mínimos de popularidad según una reciente encuesta de la Universidad de Quinnipiac, que sitúa el apoyo a su gestión en el 33 %, mientras que entre su segmento demográfico más fiel el apoyo cayó en un mes del 53 % al 43 %.

El mandatario apuntó que, pese a las “noticias falsas” sobre la posible colusión de su campaña con Rusia en las elecciones de 2016, ha realizado progresos en seguridad fronteriza, defensa, empleo, economía o desregulación.

Ataca a Senador democrata

En una mañana de incesantes tuits, Trump también tuvo tiempo de atacar al senador demócrata Richard Blumenthal, a quien llamó “estafador” después de que éste criticara a la Casa Blanca por intentar politizar el Departamento de Justicia para amedrentar periodistas e informadores que filtren o publiquen información.

El presidente dijo que Blumenthal no puede “opinar sobre colusión” con Rusia durante las elecciones del año pasado, ya que mintió sobre su participación en la Guerra de Vietnam, a la que no fue tras varias prórrogas.

“Habló de sus batallas en Vietnam, sus conquistas y lo valiente que era, pero era todo una mentira. Lloró como un bebé para pedir perdón como un niño”, aseveró Trump.

Hace una década, Blumenthal aseguró que había sido enviado a Vietnam; uno de los medios criticados hoy por Trump, el New York Times, fue el que reveló que eso no era cierto. EFEUSA