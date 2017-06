Trump no bloqueará finalmente el testimonio del ex director del FBI ante el Senado

EFE/REUTER.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene previsto invocar sus privilegios ejecutivos para impedir que el ex director del FBI James Comey testifique ante el Congreso la próxima semana, según ha informado el periódico The New York Times citando a dos fuentes de Admnistración.

Comey, destituido por Trump el mes pasado, testificará el jueves ante el Comité de Inteligencia del Senado en una sesión abierta si nada lo impide, con el objetivo de abordar su despido con los congresistas, así como las pesquisas que estaba liderando en el FBI sobre los posibles nexos de la campaña del magnate con Rusia para interferir en los comicios presidenciales de 2016.

La declaración de Comey puede incrementar la presión sobre Trump, ya que, según informaciones reveladas hace unas semanas, el ex director del FBI escribió unos memorandos en los que detalla que el multimillonario le solicitó poner fin a las investigaciones que pesaban sobre su ya ex asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, lo que podría considerarse un intento de obstrucción a la justicia.

En una entrevista con la cadena ABC, la asesora de Trump, Kellyanne Conway , había dicho que Trump no hariá uso de sus poderes presidenciales para bloquear su intervención, aunque luego precisió que la decisión aún estaba en manos del multimillonario. “El presidente tomará esa decisión”, afirmó la asesora, al agregar que la comparecencia de Comey será un “momento clarificador”.

Trump no invocará finalmente la doctrina llamada “privilegio ejecutivo” para tratar de detener a Comey; una maniobra que provocaría mucho más revuelo mediático y además podría ser impugnada ante la Justicia, según explican varios medios estadounidenses en consulta con expertos legales. ElMundo.com