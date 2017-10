Trump trata de recuperar la iniciativa con un decreto contra Obamacare

Cansado de la inacción del Congreso, el presidente de Estados Unidos ha decidido tomar la iniciativa con la firma de un decreto. La frase podría describir los últimos años de presidencia de Barack Obama, pero en este caso se trata del mandatario actual, Donald Trump. Haciendo lo que tantos republicanos criticaban de su predecesor, Trump recurrió este jueves a su poder ejecutivo. Firmó un decreto para flexibilizar Obamacare, la ley sanitaria del demócrata Obama, tras los repetidos fracasos republicanos en los últimos meses de aprobar en el Congreso una contrarreforma.

“Hoy es solo el comienzo. En los próximos meses, tenemos previsto tomar nuevas medidas para ofrecer a la gente aún más alivio y más libertad”, dijo el republicano Trump en el acto de firma de la orden ejecutiva. Describió como una “pesadilla” los efectos de Obamacare y prometió que el decreto aumentará la “competencia” en el mercado sanitario y ofrecerá más planes a menor precio.

El decreto insta a flexibilizar el mercado facilitando el acceso de pequeñas y medianas empresas a seguros con menos requisitos. También quiere expandir los seguros temporales y que son más económicos pero menos completos. Los expertos advierten de que se puede abrir una peligrosa brecha: las personas sanas recurrirán a pólizas más baratas y con menos protecciones, mientras que las menos sanas pagarán mucho más. Ese temor fue precisamente el que dividió a los republicanos en el Congreso y les impidió sumar los votos para aprobar una nueva reforma sanitaria ante el rechazo frontal de la oposición demócrata.

Obamacare permitió a las grandes empresas ofrecer planes sanitarios a sus empleados sin los llamados “beneficios esenciales”, por ejemplo no cubrir maternidad, urgencias o atención psicológica. En cambio, las pymes y las personas que compran su seguro individualmente sí deben tener cubiertos esos requisitos. Ahora Trump quiere explotar los resquicios de la ley para rebajar el listón de condiciones para pymes e individuos.

La sanidad es un asunto enormemente partidista en Estados Unidos y cuyo elevado coste afecta el día a día de muchos ciudadanos. El debate deriva en un pulso constante entre los partidarios de mayor (como los demócratas) o menor (republicanos) regulación del Gobierno respecto a aseguradoras y centros médicos.

Obamacare, aprobada en 2010, impuso cambios estructurales al modelo sanitario y dio cobertura a 20 millones de personas que no la tenían. Creó un mercado de compra de seguros para el 7% de la población (21,8 millones) que no obtiene asistencia a través de sus empleos o el Gobierno. También expandió Medicaid, el programa público para ciudadanos con pocos recursos o discapacitados, y creó reglas que obligan a un mínimo de cobertura e impiden abusos. Sin embargo, no ha logrado fomentar la competencia como se esperaba y como resultado han subido los precios y ha caído la oferta de planes.

Esa es la línea argumental de Trump y la mayoría de republicanos. “El coste de Obamacare ha sido tan indignante que lo está destrozando todo”, dijo el presidente. En cambio, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, consideró que el decreto “disparará los costes” para las personas mayores o con condiciones médicas previas

REACCIONES:

Tom Pérez acerca de la Orden Ejecutiva de Trump para sabotear la salud del pueblo estadounidense

Como respuesta a la Orden Ejecutiva firmada por el presidente Trump que profundiza el sabotaje a los mercados de seguros de salud, el director del Comité Nacional Demócrata Tom Pérez, realizó las siguientes declaraciones:

“Al firmar esta orden Donald Trump está minando derecho de los estadounidenses de tener acceso a servicios de salud a un precio accesible. Esta medida debilitará las protecciones para personas con condiciones pre-existentes y aumentará las primas para quienes más necesitan de los servicios de salud. En vez de dejar que las personas sufran por la irresponsabilidad de Trump, los republicanos deberían terminar con sus esfuerzos para sabotear nuestro sistema de salud.

“Los demócratas creemos que la salud es un derecho, no un privilegio. Lo mismo piensa el pueblo estadounidense. Es el momento de que los republicanos se sienten a trabajar con nosotros para construir sobre el progreso obtenido gracias al Obamacare y poder mejorarlo”.

El presidente de DGA, el gobernador Dan Malloy (D-CT) y el vicepresidente de la DGA, el gobernador Jay Inslee (D-WA), lanzaron la siguiente declaración conjunta sobre la orden ejecutiva del presidente Trump:

“La orden ejecutiva del presidente Trump saboteará los mercados de seguros de salud en nuestros estados y dañará la capacidad de nuestros ciudadanos para obtener una cobertura asequible”, dijeron los gobernadores Malloy e Inslee. “Tanto los gobernadores demócratas como los republicanos han pedido al presidente que apoye los esfuerzos del Congreso bipartidista para estabilizar los mercados de seguros. Esta imprudente orden ejecutiva hace lo contrario: crea caos, aumenta las primas y permite la discriminación contra personas con condiciones preexistentes.

“Es hora de que el presidente Trump deje de jugar juegos políticos y comience a trabajar con los gobernadores para fortalecer los sistemas de atención médica en nuestros estados. Esto no es un juego; las vidas y la salud de millones de estadounidenses están en juego “.