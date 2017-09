Un arquero de otro planeta Wuilker Fariñez, por John Jairo Bermúdez

Desde los siete años, el sueño de jugar en uno de los mejores equipos del mundo se convertirá en realidad para esta joven revelación del futbol venezolano. Su equipo el Caracas FC, le brindó la oportunidad de defender su arco, y ahora es inamovible y un líder en su cuarteto defensivo. No tiene la habilidad o el estilo de Messi, ni tampoco la potencia y los goles de Cristiano, ni mucho menos la creatividad y los pases precisos de Iniesta, pero si tiene algo que los convierte en enemigos suyos; su seguridad y reacción debajo de los tres palos. No solo sabe atajar, sino que también, se le ha dado la oportunidad de ejecutar tiros desde los doce pasos, y no lo hace mal.

Y es que es bien extraño, que la figura de un seleccionado en dos categorías Sub 20 y Eliminatorias mundialistas, sea el joven portero Wuilker Fariñez, que, con tan solo 19 años, se ha consolidado como una de las máximas figuras de la “vino-tinto” y del futbol sudamericano.

Cuando su padre le obsequio un balón por primera vez a los siete años de edad, nunca imagino que le fuera a despertar esa pasión por el futbol, ni mucho menos por una posición tan difícil como lo es, el ser portero. Su condición natural como arquero, no lo aprendió en ninguna escuela, pero su corto paso por la cantera del Real Madrid, de España, cuando apenas tenía los doce años, le dieron la madurez y la tranquilidad para ser el arquero de su actual equipo el Caracas FC, y defender con mucho honor los colores de su seleccionado patrio.

A sus 17 años, estuvo en la convocatoria de la Copa América 2015, y repitió en la siguiente edición de dicho certamen. Con el Caracas FC, obtuvo un récord de 689 minutos sin recibir anotación alguna. Además, le atajo un penal en la Eliminatorias Sudamericanas de la FIFA Rusia 2018, al chileno Alexis Sanchez, convirtiéndose en el mejor jugador de ese partido.

Orgulloso de sus padres, y con futuro inmenso, el arquero de la Selección de Venezuela en la actualidad, y oriundo de Caracas, suena para varios equipos en el ámbito mundial, y todo debido a la gran actuación en el Mundial Sub 20 de Corea del Sur, donde obtuvo el histórico subcampeonato, y en las presentes Eliminatorias de Sudamérica rumbo al Mundial de Rusia 2018, donde ha sido no solo la revelación, sino también el culpable de los buenos resultados de la selección que dirige Rafael Dudamel.

En estas dos últimas fechas de las eliminatorias, Fariñez, tuvo toda la culpa de que la Selección de Colombia, no ganara de visita, y solo basta mencionar la espectacular atajada que le hizo al magnifico delantero del Mónaco de Francia y actual goleador de dicha liga, Radamel Falcao García, que recibió un balón a media altura, y con toda la fuerza y el poder de su cabeza, la remato al arco, y allí apareció como un felino y de la nada, el joven arquero caraqueño. Eso solo fue una pequeña muestra del inmenso talento que posee este gran arquero. Más adelante, y en constantes llegadas del conjunto colombiano, se encontraron con la seguridad y la experiencia de un Wuilker Fariñez, que, de la noche a la mañana, se convirtió en el mejor arquero de las eliminatorias mundialistas.

Muchos pensaron que el muchacho paso un gran momento frente al conjunto cafetero, y que su próximo rival, Argentina, sería el que pondría en la realidad a esta joven promesa del futbol venezolano. Pero, llegó ese partido frente Dybala y Messi, los astros de la selección gaucha, y se llevaron tremenda sorpresa. El mismo empate a un gol, es la prueba más eficiente y contundente que estamos frente a uno de los guardametas con mayor futuro en nuestro continente sudamericano.

Con la presencia de Wuilker Fariñez, en el arco de la vino-tinto, su actual director técnico y ex-arquero de dicha selección, puede estar tranquilo, ya que esta nueva generación de futbolistas con los que él viene trabajando, le está dando resultados positivos y mucha alegría al sufrido pueblo venezolano.

Sus últimas dos actuaciones, frente a estas dos grandes selecciones, demostró que está listo para este reto, que tiene todas las condiciones, la actitud, la entrega y el liderazgo para defender el arco de su adorado país. Me gustó su magia y su forma en que se arriesga, y se arroja a los pies de sus enemigos. Además, tiene la agilidad y la espontaneidad de volar de un lado al otro; sin dejar atrás esa seguridad absoluta, con la que atrapa el balón, y no lo deja salir de sus manos.

Prueba de todo esto, lo pueden confirmar los jugadores de la Selección Colombia y de la Selección Argentina, que se encontraron frente aun arquero de otro planeta llamado: Wuilker Farañez.