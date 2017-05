Un Día sin Inmigrantes: “¡Aquí estamos y no nos vamos!”,

…Le dicen los inmigrantes a Trump pidiendo una Reforma Migratoria

STAMFORD. Para celebrar el Primero de Mayo, día del Trabajo, un grupo de miembros de la comunidad llamados por el Grupo Cosecha, capítulo Stamford, llegó al templete del Government Center (Gobierno Central) y desde ahí le cantaron y gritaron fuertemente al presidente Trump: “Aquí estamos y no nos vamos. Queremos: ¡Justicia!. ¡Ahora!; en respuesta a la falta de una Reforma Migratoria y a su discurso anti-inmigrante durante su campaña para llegar a la Casa Blanca y en sus primeros cien días de Gobierno.

A las cuatro de la tarde el grupo simpatizante de Cosecha ponía todo en orden para unirse a la jornada nacional de “Un día sin inmigrantes”, que logró por el lapso de una hora concentrar a una centena de miembros del sindicato de trabajadores de la limpieza 32BJ, al Grupo guatemalteco Quetzal, a la Coalición de residentes inmigrantes de Stamford (Crisol), al Comité Cívico Ecuatoriano del Bajo Fairfield (Stamford) a Peruanos Unidos de Connecticut; entre varios dueños de negocios hispanos que se mezclaron entre el público.

Los organizadores de Cosecha Stamford dijeron que el evento del lunes fue el primero de una serie de huelgas y boicots que han planeado para este año.

Antes de la manifestación del lunes por la tarde, varios negocios de Stamford estuvieron cerrados en solidaridad con los inmigrantes con rótulos como: “Apoyamos a nuestra comunidad. Estamos cerrados este Primero de Mayo. Un Dia Sin Inmigrantes”.

El legislador William Tong, en representación de sus colegas ante la Asamblea del Estado, dijo sentir preocupación por el tema de la inmigración que aún sigue sin resolverse y condenó al Gobierno de Trump de mantener una actitud hostil ante la inmigración sin darle trámite a una solución definitiva. “Mis padres fueron inmigrantes, llegaron con una visa de turismo y ésta expiró, pero lograron, posteriormente, solucionar su estatus migratorio- porque en el momento de ellos- hubo un Gobierno compasivo con los inmigrantes. “¿Dónde está esa América compasiva qué solíamos ser?”, dijo.

Lucas Romero, coordinador del capítulo de Cosecha en Stamford, repuso que el cierre de los negocios y la manifestación en las afueras del Municipio estuvieron diseñadas para resaltar la importancia de los trabajadores inmigrantes -incluidos los indocumentados- y la campaña para fortalecer el pedido de la reforma migratoria.

“Esto es especialmente relevante ya que el presidente Donald Trump amenaza repetidamente reprimir la inmigración ilegal y construir un muro a lo largo de la frontera mexicana, dejando a miles de personas en Stamford, donde los inmigrantes representan alrededor de un tercio de la población”, sostuvo Romero.

El alcalde David Martin indicó que está en desacuerdo con las políticas de Trump y las redadas policiales que rodean a los inmigrantes indocumentados, no importa cuán pequeña sea su infracción. “Pero en Stamford tenemos buenos noticias, el departamento de policía no trabaja para Trump. ¿trabajan para mí?”, dijo.

“Varios líderes que me han precedido, pero yo les voy a hablar con el corazón como un orgulloso inmigrante que llegó hace 19 años desde Guatemala y que sin miedo a lo que venga digo que soy un inmigrante, Mi nombre es Leonel Arenas, represento al Grupo Quetzal, soy parte de los once millones que claman justicia, que claman igualdad, que estamos cansados de ser explotados, de ser humillados, señalados por el simple hecho de haber venido a este país sin documentos. Más no se dan cuenta que nosotros aportamos nuestra fuerza de trabajo para levantar esta nación. Haciendo de nuestro centro de trabajo un lugar próspero”, dijo Arenas muy emocionado.

El Pastor Marco Estrada, hizo referencia al nombre de su iglesia llamada Palabra de Vida y desde una perspectiva espiritual, en cambio, recordó a los presentes la necesidad de convivir en armonía y recordó que los inmigrantes hacen grande América y el mundo.

“No estamos para levantar las armas sino para alzar nuestra voz de forma cordial, pacífica y respetuosa. Como siervo de Dios mi deber es poner a Dios en primer lugar y luego ponerlo a usted y a mí porque somos su magna creación. Dios nos provee de la lengua y es por medio de ella que nosotros podemos manifestarnos y a través de ella decirles estas Palabras de Vida, sin olvidar que el pueblo hebreo debió huir de Egipto y convertirse en inmigrante una y otra vez”, dijo Estrada.