Una solución integral y sostenible al presupuesto de Hartford

En la ciudad existe un departamento al que hay que tomar en cuenta antes de dar que tiene independencia dentro del Gobierno de la ciudad. Este departamento es la “Tesorería” , cuyo responsable eselegido por los votantes de la ciudad y no por el Alcalde. En este momento es dirigido por el Sr. Adam Claud. Para saber más de la Tesorería de la ciudad nos fuimos hasta allá y nos entrevistamos con su Director.

ET: Siendo el tesorero de la ciudad cuál es tu trabajo?

AC: Mi trabajo es ser el vigilante del dinero de la ciudad.

ET: ¿Cómo tú lo haces?

AD: Me aseguro que el dinero de la ciudad sea manejado con transparencia y que esos fondos sean invertidos correctamente. Hay tres poderes en la ciudad: El Alcalde, el Concilio y el Tesorero. Los tres somos elegidos por el pueblo. Hartford es la única ciudad en todo el Estado en que el Tesorero es elegido y no nombrado por el Alcalde. Yo le respondo a la gente y no al Concilio o al Alcalde. Como resultado de eso tengo la autoridad para hacer ciertas cosas como por ejemplo: me aseguro que todas las deudas de la ciudad sean pagadas al día y correctamente después de ser procesadas por el departamento de finanzas así como también que el pago de los empleados de la ciudad sea hecho apropiadamente y en el día correcto.

ET: ¿Como usted visualiza la situación financiera de la ciudada largo y mediano plazo?

AC: Es sorprendente que precisamente hoy me hagas esa pregunta porque hoy es un día importante para la ciudad de Hartford. Después de 17 semanas sin tener un presupuesto en la legislatura, momentos antes de tu entrar, la asamblea general votó por un presupuesto que proveerá 46 millones de dólares más adicionales para la ciudad de Hartford.

ET: ¿Usted cree que Hartford debe prepararse para la bancarrota?

AC: Esos 46 millones adicionales por un tiempo corto hará que no tengamos que irnos a la bancarrota. Por ahora estamos bien.

ET: ¿Cree usted que tendremos el mismo problema en dos o tres años más adelante?

AC: La ciudad tiene dos formas de colectar dinero para sostenerse: una es impuestos a la propiedad y la otra es el dinero que recibimos del Estado. Lo que el Estado nos quiera dar es lo que recibimos que es alrededor de 262 millones de dólares al año y la ciudad colecta 197 millones. Eso es lo crea el desbalance presupuestario. Esas sumas no alcanzan para cubrir los gastos de la ciudad y cada año siempre esperamos porque el Estado nos cubra lo faltante para sobrevivir. Somos dependientes del Estado de Connectiocut. Además, el Estado nos asesora en cómo usar ese dinero sabiamente y que su uso sea para beneficio de todos los ciudadanos.

ET: Cuando llegara ese dinero a las arcas de la ciudad?

AC: Yo diría que a mitad de noviembre lo recibiríamos.

ET: ¿Es cierto que se ha incrementado el número de empleadosen el gabinete del Alcalde en medio de la crisis presupuestaria?

AC: Hay que entender que existe una separación entre su oficina y la mía. Nosotros trabajamos muy de cerca con su oficina, con la de su jefe de empleados y con el director de operaciones, pero especialmente con el Departamento de Finanzas. Nosotros pagamos las cuentas pero ellos lo procesan.

Te voy a dar un ejemplo: si alguien es contratado para pintar un edifico que pertenezca a la ciudad, ellos lo contratan y después que ellos se aseguran que el trabajo está bien hecho someten el pago y nosotros pagamos la cuenta. Cuando todo está bien para ellos nos envían el pago y nos indican que lo hagamos.

ET: ¿Ya para finalizar tienes algún mensaje para la comunidad de Hartford?

AC: Todos somos inmigrantes hasta yo mismo y les invito a que se involucren en política. Esta ciudad necesita de cada comunidad que la habita y todos debemos hacer de ella un mejor lugar para vivir. Yo soy el primer afroamericano en ocupar esta posición y mi primera ejecutiva, Carmen Sierra, es la primera mujer en ocupar esta posición. Me siento muy orgulloso de mi origen y del trabajo que hacemos para nuestros constituyentes. Las puertas de esta oficina están abiertas para todos ustedes los Latinos de Hartford y todo el Estado.