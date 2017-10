Vacíos en la ley, razones para que el uso de armas no esté bajo control

STAMFORD – Después del tiroteo en masa de Las Vegas perpetrado el 1 de octubre, el alcalde David Martin organizó una reunión en el Centro de Gobierno para discutir el aumento de disparos con armas de fuego y su efecto en la comunidad.

Martin, acompañado del senador Richard Blumenthal, el representante estatal William Tong, el senador estatal Carlo Leone, el jefe adjunto de la policía de Stamford, Jim Matheny y el director de seguridad pública, Ted Jankowski; discutieron sobre el uso de armas y cuáles podrían ser los caminos para legislarlo.

El senador Blumenthal, dijo que el país corre el riesgo de normalizar la violencia armada y lo llamó como un problema de salud pública. “No podemos aceptar que la inacción sea aceptable. Necesitamos tratar sobre porqué las leyes permitieron que tuviera lugar la matanza en Las Vegas”, dijo.

Los funcionarios señalaron que la existencia de baches legales convierten un arma semiautomática en una ametralladora y que las armas que fueron usadas en el ataque de Las Vegas, deberían ser prohibidas.

Aunque la Asociación Nacional del Rifle (NRA) y el Congreso han reconocido esto, los funcionarios dijeron que no es suficiente.

“No piense que la NRA es invencible. Han demostrado que piensan que hay que hacer algo, aunque sea una desviación”, sostuvo el senador Leone.

El congresista William Tong subrayó que las elecciones tienen consecuencias y alentó a la multitud a involucrarse en el activismo.

“Nuestra tristeza y pena sólo nos traeen hasta aquí. Enojarse y oponerse a la NRA, que está en contra de las restricciones del sentido común no es suficiente”, dijo Tong.

Los funcionarios se refirieron a las lagunas legales que hacen más fácil para que las personas puedan empuñar una arma.

Dylan Roof mató a nueve personas en Carolina del Sur en el 2015 después de que una falla en el sistema de chequeo de antecedentes le permitiera comprar una pistola.

Bajo la ley federal, el FBI tiene tres días para comprobar el expediente de la persona; en el cuarto día, si nada ha surgido, el solicitante puede comprar el arma.

En Connecticut, las personas pueden llevar abiertamente una pistola con un permiso, pero hay una laguna en la ley en la que el individuo no tiene que mostrar el permiso a la policía si se le pregunta.

“Imagínese si alguien estaba caminando con una pistola junto a la mezquita en Washington Boulevard o Building One Community, o una escuela primaria o Trump Parc. Nuestra policía hace un gran trabajo, pero sí están siendo perjudicados por las lagunas en estas leyes no pueden avanzar”, sostuvo el Alcalde.

“Lo que me preocupa es que nos hayamos adormecido. No podemos permitir que el entumecimiento se expanda. Tenemos que dejar que la ira y los esfuerzos de base se expandan “, dijo Leone.

Representantes de algunos esfuerzos comunitarios de base -incluyendo La campaña de Enough, CT Against Gun Violence y Everytown for Gun Safety- estuvieron presentes en el encuentro y a la hora del debate público pidieron a las autoridades actuar con urgencia.

La Enough CT Campaign anunció que realizará una vigilia de vigilancia sobre seguridad de las armas en diciembre en Stamford, pero la fecha aún no ha sido anunciada.

Jeremy Stein, director ejecutivo de CT Against Gun Violence, alentó al público a dejar que sus voces sean escuchadas. “Póngase en contacto con sus representantes, pero también anímenlos a que sigan haciendo un gran trabajo”, dijo.

Una madre de familia residente de Gleenbrook Road, indicó que vivía a unos pasos de la estación del tren y desde el tiroteo de Sandy Hook en Connecticut que mató a 20 niños y seis maestras, cada vez que viene el tren lleno tiene miedo por la vida de sus vecinos y de su familia.