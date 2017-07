“Vamos a PR por seis días y llevamos siete maletas y una máquina de coser”, por La Tia Julia

Tía Julia como se debe haber ya dado cuenta, está llegando el verano, uno anda todo sudao y con más sed que cantimplora sin fondo. Estoy pensando y conversábanos con mi esposa de mudarnos al estado de Colorado ya que dicen que allá es un calor más seco y que es tanto lo árido que en los billetes Don George Washington aparece comiéndose un mantecado de vainilla.También la venta del humito es legal y aunque yo no le hago tanto ahora, me encanta tener opciones ya que ayuda a combatir el glaucoma y la artritis, dicen.

Quería saber también ya que usted es más estudiada, si es verdad que lo que se llama el Ártico y la Antártica se están yendo a ajuste, se derretirán por la calol, subiendo el nivel del agua de los océanos y Puerto Rico se hundirá sea o no sea el Estado 51.

Pensando en todo esto que es triste y cansados de escuchar noticias de acabo de mundo, tenemos unos chavitos extras que le llegaron a mi esposa del Seguro Social porque se le había olvidado que cuando era soltera trabajó como secretaria en una agencia de Bridgeport. Pensamos ir a disfrutar a Ponce, también llamada la Perla del Sur, aunque yo soy de Adjuntas.

Aunque una tía nos invitó a su casa en Salinas para dormir, averigüé que no tiene todavía aire acondicionado sino que unos abanicos que lo que hacen es revolver el aire caliente y yo no quiero seguir perdiendo peso porque pa’ eso me voy a comer a algún restaurante hispano en la Park donde no creen en los AC.

Por mi parte Tía, habían pensado llevarme un maletín pequeño que uso para trasladar mis herramientas, pero mi esposa está ahora hablando de que necesitamos al menos cinco maletas y allí comenzó la discusión.¡Es que si vamos solo por seis días y hace calor, nos basta con shorts, camisetas, unas chancletas y por si acaso un paraguas, además en mi caso, los calzoncillos.

Hortensia me dijo que no fuera jibaro ya que hay que tengo que llevar al menos tres guayaberas, 2 pantalones largos de algodón para salir a cenar, 10 mudas de ropa interior, un par de calcetines, además de un impermeable.También me habló de mis artículos de aseo y quiere que me lleve dos cepillos de dientes, dos jabones, talco para los zapatos, dos desodorantes, perfume, tres tipos de bronceadores, dos sombreros para protegerme del sol, los medicamentos y las vitaminas.

Dijo que llevaría seis trajes para salir de noche e ir al casino del Hilton, tres pantalones de lino, siete pares de zapatos, cinco sombreros de esos que usan las Damas de San Juan, tres bikinis, cuatro batas de playa, y múltiples cosas pa’al pelo ya que con la humedad el cabello se le pone raro porque en la familia corre la rajita.

Como estamos llevando a nuestro hijo Yaxachec que tiene diez añitos, a él le asigno otra maleta, y conlos libros, las toallas para la playa, un cooler y otras cosas que considero que están de más, ya me veo cargando todo este equipaje y sudando como lechón para subirlas y bajarlas al taxi porque ahora los choferes están más flojos que la mandíbula de arriba.

Como tengo problemas con la esparda me pregunto si habrá algún modo de enviar las maletas en otro avión para no cargar con tanta cosa.

Las discusiones con esto del equipaje me están fastidiando el cráneo sobre todo cuando Hortensia dijo que lleváramos también parcas porque iríamos a Jayuya y allá hace frio.Las reservaciones son para la primera semana de agosto así es que le daré las gracias para que me oriente y evite un divorcio.

También y si me hace el favor, acláreme eso del derretimiento de los polos y lo del acabo de mundo que están pregonando los Testigos Atalayas.

Trinidad

Respuesta,

Querido Trinidad, tu nombre me recuerda otros nombres y sobrenombres que muchos piensan son de mujer (Natividad), pero no, ya que Tony y Toni suenan igual pero la consonante final lo transforman en masculino o femenino respectivamente.Lo de mudarte a Colorado dondeno es húmedo, podría ser una solución a tus problemas de artritis y de la columna vertebral, también llamada espinazo; pero no te recomiendo lo del humito que como dices es legal el fumarlo, tal como en Massachusetts.Recuerda que esta es una droga y si una persona se hace adicta al cigarrillo y a la botella, la marihuana es peor.

En relación a lo del posible fin del mundo esto se menciona en la Biblia como “el fin de los tiempos” y la segunda venida de Jesús, sin embargo no hay una fecha precisa, aunque grupos y sectas han anticipado cuando sucederá este evento apocalíptico que destruiría el fin del planeta.Cada 1,000 años hay gente que habla de eso, pero hasta ahora no sucedió nada ni en el año mil ni en el dos mil.

En relación al fenómeno del calentamiento global, hay estadísticas científicas estableciendo que el planeta se está calentando y produciendo temperaturas elevadas.Acerca de los deshielos del Ártico o de la Antártida se observan a través de los satélites varios cambios que se notan mejor desde el espacio.

Lo que averigüé con Pancracio, un amigo que lee acerca de estas cosas; es cierto que un deshielo de la Antártida Occidental y de la oriental provocaría un aumento hipotético de 70 metros del nivel de las aguas y esto no es poco.Ahora bien, esto no sucede de la noche a la mañana y es de esperar que los Estados Unidos apoye los esfuerzos de las naciones que desean disminuir los gases que se lanzan a la atmósfera haciendo aumentar la temperatura terrestre.

Continuando con tus consultas, lo del viaje a Puerto Rico es una buena noticia y para entender lo del tamaño del equipaje, debemos regresar a una cuestión básica que es la esencia del matrimonio.Un amigo que cumplió 50 años de casado decía en su discurso de celebración que las decisiones que tienen que tomar dos personas son muchas y la clave es la negociación y llegar a compromisos.

Yo le encuentro toda la razón ya que desde cosas tan simples como la dieta de la casa, cuántos hijos procrearán a la familia, donde residir, que tipo de automóvil adquirir, donde vivir, los pasatiempos; requieren hablar y llegar a acuerdos.Por ejemplo las mujeres somos más previsoras por ser madres y tener ese instinto que nos lleva a cuidar la familia, incluidas las mascotas.También está el factor limpieza que motiva a que las mujeres piensen en la necesidad de llevar muchas mudas de ropa, aunque en Puerto Rico hay lavanderías.

Con respecto a la indumentaria, algunas mujeres sobre todo las americanas se inclinan a la comodidad y el short con las sandalias.Lo mismo pasa con los gringos que según han estudiado los antropólogos, se defienden con una par de jeans, un sombrero, y en los trópicos con una par de shorts y el traje de baño.

El protocolo de la indumentaria puertorriqueña es más complejo y las mujeres quieren que la familia se vea bien y presentable.¡Ah! y no te olvides de los regalitos que se espera lleves para la familia y amistades si es que vives por acá afuera.

Pueden pasar años para que tu esposa cambie sus costumbres y la única forma como te las puedes sacar es con el argumento del peso excesivo del equipaje, tu columna vertebral, las posibles multas por sobrecargo, y la pereza de los taxistas que cuando no quieren no dan pie con bola.

Tendrás que negociar Trinidad y llegar a compromisos, pero recuerda que también está el factor “orgullo boricua” y a nosotros nos gusta vernos bien y que la familia y amistades no piensen que estamos fracasando, aunque como decía el antropólogo y filósofo español Carlomagno Sastre, “el hábito no hace al monje,” y vamos a dejarlo así.

Invita a tu esposa a mirar la película Apolo 13 en la que tres astronautas tienen que regresar a la tierra y disminuir el equipaje para que no se les acabe el oxígeno.Aunque un viaje a la Isla no es algo tan dramático como viajar a la luna, si se trata solamente de seis días de viaje yo diría que una maleta por persona es suficiente y una extra para los regalos.También les recomiendo las que tienen cuatro ruedecitas y son más fáciles de cargar.

Te deseo suerte, negocia, escucha lo que te dice tu esposa y no seas cabezón.

Tía Julia