Vestidas de azul mujeres hispanas se gradúan de Asistentes de Salud

STAMFORD. En una ceremonia efectuada en el Pepsico Theater el pasado viernes después de las seis de la tarde, el Norwalk Community College en sociedad con Building One Community, graduó a la tercera promoción de “Asistentes de Salud para el Hogar” (Home Health Aide); promoción conformada por diecisiete mujeres de ascendencia hispana.

Para ingresar en su primer desfile como profesionales, las 17 mujeres desfilaron desde el pasillo del college portando su uniforme azul y una rosa blanca; procesión que fue dirigida por la Dra. Kristina Testa-Buzzee.

Asimismo, para dar la bienvenida a las graduadas, sus familiares y las autoridades educativas y comunitarias, las elegidas fueron la Dra. Kristina Testa-Buzzee y Catalina Sámper-Horak, directora ejecutiva del Buiding One Community.

El acto de reconocimiento a las nuevas estudiantes a su vez la entrega de sus diplomas declarándolas como profesionales en categoría de Asistentes de Salud del Hogar, estuvo a a cargo de la señora Deysy Paelez.

Sin disimular su felicidad las mujeres graduadas se mostraron atentas para retratarse con las flores blancas que les fueron obsequiadas. En orden de lista: Gladys Aguilar, María Albrecht Vásquez, Argentina Burbano, Amanda Cifuentes, Lesly Cruz, Yeremy Figueroa, Deisy García, Rita Henríquez, Miguelina Herrera, Esther Holguín, Vilma Morán, Shirley Naranjo, Doris Ordóñez, Sindy Orellana, Pamela Pinto, Sonia Samaniego, Gloria Valverde.

Desde las 5:30PM las neo-graduadas esperaban ansiosamente en el pasillo de la casona universitaria (Norwalk Community College) a sus familiares y el inicio de la ceremonia que en cuarenta y cinco minutos después las convertiría en la tercera promoción de “Asistentes de Salud para el Hogar”; un paso más a una carrera profesional que les llevará a tener oportunidades de trabajo en centros de reposo para adultos mayores o en residencias privadas, pero con una mejor paga salarial y con mayores destrezas profesionales en sus puestos de trabajo.

Gladys Aguilar, nativa de Guatemala, una madre de familia con dos jóvenes estudiantes en la escuela secundaria y fiel voluntaria de la fraternidad del Señor de Esquipulas, patrono de Guatemala; fue la primera en ser llamada para recibir su diploma. Gladys, en el perfil de su red social (Face Book), dijo sentirse agradecida con su familia por el apoyo, así como el Norwalk Community College y el Building One Community, una institución dedicada a empoderar a los inmigrantes de Stamford.

“Me siento tan feliz de este pequeño triunfo en mi vida. Estar con el uniforme de asistente de enfermera y recibir el diploma me hizo sentir tan orgullosa de mi familia, de mis compañeras y sobre todo reconocí que aun ante las dificultades se puede salir adelante”, señaló Gladys a este semanario en una entrevista especial.

Sindy Orellana., a nombre de sus compañeras agradeció a quienes apoyaron por largos meses el curso de entrenamiento. “Gracias por darnos amor, compasión y paciencia”, dijo Sindy. “Me llegan a mí gratas memorias y para ser exitosos solo hay que perseguir ese sueño”, repuso.

En la parte posterior del programa de mano, el Dr. David Levinson, Presidente del Norwalk Community College, dejó por escrito un mensaje de agradecimiento especial a todas las personas y organizaciones que apoyaron e hicieron posible el programa de desarrollo comunitario (Health Care Skills). En especial a: Diane Kiraly, Donna Spellman, Impact Fairfield County, Judy Mocciolo, Linda and Bruce Koe, María Grayson, NCC Foundation, Ohnell Charitable lead Trust, River House Adult Day Center y The Greens of Greenwich.