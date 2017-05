Vladimir Putin ofrece la transcripción del encuentro con Trump para probar la “esquizofrenia” de Washington

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha calificado de “esquizofrenia política” las acusaciones de que el presidente de EEUU, Donald Trump, entregó informaciones al ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov. “No puedo explicar de ningún otro modo las acusaciones contra el actual presidente de que entregó a Lavrov ciertos secretos”. El líder ruso está incluso dispuesto a presentar al Senado estadounidense un registro de la conversación entre Trump y Lavrov.

Putin era el que faltaba por entrar en la polémica generada tras publicarse en el diario ‘The Washington Post’ que Trump filtró información ultrasecreta sobre el IS a la delegación rusa (el ministro de Exteriores ruso y el embajador ruso en EEUU Sergei Kislyak) durante su reunión en el despacho Oval de la Casa Blanca.

Moscú no ha aclarado por qué el encuentro fue grabado por su delegación ni si el Gobierno de EEUU sabía de esa grabación.

La portavoz del Ministerio ruso de Exteriores, María Zajarova, recomendó ayer no leer prensa de EEUU. “No es ya solo perjudicial, sino peligroso”, ha dicho Zajarova. “Aterricé en Madrid. Tomé el teléfono y vi que tenía decenas de mensajes: ‘¿María Vladimirovna, es verdad que Trump le confesó a Lavrov el secreto más importante?’. Compañeros, ¿están una vez más leyendo periódicos americanos? No hay que leerlos. Se pueden utilizar de diferentes maneras, pero leerlos no es necesario. Últimamente esto no es ya solo perjudicial, sino también peligroso”, ha relatado en su Facebook la portavoz rusa de Exteriores.

“En cuanto a los resultados de la visita del ministro de Exteriores a EEUU y su encuentro con Donald Trump, los valoramos altamente”, dijo Putin tras mantener conversaciones con el primer ministro italiano, Paolo Gentiloni.

Putin ha hablado con Lavrov hoy y ha dicho, en broma, que tiene que regañar el jefe de la diplomacia rusa por “no compartir esos secretos conmigo ni con el servicio secreto”.

La última información sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de EEUU es la acusación del ex director del FBI, el recientemente destituido James Comey, de que fue presionado por el presidente Trump para que paralizará las pesquisas acerca de la relación del entonces consejero de Seguridad Nacional, Mike Flynn, con el Gobierno ruso. Flynn tuvo que dimitir en febrero por sus contactos con el embajador ruso, Sergei Kislyak, y se enfrenta ahora a un proceso legal y a una investigación del Senado por esa misma causa.

Trump despidió a Comey hace ocho días. La razón de la destitución, según declaró el propio presidente a la cadena de televisión NVC, fue “esa cosa de Rusia, con Trump y Rusia, es todo inventado”.

Vladimir Putin ofrece la transcripción del encuentro con Trump para probar la "esquizofrenia" de Washington

